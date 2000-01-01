Галилейские города Назарет и Капернаум, Фавор - гора Преображения, река Иордан.

Для для любого христианина эти названия исполнены особым значением. Это жизненные вехи земного пути Иисуса. Посещение этих мест дает возможность прикоснуться к истории 📖, ощутить реальность библейских сюжетов.

"По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце ☀️, одежды же Его сделались белыми, как свет" (Мф 17:1-2).

Гора Фавор, где свершилось описанное в Евангелии чудо Преображения - проявление Божественной сущности Иисуса.

Мы посетим одно из красивейших творений Антонио Барлуцци - Базилику Преображения.

В Назарете Вы побываете в Храме Благовещения.

По христианской традиции здесь проживало Святое семейство, здесь была дарована Марии благая весть.

Греческая православная церковь ⛪ Архангела Гавриила в Назарете находится над единственным в городе источником. К этому источнику приходила каждый день Мария за водой. Водой из этого источника поила она Иисуса.

Завершим экскурсию ⛳ в паломническом центре Ярденит, где Вы сможете совершить обряд омовения, погрузиться в священные воды реки Иордан.

Но главное, что вы получите на этой экскурсии 🧭 - это эмоции и яркие впечатления.

Примечание:

Гору Фавор и греческую церковь Благовещения Марии у источника можно посетить только с частным гидом, в мини группе. или в рамках паломнического тура.

В регулярные групповые экскурсии эти объекты не включены