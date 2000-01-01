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Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса

5
5 отзывов
Эдуард
Эдуард – Гид из Иерусалима
Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $160 за человека

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Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса

Что вы увидите

  • Гора Фавор
  • Базилика Преображения
  • Назарет
  • Церковь Архангела Гавриила
  • Базилика Благовещания
  • Ярденит (место омовения на реке Иордан)
Галилейские города Назарет и Капернаум, Фавор - гора Преображения, река Иордан.
Для для любого христианина эти названия исполнены особым значением. Это жизненные вехи земного пути Иисуса. Посещение этих мест дает возможность прикоснуться к истории 📖, ощутить реальность библейских сюжетов.
"По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце ☀️, одежды же Его сделались белыми, как свет" (Мф 17:1-2).
Гора Фавор, где свершилось описанное в Евангелии чудо Преображения - проявление Божественной сущности Иисуса.
Мы посетим одно из красивейших творений Антонио Барлуцци - Базилику Преображения.
В Назарете Вы побываете в Храме Благовещения.
По христианской традиции здесь проживало Святое семейство, здесь была дарована Марии благая весть.
Греческая православная церковь ⛪ Архангела Гавриила в Назарете находится над единственным в городе источником. К этому источнику приходила каждый день Мария за водой. Водой из этого источника поила она Иисуса.
Завершим экскурсию ⛳ в паломническом центре Ярденит, где Вы сможете совершить обряд омовения, погрузиться в священные воды реки Иордан.
Но главное, что вы получите на этой экскурсии 🧭 - это эмоции и яркие впечатления.

Примечание:

  • Гору Фавор и греческую церковь Благовещения Марии у источника можно посетить только с частным гидом, в мини группе. или в рамках паломнического тура.
В регулярные групповые экскурсии эти объекты не включены
Что входит
  • Транспорт - комфортный минивэн с кондиционером
  • Услуги экскурсовода (гид-водитель)
Что не входит
  • Платные входы (до 10 дол)
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Яффские ворота, Иерусалим
Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдуард
Эдуард
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5 отзывов оставили туристы

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