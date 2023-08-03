Выездные экскурсии из Иерусалима

Найдено 14 экскурсий в категории «Выездные» в Иерусалиме на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Две святыни в один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.
Иродион и Масада за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Иродион и Масада: путешествие в историю Иерусалима
Познайте историю Ирода Великого и его крепостей. Уникальная экскурсия в Иродион и Масаду ждёт вас
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
385 за всё до 6 чел.
Из Иерусалима - на Мертвое море
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Из Иерусалима - на Мертвое море: святыни и купание
Посетите святые места, связанные с Библейской историей, и искупайтесь в целебных водах Мертвого моря. Индивидуальная экскурсия из Иерусалима
Начало: В Иерусалиме
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
360 за всё до 5 чел.
Из Иерусалима на север с Новым Заветом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие из Иерусалима на север: вдоль стоп Иисуса и святых
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по святым местам Израиля, где история Нового Завета оживает перед вашими глазами
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
350 за всё до 10 чел.
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
Предлагаем увидеть места, где разворачивались события Библии. Узнайте истории, которым тысячи лет, и посетите святые места Иерусалима
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
300 за всё до 10 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
500 за всё до 6 чел.
2 дня на Мертвом море
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
700 за всё до 10 чел.
Эйн-Карем и Вифлеем
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Путешествие по святым местам: Эйн-Карем и Вифлеем, Иерусалим
Откройте для себя духовное наследие Иерусалима, посетив Эйн-Карем и Вифлеем, где история оживает
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $420 за всё до 4 чел.
Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Галилея и Назарет: увлекательное путешествие по следам Христа
Погрузитесь в историю религии, посетив Назарет и Галилейское море. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к древности
Начало: По договоренности (район Тель Авива)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Иерусалим Христианский с выбором программы
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Иерусалиму
Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по Иерусалиму. Посетите Сионскую Гору, Храм Гроба Господня и Стену Плача, узнайте историю и культуру города
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 11:00
$35 за человека
Мертвое море и Иудейская пустыня
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Мертвое море и Иудейская пустыня: Путешествие по святым местам Иерусалима
Погрузитесь в мир древних монастырей, исторических событий и природных чудес в экскурсии по Иудейской пустыне и Мертвому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Виа Марис: Морской путь всех времен и народов
Индивидуальная
10 часов
Виа Марис: Морской путь всех времен и народов в Иерусалиме
Погрузитесь в историю и красоту Иерусалима, Кесарии и Хайфы на эксклюзивной индивидуальной экскурсии Виа Марис
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Трансфер: Иерусалим - Тель-Авив
Индивидуальная
2 часа
Трансфер: Иерусалим - Тель-Авив
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 августа 2023
    Иерусалим Христианский и Вифлеем
    Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же
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    очень повезло, что сопровождал Олег, замечательный, увлеченный человек с огромными и глубокими знаниями предмета. Путешествие с ним по Иерусалиму было очень интересным и захватывающим, время пролетело незаметно. Организация тура и логистика тоже были очень удобными и комфортными. Олег, спасибо Вам огромное.

  • Л
    Людмила
    29 июня 2023
    Из Иерусалима - на Мертвое море
    Экскурсия прошла отлично, получили массу впечатлений, все на высшем уровне! Комфортно, узнали много нового!
  • Н
    Надежда
    20 мая 2023
    Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
    Спасибо гиду Григорию за содержательную экскурсию, за чуткость, внимательность и высочайший уровень! Мы увидели, а также узнали много нового всего за один день. Когда приедем снова, обратимся к Григорию! Заказанные услуги: Назарет и Галилеиское Море.
  • A
    Angela
    12 мая 2023
    Крепость Масада и Мёртвое море
    Очень интересная экскурсия. Нас было 7 человек и было очень удобно в машине сидеть и все время наш экскурсовод Олег все доступно и вовремя делал
  • О
    Ольга
    25 апреля 2023
    Две святыни в один день
    Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества Христова в Вифлееме, и
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    Храм Гроба Господня в Иерусалиме, и даже попасть к самому гробу, плюс прогулка по колоритным кварталам старого города. Несмотря на то, что проход к Стене Плача оказался закрыт из-за подготовки ко Дню Памяти, благодаря Орне удалось побывать в тоннелях и увидеть хотя бы через стекло часть стены и попасть к маленькой Стене плача, где я оставила свою записку. Очень активный был день, полный впечатлений, большое спасибо.

    Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества
  • С
    Светлана
    12 апреля 2023
    Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
    Как известно, первое впечатление-самое важное. И нам очень повезло: мы нашли прекрасного гида, который показал нам какая красивая, разнообразная, доброжелательная,
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    древняя и современная, невероятно вкусная эта страна-Израиль! Григорий- очень пунктуальный, деликатный человек с отличным чувством юмора! А как он сумел увлечь нас! Сколько всего, благодаря ему, мы увидели и узнали! Совершенно невероятно, как все эти знания и умения помещаются и совмещаются в одном человеке. Благодаря Григорию Израиль до сих пор не отпускает нас… Хочется возвращаться снова и снова!

  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Мертвое море и Иордан. Место Крещения
    С гидом Олегом, на его очень комфортабельном авто, прекрасный день отдыха на Мертвом море. По пути заехали на реку Иордан
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    и в магазин косметики Ahava (цены такие же, как в магазине в городе, но выбор огромный и дают мелкие пробники в подарок). Все успели, купались в море, Олег забронировал для нас хороший спа-отель. Спасибо!

  • З
    Зебницкая
    29 марта 2023
    Эйн-Карем и Вифлеем
    Великолепная экскурсия с гидом Ольгой на комфортном автомобиле. Красивый Эйн Карем плюс Вифлием. Никаких задержек, все отлично организовано. И вишенка
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    на торте- очень вкусный и обильный обед! Такого вкусного мяса мы еще не ели в Израиле. И за вменяемые деньги. Спасибо, Ольга!

  • И
    Ирина
    22 марта 2023
    Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
    Добрый день! Спасибо большое за помощь в организации нашей экскурсии, всё было очень интересно и познавательно, хочется отметить гида, как
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    очень терпеливого и обладающего отменным чувством юмора человека! Еще раз большое спасибо, контакты мы сохранили, надеемся на дальнейшее сотрудничество и обязательно порекомендуем Вас нашим друзьям и знакомым!

  • А
    Анастасия
    13 февраля 2023
    Две святыни в один день
    Я хочу сказать Вам СПАСИБО, Орна, за потрясающую экскурсию и Вашу готовность помочь во всём. У Вас невероятное чувство такта,
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    воспитанность и Вы знаете столько всего интересного, и научного, и политического и религиозного. У Вас очень классное, интеллигентное и доброе чувство юмора! Очень рада была знакомству и отлично понимаю теперь восторженные отзывы о Вас на Трипстере. П. с. Это была лучшая моя экскурсия за последний год!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
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  3. Из Иерусалима - на Мертвое море
  4. Из Иерусалима на север с Новым Заветом
  5. У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Выездные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 35 до 700. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Иерусалима и местам Израиля в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля
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