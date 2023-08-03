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очень повезло, что сопровождал Олег, замечательный, увлеченный человек с огромными и глубокими знаниями предмета. Путешествие с ним по Иерусалиму было очень интересным и захватывающим, время пролетело незаметно. Организация тура и логистика тоже были очень удобными и комфортными. Олег, спасибо Вам огромное.