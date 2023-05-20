1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
«Подойдем к водам реки Иордан, в том самом месте, где Иоанн призывал народ очиститься от грехов и где Исус окунулся в воду и снизошел на него дух святой, где воды реки расступились перед учеником Моисея, Исусом Навином»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€700 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Галилея и Назарет: увлекательное путешествие по следам Христа
Погрузитесь в историю религии, посетив Назарет и Галилейское море. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к древности
Начало: По договоренности (район Тель Авива)
«Путешествие по духовным местам Галилеи и реке Иордан Далее мы посетим с вами Табху, место где Спаситель сотворил ещё одно чудо — размножения рыб и хлебов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Иерусалим, Вифлием, Иордан… Этим воздухом хочется дышать вечно… А что делать тем, кто прибывает в Святую Землю на короткий срок»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда20 мая 2023Спасибо гиду Григорию за содержательную экскурсию, за чуткость, внимательность и высочайший уровень! Мы увидели, а также узнали много нового всего за один день. Когда приедем снова, обратимся к Григорию! Заказанные услуги: Назарет и Галилеиское Море.
- ССветлана12 апреля 2023Как известно, первое впечатление-самое важное. И нам очень повезло: мы нашли прекрасного гида, который показал нам какая красивая, разнообразная, доброжелательная,
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Мертвое море и Иордан. Место КрещенияС гидом Олегом, на его очень комфортабельном авто, прекрасный день отдыха на Мертвом море. По пути заехали на реку Иордан
- RRais23 марта 2023Давно хотели посетить Иерусалим и Израиль, побывать в тех места, где Бог осуществил план спасения человечества. Нам повезло, что нашим
- ИИрина22 марта 2023Добрый день! Спасибо большое за помощь в организации нашей экскурсии, всё было очень интересно и познавательно, хочется отметить гида, как
- ЕЕмельянова13 ноября 2019Гора Фавор и Назарет - по следам ИисусаМоя группа из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Владивосток и др.), уже в пятый раз приезжает в Израиль.
- ССветлана10 ноября 2019Гора Фавор и Назарет - по следам ИисусаЭкскурсии, проводимые Эдуардом, очень содержательные и интересные. Это не просто изложение исторических фактов, а живой рассказ о том далёком времени…
- ННаталья4 декабря 2018Гора Фавор и Назарет - по следам ИисусаЭдуард, наша группа целителей из г. Челябинска и г. Москвы благодарна Вам за 3 незабываемых дня экскурсий 2-5.11.2018г! Мы побывали
- ААлексей13 ноября 2017Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Река Иордан»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Река Иордан" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 700. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Река Иордан», 8 ⭐ отзывов, цены от €300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август