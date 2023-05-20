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древняя и современная, невероятно вкусная эта страна-Израиль! Григорий- очень пунктуальный, деликатный человек с отличным чувством юмора! А как он сумел увлечь нас! Сколько всего, благодаря ему, мы увидели и узнали! Совершенно невероятно, как все эти знания и умения помещаются и совмещаются в одном человеке. Благодаря Григорию Израиль до сих пор не отпускает нас… Хочется возвращаться снова и снова!