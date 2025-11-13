26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Две святыни в один день

Однодневная экскурсия по Иерусалиму и Вифлеему позволит вам посетить важнейшие христианские святыни, включая Храм Рождества и Гроба Господня
Экскурсия «Две святыни в один день» в Иерусалиме предлагает уникальную возможность за 5-6 часов посетить важнейшие христианские святыни. Туристы смогут увидеть Храм Рождества Христова, Храм Гроба Господня и Стену Плача.

Это идеальный выбор для тех, кто ценит своё время и хочет прикоснуться к местам, где вершилась история. Незабываемое путешествие по святым местам, которые обязательно стоит посетить
5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение двух главных святынь за один день
  • ⏳ Экономия времени для занятых путешественников
  • 🛍️ Возможность купить и освятить сувениры
  • 🚶‍♂️ Пешеходный формат для полного погружения
  • 📜 Исторические места с многовековой историей
Две святыни в один день
Две святыни в один день
Две святыни в один день

Что можно увидеть

  • Храм Рождества Христова
  • Храм Гроба Господня
  • Голгофа
  • Пещера Адама
  • Стена Плача

Описание экскурсии

Программа

  • Выезд из Иерусалима. Начало экскурсии — в Вифлееме (ивр. Бейт-Лехем, букв. Дом хлеба), где за тысячу лет до рождения Иисуса родился Давид, самый знаменитый из еврейских царей, и, согласно Новому Завету, предок Христа. В Вифлееме также разворачивались события жизни библейской праведницы Руфи.
  • В Вифлееме мы посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина. Это древнейшая церковь, которую не разрушали ни разу с IV века!
  • Также мы посетим паломнический центр, где вы сможете купить сувениры: свечи, масло и иконы, которые вы сможете освятить в святых местах. В Вифлееме нет общественного транспорта, поэтому вы либо сможете воспользоваться машиной, которую вам предложит магазин в случае покупки у них сувениров, либо заказать такси.
  • Из Bифлеема мы вернемся в Иерусалим, зайдем в старый город через Яффскиe воротa и посетим Храм Гроба Господня.
  • Увидим место распятия Христа — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
  • Посетим Кувуклию — гробницу, где Иисус провел три дня.
  • Затем прикоснемся к священной для всех верующих Стене Плача.
  • А если у вас появится свободное время, можно продолжить наше знакомство на следующий день. Так как в Израиле расположено множество достопримечательностей и произошло столько событий, повлиявших на мировую историю, что стоит приезжать сюда снова и снова и каждый раз находить здесь что-то новое.

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
  • Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
  • Экскурсия закончится у Стены Плача, рядом с которой находятся остановка общественного транспорта и стоянка для частных автомобилей.
  • Необходимо иметь при себе паспорта, шляпу, удобную обувь, воду (также прошу выбирать скромную одежду для экскурсии).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
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известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
2
1
Станислав
Орна молодец!
Орна молодец!
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О
Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества Христова в Вифлееме, и Храм Гроба Господня в Иерусалиме, и даже попасть к самому
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гробу, плюс прогулка по колоритным кварталам старого города. Несмотря на то, что проход к Стене Плача оказался закрыт из-за подготовки ко Дню Памяти, благодаря Орне удалось побывать в тоннелях и увидеть хотя бы через стекло часть стены и попасть к маленькой Стене плача, где я оставила свою записку. Очень активный был день, полный впечатлений, большое спасибо.

Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества
Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества
Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества
Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества
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Александр
Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает историю, обычаи и традиции! Очень насыщенная и интересная программа с посещением всех основных достопримечательностей с подробным их описанием! Огромное ей спасибо за наше незабываемое путешествие! Однозначно,рекомендую!!!
Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает
Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает
Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает
Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает
Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает
Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает
Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает
Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает+2
Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает
Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает
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Казаковцева
Отличная экскурсия! Мы очень довольны! Орна волшебно рассказывает! Очень много знает и делится своими знаниями с нами! Реомендуем всем, кто интересуется историей!
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В
Огромное Вам спасибо за такую чудесную и познавательную экскурсию. Нам всем всё очень понравилось. 🫶🏻И организация,и подача материала,и Вы как человек и экскурсовод.
Очень жаль,что наше время было ограничено,хотелось бы ещё больше узнать Израиль. Надеемся,что когда-то мы вернёмся. И обязательно обратимся к Вам,чтоб побывать и изучить остальные уголки Израиля.
Спасибо,Орна🙏🏻❤️ С уважением, вся семья Новиковых🥰
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B
Этот отзыв не столько о данной конкретной экскурсии, сколько о замечательном экскурсоводе Орне. По нашей просьбе Орна изменила маршрут и мы провели весь наш первый день в Израиле гуляя по
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Иерусалиму. Это был наш первый визит в эту замечательную страну и нам хотелось как можно больше узнать не только о Иерусалиме и его древней истории, но так же и о стране вцелом, ее людях, обычаях, культуре. Орна знает и любит свою страну и рассказывает о ней так, как рассказывают близким людям и хорошим друзьям: непринужденно, искренне, без лишнего пафоса и очень правдиво. Она великолепный гид и за день мы узнали о стране и Городе больше чем могли почерпнуть из интернета за месяцы предварительной подготовки к нашей поездке. Единственное о чем мы сожалеем, это то что смогли провести с Орной лишь один день, все остальные дни в ее расписании были заняты за три месяца до нашей поездки (!!!). Всем рекомендуем заранее бронировать экскурсии (любые!) с этим замечательным гидом, не пожалеете!

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