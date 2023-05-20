Экскурсии к Иордану из Иерусалима

Найдено 3 экскурсии в категории «Река Иордан» в Иерусалиме на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 дня на Мертвом море
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
«Подойдем к водам реки Иордан, в том самом месте, где Иоанн призывал народ очиститься от грехов и где Исус окунулся в воду и снизошел на него дух святой, где воды реки расступились перед учеником Моисея, Исусом Навином»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
700 за всё до 10 чел.
Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Галилея и Назарет: увлекательное путешествие по следам Христа
Погрузитесь в историю религии, посетив Назарет и Галилейское море. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к древности
Начало: По договоренности (район Тель Авива)
«Путешествие по духовным местам Галилеи и реке Иордан Далее мы посетим с вами Табху, место где Спаситель сотворил ещё одно чудо — размножения рыб и хлебов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Христианские Святыни Иудеи
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Христианские Святыни Иудеи в Иерусалиме
Исключительный маршрут для тех, кто желает за один день охватить главные святыни христианства в Иерусалиме и Вифлиеме
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Иерусалим, Вифлием, Иордан… Этим воздухом хочется дышать вечно… А что делать тем, кто прибывает в Святую Землю на короткий срок»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    20 мая 2023
    Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
    Спасибо гиду Григорию за содержательную экскурсию, за чуткость, внимательность и высочайший уровень! Мы увидели, а также узнали много нового всего за один день. Когда приедем снова, обратимся к Григорию! Заказанные услуги: Назарет и Галилеиское Море.
  • С
    Светлана
    12 апреля 2023
    Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
    Как известно, первое впечатление-самое важное. И нам очень повезло: мы нашли прекрасного гида, который показал нам какая красивая, разнообразная, доброжелательная,
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    древняя и современная, невероятно вкусная эта страна-Израиль! Григорий- очень пунктуальный, деликатный человек с отличным чувством юмора! А как он сумел увлечь нас! Сколько всего, благодаря ему, мы увидели и узнали! Совершенно невероятно, как все эти знания и умения помещаются и совмещаются в одном человеке. Благодаря Григорию Израиль до сих пор не отпускает нас… Хочется возвращаться снова и снова!

  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Мертвое море и Иордан. Место Крещения
    С гидом Олегом, на его очень комфортабельном авто, прекрасный день отдыха на Мертвом море. По пути заехали на реку Иордан
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    и в магазин косметики Ahava (цены такие же, как в магазине в городе, но выбор огромный и дают мелкие пробники в подарок). Все успели, купались в море, Олег забронировал для нас хороший спа-отель. Спасибо!

  • R
    Rais
    23 марта 2023
    Христианские Святыни Иудеи
    Давно хотели посетить Иерусалим и Израиль, побывать в тех места, где Бог осуществил план спасения человечества. Нам повезло, что нашим
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    гидом был Вадим. За те дни, которые мы провели с ним, мы смогли «объять необъятное», получили огромное количество новой информации. Вадим отлично знает историю своей страны и очень любит её, хорошо разбирается в религии. Вадим, большое спасибо Вам. Обязательно будем рекомендовать Вас. Привет из Амберга, Германия.

  • И
    Ирина
    22 марта 2023
    Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
    Добрый день! Спасибо большое за помощь в организации нашей экскурсии, всё было очень интересно и познавательно, хочется отметить гида, как
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    очень терпеливого и обладающего отменным чувством юмора человека! Еще раз большое спасибо, контакты мы сохранили, надеемся на дальнейшее сотрудничество и обязательно порекомендуем Вас нашим друзьям и знакомым!

  • Е
    Емельянова
    13 ноября 2019
    Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
    Моя группа из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Владивосток и др.), уже в пятый раз приезжает в Израиль.
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    Благодаря Эдуарду, его знаниям и любви к этой стране, история Израиля оживает. Вместе с ним ощущаешь величие древности, святость этих мест, богатство страны. Эдуард - очень спокойный, тактичный, пунктуальный человек и потрясающий рассказчик.

  • С
    Светлана
    10 ноября 2019
    Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
    Экскурсии, проводимые Эдуардом, очень содержательные и интересные. Это не просто изложение исторических фактов, а живой рассказ о том далёком времени…
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    Отдельно хочется отметить прекрасную организацию экскурсий, добрую атмосферу и море позитива, которые дарит Эдуард на протяжении всего знакомства с этой прекрасной страной!

  • Н
    Наталья
    4 декабря 2018
    Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
    Эдуард, наша группа целителей из г. Челябинска и г. Москвы благодарна Вам за 3 незабываемых дня экскурсий 2-5.11.2018г! Мы побывали
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    с Вами во всех знаковых, исторических местах Иерусалима, Назарета. Было очень приятно, как Вы по-особому умеете подавать материал. Вы проводили параллель между историческими фактами и информацией, взятой из Ветхого и Нового Заветов, открывая глубокий смысл, и история буквально оживала на наших глазах. Мы рады, что нашим гидом в этой поездке были именно Вы!

  • А
    Алексей
    13 ноября 2017
    2 дня на Мертвом море
    Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на
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    то что все экскурсии длились более 5 часов, мы совершенно не устали. Также было очень приятно, что Орна смогла грамотно спланировать маршрут экскурсии с тем чтобы мы смогли посмотреть наиболее интересные музеи/ памятники в течение дня и с учётом укорочённого зимнего расписания

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Река Иордан»

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  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Река Иордан" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 700. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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