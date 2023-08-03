1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Иродион и Масада: путешествие в историю Иерусалима
Познайте историю Ирода Великого и его крепостей. Уникальная экскурсия в Иродион и Масаду ждёт вас
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Иерусалима - на Мертвое море: святыни и купание
Посетите святые места, связанные с Библейской историей, и искупайтесь в целебных водах Мертвого моря. Индивидуальная экскурсия из Иерусалима
Начало: В Иерусалиме
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Иерусалима на север: вдоль стоп Иисуса и святых
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по святым местам Израиля, где история Нового Завета оживает перед вашими глазами
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
Предлагаем увидеть места, где разворачивались события Библии. Узнайте истории, которым тысячи лет, и посетите святые места Иерусалима
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€700 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по святым местам: Эйн-Карем и Вифлеем, Иерусалим
Откройте для себя духовное наследие Иерусалима, посетив Эйн-Карем и Вифлеем, где история оживает
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Галилея и Назарет: увлекательное путешествие по следам Христа
Погрузитесь в историю религии, посетив Назарет и Галилейское море. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к древности
Начало: По договоренности (район Тель Авива)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Групповая
3 часа
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по Иерусалиму. Посетите Сионскую Гору, Храм Гроба Господня и Стену Плача, узнайте историю и культуру города
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 11:00
$35 за человека
Индивидуальная
7 часов
Мертвое море и Иудейская пустыня: Путешествие по святым местам Иерусалима
Погрузитесь в мир древних монастырей, исторических событий и природных чудес в экскурсии по Иудейской пустыне и Мертвому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Виа Марис: Морской путь всех времен и народов в Иерусалиме
Погрузитесь в историю и красоту Иерусалима, Кесарии и Хайфы на эксклюзивной индивидуальной экскурсии Виа Марис
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер: Иерусалим - Тель-Авив
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 августа 2023Иерусалим Христианский и ВифлеемЗамечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же
- ЛЛюдмила29 июня 2023Экскурсия прошла отлично, получили массу впечатлений, все на высшем уровне! Комфортно, узнали много нового!
- ННадежда20 мая 2023Спасибо гиду Григорию за содержательную экскурсию, за чуткость, внимательность и высочайший уровень! Мы увидели, а также узнали много нового всего за один день. Когда приедем снова, обратимся к Григорию! Заказанные услуги: Назарет и Галилеиское Море.
- AAngela12 мая 2023Крепость Масада и Мёртвое мореОчень интересная экскурсия. Нас было 7 человек и было очень удобно в машине сидеть и все время наш экскурсовод Олег все доступно и вовремя делал
- ООльга25 апреля 2023Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества Христова в Вифлееме, и
- ССветлана12 апреля 2023Как известно, первое впечатление-самое важное. И нам очень повезло: мы нашли прекрасного гида, который показал нам какая красивая, разнообразная, доброжелательная,
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Мертвое море и Иордан. Место КрещенияС гидом Олегом, на его очень комфортабельном авто, прекрасный день отдыха на Мертвом море. По пути заехали на реку Иордан
- ЗЗебницкая29 марта 2023Великолепная экскурсия с гидом Ольгой на комфортном автомобиле. Красивый Эйн Карем плюс Вифлием. Никаких задержек, все отлично организовано. И вишенка
- ИИрина22 марта 2023Добрый день! Спасибо большое за помощь в организации нашей экскурсии, всё было очень интересно и познавательно, хочется отметить гида, как
- ААнастасия13 февраля 2023Я хочу сказать Вам СПАСИБО, Орна, за потрясающую экскурсию и Вашу готовность помочь во всём. У Вас невероятное чувство такта,
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Выездные»
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