26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые главные святые места христиан и история 2000 лет на экскурсии в Вифлееме и Иерусалиме

ORNA
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ORNA – ваш гид
При общении с туристами, приезжающими в Израиль из разных стран, и жителями этой страны, к которым приехали друзья или родственники, часто встречается проблема — нехватка времени.

Именно для таких людей разработана данная однодневная экскурсия.

В течении 5-6 часов вы посетите Храм Рождества Христового, Храм Гроба Господня и Стену Плача.

Увидите самые святые места для каждого христианина и прикоснетесь к древним камням, которые помнят события 2000-летней давности.
220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча По договоренности
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У этой экскурсии26 отзывов
4.96
Две святыни в один день
Две святыни в один день

Программа

  • Выезд из Иерусалима. Начало экскурсии — в Вифлееме (ивр. Бейт-Лехем, букв. Дом хлеба), где за тысячу лет до рождения Иисуса родился Давид, самый знаменитый из еврейских царей, и, согласно Новому Завету, предок Христа. В Вифлееме также разворачивались события жизни библейской праведницы Руфи.
  • В Вифлееме мы посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина. Это древнейшая церковь, которую не разрушали ни разу с IV века!
  • Также мы посетим паломнический центр, где вы сможете купить сувениры: свечи, масло и иконы, которые вы сможете освятить в святых местах. В Вифлееме нет общественного транспорта, поэтому вы либо сможете воспользоваться машиной, которую вам предложит магазин в случае покупки у них сувениров, либо заказать такси (цена 200 долларов).
  • Из Bифлеема мы вернемся в Иерусалим, зайдем в старый город через Яффскиe воротa и посетим Храм Гроба Господня.
  • Увидим место распятия Христа — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
  • Посетим Кувуклию — гробницу, где Иисус провел три дня.
  • Затем прикоснемся к священной для всех верующих Стене плача.
  • А если у вас появится свободное время, можно продолжить наше знакомство на следующий день. Так как в Израиле расположено множество достопримечательностей и произошло столько событий, повлиявших на мировую историю, что стоит приезжать сюда снова и снова и каждый раз находить здесь что-то новое.

Организационные детали

  • Если у вас есть машина — замечательно, если нет, можно пользоваться общественным транспортом.
  • Экскурсия закончится у Стены Плача, рядом с которой находятся остановка общественного транспорта и стоянка для частных автомобилей.
  • Необходимо иметь при себе паспорта, шляпу, удобную обувь, воду и скромную одежду.
Две святыни в один день
Две святыни в один день
Две святыни в один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ORNA
ORNA
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 ноября 2019
Орна прекрасный экскурсовод. Организация экскурсии очень продумана, в т.ч. транспорт и техническое оснащение. Информация очень интересная по содержанию и преподнесению ее Орной. Мы были на экскурсии с друзьями (7 человек) и все в восторге. Заказывали у нее 2 экскурсии. Мы задавали много дополнительных вопросов, узнали о быте и жизни евреев. Орна очень внимательна к каждому члену группы. Огромное спасибо. Очень рекомендую.
23 октября 2019
Всё супер, очень знающий, компетентный гид. Нам крупно повезло одним словом. Узнали всё что хотели и даже больше. Спасибо за отличную экскурсию.
23 октября 2019
ОРНА, ВЫ ПРОСТО СУПЕР, СПАСИБО ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ
17 октября 2019
Огромное спасибо Орне за проведенную экскурсию. Все было организовано удобно, КОМФОРТНО. оНА НАСТОЛЬКО ОТЛИЧНО ПОДОБРАЛА ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ НЕГДЕ НЕ БЫЛО ОЧЕРЕДЕЙ, СКОПЛЕНИЯ НАРОДА. Мы фактически были одни и смогли напитаться энергетикой святых мест. Она очень внимательна и настоящий профессионал. Обязательно в следующий раз запишемся на другие экскурсии Орны. Здоровья и успехов нашему чудесному гиду
16 августа 2019
Орна - замечательный гид. Во первых, она очень харизматична, во вторых - превосходно эрудирована, знает где уместно пошутить:)
В конкретно моем случае получилось немного скорректировать программу, за что Орне огромное спасибо (мы были в воскресенье, многие церкви не работали) я увидела чуть больше, чем ожидала. Советую бронировать намного заранее, ибо я проворонила и вскочила в последний вагон😃 Однозначно рекомендую!
8 июня 2019
Этот отзыв не столько о данной конкретной экскурсии, сколько о замечательном экскурсоводе Орне. По нашей просьбе Орна изменила маршрут и мы провели весь наш первый день в Израиле гуляя по Иерусалиму. Это был наш первый визит в эту замечательную страну и нам хотелось как можно больше узнать не только о Иерусалиме и его древней истории, но так же и о стране вцелом, ее людях, обычаях, культуре. Орна знает и любит свою страну и рассказывает о ней так, как рассказывают близким людям и хорошим друзьям: непринужденно, искренне, без лишнего пафоса и очень правдиво. Она великолепный гид и за день мы узнали о стране и Городе больше чем могли почерпнуть из интернета за месяцы предварительной подготовки к нашей поездке. Единственное о чем мы сожалеем, это то что смогли провести с Орной лишь один день, все остальные дни в ее расписании были заняты за три месяца до нашей поездки (!!!). Всем рекомендуем заранее бронировать экскурсии (любые!) с этим замечательным гидом, не пожалеете!
3 января 2019
Рекомендую эту экскурсию. Гид - Орна. Очень понравилось. Индивидуальный гид. Машину брали в паломническом центре. Съездили в Вифлееем. Потом были в Сионской горнице. В старом городе, в храме Гроба Господня, Виа Делороза, Стена плача. Орна прекрасно разбирается в истории, легко оперирует датами, знает много интересных фактов. Мы слушали её с большим интересом. Её экскурсия легкая, но в то же время содержательная. Спасибо.
23 ноября 2018
Спасибо Орне Рекомендую всем Очень интересно и ярко
Андрей
13 мая 2018
Большое спасибо гиду! Орна - очень знающий гид, прекрасный рассказчик. Везде старалась нам показать самое интересное, помогала меньше стоять в очередях. Экскурсия с ней пролетела быстро, к сожалению, и оставила очень приятное впечатление, она просто молодец!
26 марта 2018
Отличная экскурсия,индивидуальный подход,возможность получить ответы на абсолютно все вопросы,великолепные и многогранные знания Орны,позволили нам открыть для себя много нового.Большое спасибо Орна! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
Ещё 16 отзывов

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