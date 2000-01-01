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Мусульманские святыни, хранимые великим Иерусалимом

Сергей Р.
Сергей Р. – Гид из Иерусалима
Мусульманские святыни, хранимые великим Иерусалимом
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Мусульманские святыни, хранимые великим Иерусалимом
Мусульманские святыни, хранимые великим Иерусалимом

Что вы увидите

  • Мечеть Купол Скалы
  • Мечеть халифа Омара - Аль-Акса
  • Могила Марьям
  • Комплекс Наби Муса
  • Могила пророка Мусы

Предлагаем к осмотру и посещению мусульманские святыни, хранимые великим Иерусалимом:

  • Золотой Купол Скалы - святое для мусульман место, признанное краеугольным камнем мироздания. Сказочно красивое 🤩 творение древних исламских зодчих, созданное по четким канонам строительства мечетей. Интерьер украшает красивейший узорчатый орнамент, мозаика, а золотой, сияющий под солнцем купол мусульманской святыни виден даже из самых отдаленных уголков Старого города.
  • Мечеть халифа Омара — Аль-Акса и третья святыня ислама, хоть и не привлекает внимание сиянием золота, но впечатляет монументальным исполнением и внушающими трепет размерами.
  • Могила Марьям — матери пророка Исы, единственной женщины, благочестивость которой достигла настолько высокого уровня и значения, что имя ее упоминается в Коране. За ее богобоязненность и неистовое поклонение Аллах даровал ей чудо зачатия беспорочного и рождения Исы.
  • Могила величайшего исламского пророка Мусы в древней крепости Наби Муса. Погребальный комплекс с гробницей возведены в лучших традициях исламского зодчества и арабского архитектурного стиля.
Эта экскурсия ⛳ не просто проведет вас по великим исламским святыням, но погрузит в мир познаний и тайн древности, разгадать которые нам, простым смертным, не дано…
Что входит
  • Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
  • Преимущества экскурсий VIP class:
  • Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
  • Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
  • Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
  • Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
  • Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
  • Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
  • 1-2 человек — легковой автомобиль
  • 3—6 туристов — минивэн
  • 7—19 путешественников — микроавтобус
  • группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
  • А также:
  • с использованием транспорта клиента
  • пешеходный вариант.
  • Для малышей, не достигших возраста 8 лет, необходимо сделать предварительный запрос на детское автокресло.
  • В зависимости от используемого вида транспорта, изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
  • В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание
  • а также платный вход к местам осмотра святынь и реликвий.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Мусульманские святыни, хранимые великим Иерусалимом
Мусульманские святыни, хранимые великим Иерусалимом

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей Р.
Сергей Р.
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