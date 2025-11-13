26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Две святыни в один день» в Иерусалиме предлагает уникальную возможность за 5-6 часов посетить важнейшие христианские святыни. Туристы смогут увидеть Храм Рождества Христова, Храм Гроба Господня и Стену Плача.
Это идеальный выбор для тех, кто ценит своё время и хочет прикоснуться к местам, где вершилась история. Незабываемое путешествие по святым местам, которые обязательно стоит посетить
Это идеальный выбор для тех, кто ценит своё время и хочет прикоснуться к местам, где вершилась история. Незабываемое путешествие по святым местам, которые обязательно стоит посетить
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение двух главных святынь за один день
- ⏳ Экономия времени для занятых путешественников
- 🛍️ Возможность купить и освятить сувениры
- 🚶♂️ Пешеходный формат для полного погружения
- 📜 Исторические места с многовековой историей
Что можно увидеть
- Храм Рождества Христова
- Храм Гроба Господня
- Голгофа
- Пещера Адама
- Стена Плача
Описание экскурсии
Программа
- Выезд из Иерусалима. Начало экскурсии — в Вифлееме (ивр. Бейт-Лехем, букв. Дом хлеба), где за тысячу лет до рождения Иисуса родился Давид, самый знаменитый из еврейских царей, и, согласно Новому Завету, предок Христа. В Вифлееме также разворачивались события жизни библейской праведницы Руфи.
- В Вифлееме мы посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина. Это древнейшая церковь, которую не разрушали ни разу с IV века!
- Также мы посетим паломнический центр, где вы сможете купить сувениры: свечи, масло и иконы, которые вы сможете освятить в святых местах. В Вифлееме нет общественного транспорта, поэтому вы либо сможете воспользоваться машиной, которую вам предложит магазин в случае покупки у них сувениров, либо заказать такси.
- Из Bифлеема мы вернемся в Иерусалим, зайдем в старый город через Яффскиe воротa и посетим Храм Гроба Господня.
- Увидим место распятия Христа — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
- Посетим Кувуклию — гробницу, где Иисус провел три дня.
- Затем прикоснемся к священной для всех верующих Стене Плача.
- А если у вас появится свободное время, можно продолжить наше знакомство на следующий день. Так как в Израиле расположено множество достопримечательностей и произошло столько событий, повлиявших на мировую историю, что стоит приезжать сюда снова и снова и каждый раз находить здесь что-то новое.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
- Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
- Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
- Экскурсия закончится у Стены Плача, рядом с которой находятся остановка общественного транспорта и стоянка для частных автомобилей.
- Необходимо иметь при себе паспорта, шляпу, удобную обувь, воду (также прошу выбирать скромную одежду для экскурсии).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Орна молодец!
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О
Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества Христова в Вифлееме, и Храм Гроба Господня в Иерусалиме, и даже попасть к самому
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Орна,чудесный гид. Отлично говорит на русском языке. Влюблена в свою страну и с большим воодушевление рассказывает историю, обычаи и традиции! Очень насыщенная и интересная программа с посещением всех основных достопримечательностей с подробным их описанием! Огромное ей спасибо за наше незабываемое путешествие! Однозначно,рекомендую!!!
+2
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Отличная экскурсия! Мы очень довольны! Орна волшебно рассказывает! Очень много знает и делится своими знаниями с нами! Реомендуем всем, кто интересуется историей!
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В
Огромное Вам спасибо за такую чудесную и познавательную экскурсию. Нам всем всё очень понравилось. 🫶🏻И организация,и подача материала,и Вы как человек и экскурсовод.
Очень жаль,что наше время было ограничено,хотелось бы ещё больше узнать Израиль. Надеемся,что когда-то мы вернёмся. И обязательно обратимся к Вам,чтоб побывать и изучить остальные уголки Израиля.
Спасибо,Орна🙏🏻❤️ С уважением, вся семья Новиковых🥰
Очень жаль,что наше время было ограничено,хотелось бы ещё больше узнать Израиль. Надеемся,что когда-то мы вернёмся. И обязательно обратимся к Вам,чтоб побывать и изучить остальные уголки Израиля.
Спасибо,Орна🙏🏻❤️ С уважением, вся семья Новиковых🥰
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B
Этот отзыв не столько о данной конкретной экскурсии, сколько о замечательном экскурсоводе Орне. По нашей просьбе Орна изменила маршрут и мы провели весь наш первый день в Израиле гуляя по
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