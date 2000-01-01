Предлагаем к осмотру и посещению мусульманские святыни, хранимые великим Иерусалимом:

Золотой Купол Скалы - святое для мусульман место, признанное краеугольным камнем мироздания. Сказочно красивое 🤩 творение древних исламских зодчих, созданное по четким канонам строительства мечетей. Интерьер украшает красивейший узорчатый орнамент, мозаика, а золотой, сияющий под солнцем купол мусульманской святыни виден даже из самых отдаленных уголков Старого города.

Мечеть халифа Омара — Аль-Акса и третья святыня ислама, хоть и не привлекает внимание сиянием золота, но впечатляет монументальным исполнением и внушающими трепет размерами.

Могила Марьям — матери пророка Исы, единственной женщины, благочестивость которой достигла настолько высокого уровня и значения, что имя ее упоминается в Коране. За ее богобоязненность и неистовое поклонение Аллах даровал ей чудо зачатия беспорочного и рождения Исы.

Могила величайшего исламского пророка Мусы в древней крепости Наби Муса. Погребальный комплекс с гробницей возведены в лучших традициях исламского зодчества и арабского архитектурного стиля.

Эта экскурсия ⛳ не просто проведет вас по великим исламским святыням, но погрузит в мир познаний и тайн древности, разгадать которые нам, простым смертным, не дано…