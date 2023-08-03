Мечеть Аль-Акса – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Аль-Акса» в Иерусалиме на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Иерусалим - у истоков религии
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Иерусалим - у истоков религии
Начало: от гостиницы
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
На автобусе
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 6 чел.
По паркам Иерусалима на велосипеде
На велосипеде
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 августа 2023
    Иерусалим Христианский и Вифлеем
    Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же
    читать дальше

    очень повезло, что сопровождал Олег, замечательный, увлеченный человек с огромными и глубокими знаниями предмета. Путешествие с ним по Иерусалиму было очень интересным и захватывающим, время пролетело незаметно. Организация тура и логистика тоже были очень удобными и комфортными. Олег, спасибо Вам огромное.

  • И
    Игорь
    10 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
    Очень профессионально, познавательно и интересно
  • S
    Skubko81
    18 декабря 2020
    Иерусалим Христианский и Вифлеем
    Впечатлений море, эмоций еще больше!!! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело мгновенно.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Мечеть Аль-Акса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иерусалим - у истоков религии
  2. Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
  3. По паркам Иерусалима на велосипеде
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Храм Гроба Господня
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Мечеть Аль-Акса
  9. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июле 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Мечеть Аль-Акса" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 550. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Мечеть Аль-Акса», 3 ⭐ отзыва, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам