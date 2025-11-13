26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Иерусалиму. Это был наш первый визит в эту замечательную страну и нам хотелось как можно больше узнать не только о Иерусалиме и его древней истории, но так же и о стране вцелом, ее людях, обычаях, культуре. Орна знает и любит свою страну и рассказывает о ней так, как рассказывают близким людям и хорошим друзьям: непринужденно, искренне, без лишнего пафоса и очень правдиво. Она великолепный гид и за день мы узнали о стране и Городе больше чем могли почерпнуть из интернета за месяцы предварительной подготовки к нашей поездке. Единственное о чем мы сожалеем, это то что смогли провести с Орной лишь один день, все остальные дни в ее расписании были заняты за три месяца до нашей поездки (!!!). Всем рекомендуем заранее бронировать экскурсии (любые!) с этим замечательным гидом, не пожалеете!