Предлагаем к осмотру и посещению мусульманские святыни, хранимые великим Иерусалимом:
Золотой Купол Скалы - святое для мусульман место, признанное краеугольным камнем мироздания. Сказочно красивое 🤩 творение древних исламских зодчих, созданное по четким канонам строительства мечетей. Интерьер украшает красивейший узорчатый орнамент, мозаика, а золотой, сияющий под солнцем купол мусульманской святыни виден даже из самых отдаленных уголков Старого города.
Мечеть халифа Омара — Аль-Акса и третья святыня ислама, хоть и не привлекает внимание сиянием золота, но впечатляет монументальным исполнением и внушающими трепет размерами.
Могила Марьям — матери пророка Исы, единственной женщины, благочестивость которой достигла настолько высокого уровня и значения, что имя ее упоминается в Коране. За ее богобоязненность и неистовое поклонение Аллах даровал ей чудо зачатия беспорочного и рождения Исы.
Могила величайшего исламского пророка Мусы в древней крепости Наби Муса. Погребальный комплекс с гробницей возведены в лучших традициях исламского зодчества и арабского архитектурного стиля.
Эта экскурсия ⛳ не просто проведет вас по великим исламским святыням, но погрузит в мир познаний и тайн древности, разгадать которые нам, простым смертным, не дано…
Что входит
Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
Преимущества экскурсий VIP class:
Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
1-2 человек — легковой автомобиль
3—6 туристов — минивэн
7—19 путешественников — микроавтобус
группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
А также:
с использованием транспорта клиента
пешеходный вариант.
Для малышей, не достигших возраста 8 лет, необходимо сделать предварительный запрос на детское автокресло.
В зависимости от используемого вида транспорта, изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание
а также платный вход к местам осмотра святынь и реликвий.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.