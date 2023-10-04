Христианские – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 7 экскурсий в категории «Христианские» в Иерусалиме на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эйн-Карем и Вифлеем
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Путешествие по святым местам: Эйн-Карем и Вифлеем, Иерусалим
Откройте для себя духовное наследие Иерусалима, посетив Эйн-Карем и Вифлеем, где история оживает
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $420 за всё до 4 чел.
Иерусалим трёх религий
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Галилея и Назарет: увлекательное путешествие по следам Христа
Погрузитесь в историю религии, посетив Назарет и Галилейское море. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к древности
Начало: По договоренности (район Тель Авива)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Иерусалим Христианский с выбором программы
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Один день в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
За Крестом! (грузинский след в Иерусалиме)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
За Крестом! (грузинский след в Иерусалиме)
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив монастырь Креста. Узнайте о грузинском наследии и тайнах, скрытых в этом уникальном месте
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.
Кибуц в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по кибуцу в Иерусалиме: история, культура и традиции
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по кибуцу Иерусалима, где история и современность переплетаются в удивительную симфонию
Начало: Кибуц Рамат Рахель или по договоренности с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 октября 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Хотела бы выразить огромную благодарность Григорию, нашему гиду в Израиле. Если вы хотите за короткое время не только увидеть основные
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    достопримечательности, но и погрузиться в их историю, Григорий – идеальный выбор. За три дня, проведенных в Израиле, у нас было три незабываемые экскурсии - Вифлеем, Кейсария-Хайфа-Акко, Тель Авив-Яффа. Образованный, умный и внимательный Григорий – настоящий знаток, который любит историю страны, делится знаниями с гостями. Экскурсия с ним как путешествие на машине времени. Если планируете дальнюю экскурсию, в вашем распоряжении будет удобный минивэн, где можно отдохнуть с комфортом между городами, а в это время гид продолжит рассказывать вам о непростой истории народа Израиля. Рекомендую!

  • А
    Анна
    22 сентября 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Григорий был наши гидом по Израилю в течение двух дней. Его уровень знаний и профессионализм произвели на меня глубокое впечатление,
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    и могу честно сказать, что он превзошел все ожидания. Он не только рассказывал факты, но вплетал их в историю, возвращаясь к сказанному ранее и усилия восприятие, когда нужно. Он заполнил пробелы в наших разрозненных знаниях истории нашей цивилизации. Отличный гид и эксперт в своей области

  • Е
    Елена
    6 августа 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Даже не представляю, кому может не понравиться экскурсия с Григорием. Наша семья — настолько разношерстная компания, среди тех, по крайней
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    мере, кто собрался за пару дней «объять необъятное» в Израиле, такую еще поискать. Нам важно, чтобы было интересно, динамично, информативно, комфортно. Немаловажный плюс — чуткий человек, зачастую даже предвосхищающий ваши вопросы, интересы, трудности. Буду краткой — Григория настоятельно рекомендую!

  • В
    Виктория
    3 августа 2023
    Иерусалим Христианский и Вифлеем в мини-группе
    Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же
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    очень повезло, что сопровождал Олег, замечательный, увлеченный человек с огромными и глубокими знаниями предмета. Путешествие с ним по Иерусалиму было очень интересным и захватывающим, время пролетело незаметно. Организация тура и логистика тоже были очень удобными и комфортными. Олег, спасибо Вам огромное.

  • Н
    Надежда
    20 мая 2023
    Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
    Спасибо гиду Григорию за содержательную экскурсию, за чуткость, внимательность и высочайший уровень! Мы увидели, а также узнали много нового всего за один день. Когда приедем снова, обратимся к Григорию! Заказанные услуги: Назарет и Галилеиское Море.
  • Л
    Лилия
    12 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    Экскурсия заняла около 9 часов, Григорий нас забирал из Тель Авива. День прошел быстро, не надоело. Григорий, слава Богу, рассказывал
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    все не "по заученому", а от себя и по делу, на все вопросы были даны ответы. В храмы заходили быстро, без очередей, что позволило максимально много осмотреть. Ездили на комфортном автомобиле, что не мало важно. Григорий- професиональный гид, пунктуальный, комуникабельный, тактичный, чуствует, что интересно туристу, обладает чуством юмора, кучей знаний, короче, не зануда? (а учебных зануд видели и слышали) Резюме- рекомендую?Тот случай, когда заплатил деньги и не пожалел об этом потом.

