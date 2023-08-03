8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Иерусалим - у истоков религии
Начало: от гостиницы
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 августа 2023Иерусалим Христианский и ВифлеемЗамечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же
- ИИгорь10 мая 2022Очень профессионально, познавательно и интересно
- SSkubko8118 декабря 2020Иерусалим Христианский и ВифлеемВпечатлений море, эмоций еще больше!!! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело мгновенно.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Мечеть Аль-Акса»
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