  • А
    Алексей
    11 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    С огромным удовольствием пишу свой положительный отзыв о гиде Григории, который сопровождал нашу семью в течение 4 дней во время
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    нашего путешествия по Израилю. Григорий продемонстрировал себя как профессионал своего дела, предоставляя нам высококачественный и индивидуальный сервис. Очень понравилось, что Григорий внимательно отнесся к нашим интересам и потребностям, и давал ответ на любой наш вопрос. Он очень хорошо знал историю и культуру всего. Наша семья из 6 человек чувствовала себя очень комфортно в его удобном и просторном автомобиле. Нам также не пришлось беспокоиться о том, куда ехать, поскольку Григорий забирал нас из отеля каждое утро и возвращал вечером. Мы были на различных экскурсиях по Иерусалиму, Галилее, Вифлеему и Назарету, и наслаждались множеством красивых и интересных мест. Но, что было еще более важно, мы чувствовали, что мы путешествуем в безопасности и с человеком, который по-настоящему заботится о нашем благополучии.

  • А
    Александр
    1 мая 2023
    Иерусалим трёх религий
    Наша группа из четырех человек из Техаса сделала очень удачный выбор когда мы попросили Григория Ткач провести экскурсию по Иерусалиму.
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    Во время нашей стоянки в порту Ашдод. Мы посетили Храм Рождества,Старый город, Храм Гроба Господня –главная святыня Христианства и Стену Плача - Еврейская Святыня. Григорий Ткач - один из самых профессиональных и лучших гидов, которых мы когда-либо встречали. Благодаря Григорию его знаниям и любви к этой стране, проникаешься величием древности, святостью этих мест, богатством Израиля. Григорий - очень спокойный, тактичный, приятный в общении человек и прекрасный рассказчик с чувством юмора. настоящий профессионал и знающий историк. экскурсия в Иерусалим произвела на нас огромное впечатление. Очень рекомендуем Григория, если вы прибываете на круизном корабле, то он встретить вас прямо у трапа у и проведет с вами незабываемый денькоторый оставит незабываемая впечатления на всю жизнь, Алекс, Лана Техас USA.

  • С
    Светлана
    12 апреля 2023
    Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
    Как известно, первое впечатление-самое важное. И нам очень повезло: мы нашли прекрасного гида, который показал нам какая красивая, разнообразная, доброжелательная,
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    древняя и современная, невероятно вкусная эта страна-Израиль! Григорий- очень пунктуальный, деликатный человек с отличным чувством юмора! А как он сумел увлечь нас! Сколько всего, благодаря ему, мы увидели и узнали! Совершенно невероятно, как все эти знания и умения помещаются и совмещаются в одном человеке. Благодаря Григорию Израиль до сих пор не отпускает нас… Хочется возвращаться снова и снова!

  • З
    Зебницкая
    29 марта 2023
    Эйн-Карем и Вифлеем
    Великолепная экскурсия с гидом Ольгой на комфортном автомобиле. Красивый Эйн Карем плюс Вифлием. Никаких задержек, все отлично организовано. И вишенка
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    на торте- очень вкусный и обильный обед! Такого вкусного мяса мы еще не ели в Израиле. И за вменяемые деньги. Спасибо, Ольга!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Христианские»

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  3. Галилея… у истоков (Назарет и Галилейское море)
  4. Иерусалим Христианский с выбором программы
  5. Один день в Иерусалиме
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Христианские" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 200 до 700. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Христианские», 27 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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