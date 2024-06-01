Экскурсии по мусульманским местам Иерусалима

Найдено 10 экскурсий в категории «Мусульманские» в Иерусалиме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Святые места Иерусалима: путешествие через историю трех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории трех мировых религий и древние традиции
Начало: Яффские ворота
«О влиянии Византии на становление христианства в Израиле, о первых храмах на Святой земле, арабском нашествии в 7 веке и эпохе мусульманского правления»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
200 за всё до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
«На прогулке мы охватим главные достопримечательности Старого города: вы услышите историю Храма Гроба Господня, увидите Стену Плача и Храмовую гору, а также пройдете через самобытные мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Иерусалим «почти без ступенек»: историческое путешествие за 4 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя древние кварталы и священные места без лишних усилий
Начало: у Яффских ворот
«Пройдем сквозь все его кварталы: еврейский, христианский, мусульманский и армянский и увидим множество достопримечательностей, в том числе, конечно же, Стену Плача»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Открыть Иерусалим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Вы побываете в мусульманском, еврейском и христианском кварталах»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
257 за всё до 10 чел.
Храмовая гора и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
«Я расскажу о событиях, происходивших на горе в разные времена, о еврейских, христианских и мусульманских догматах о сотворении мира»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
150 за всё до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
62 отзыва
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
«Посетим Еврейский квартал, Кардо, совершим прогулку по крышам, по возможности поднимемся на Храмовую гору, на место, где началось творение мира, где тысячу лет стоял Еврейский Храм и уже тысячу триста лет стоит мусульманская святыня»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
321 за всё до 10 чел.
Иерусалим - город мира
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Пройдём улочками мусульманского и еврейского кварталов и посетим Храм Воскресения»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим трёх религий
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
«После посещения Храма, мы выходим через арабский Мусульманский квартал, с его неповторимым колоритом восточного базара, криками торговцев и потрясающим разнообразием товара»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Иерусалим для исповедующих ислам
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Иерусалим: путешествие по святыням ислама - Аль-Харам аль-Шариф и многое другое
Уникальная возможность познакомиться с исламским наследием Иерусалима, включая посещение ключевых святынь
Начало: По договоренности
«Спустимся с Храмовой горы к Львиным воротам Мусульманского квартала»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 15 чел.
Один день в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Познакомимся с Христианским, Мусульманским, Еврейским и Армянским кварталами в пределах крепостной стены»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Весь Иерусалим пешком
    Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
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    диалога, а не радио. Особенно классно, что маршрут можно было построить с учетом заданного времени и пожеланий. Причем, про пожелания спросили не просто так, а с предложением вариантов - это очень ценно, когда есть нормальные подсказки, если вдруг растерялся и в голову сразу не пришло ничего! Спасибо за экскурсию, спасибо за одну исполненную мечту - попробовать настоящий местный стрит-фуд и успехов в организации новых туров!

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Очень понравилась гид Ирина, хорошая речь, знание истории и просто очень приятная девушка. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
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    самому младшему 7 лет, так и самому старшему 70 лет) Иерусалим без гида это неполноценная картина одного из самых древних и завораживающих своей историей города. Светлану рекомендую👍

  • В
    Владимир
    13 апреля 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Великолепная экскурсовод. Содержательная, эмоциональная экскурсия. Много раз бывал старым городе и, несмотря на это, узнал много нового. С у довольствием буду рекомендовать эту экскурсию и экскурсовода Ирину
  • М
    Матвей
    8 апреля 2024
    Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
    Ирина замечательный человек и экскурсовод! Нашла подход к целой семье так, что даже маленькому ребенку было все интересно. У нас остались самые замечательные впечатления и незабываемые воспоминания от старого города Иерусалима! Узнали много всего интересного и тайного, благодаря Ирине! Еще раз спасибо вам)
    Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!Ирина замечательный человек и экскурсовод!
  • Р
    Раиса
    2 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
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    специалиста. Хотелось погрузиться в атмосферу этого волнующего места, задать вопросы о том, как и где всё случилось в этом вечном городе. Посчастливилось попасть на экскурсию к Светлане! Прошло 2 недели после прогулки, а впечатления ярки до сих пор. Прежде всего запомнилось, что Светлана очень глубоко и подробно знает историю еврейского народа, историю иудаизма и христианства, Ветхий и Новый Завет. Это значит, что любые вопросы о библейских сюжетах не останутся без ответа. Что, например, Башня Давида может рассказать об Ироде, что Царица Савская без спроса взяла у Царя Соломона и как за это поплатилась, как связаны Котель и Девятое ава, почему и зачем на фасаде Храма Гроба Господнего много столетий стоит деревянная лестница, как и для чего у подножья Голгофы оказался череп Адама, что находится сегодня на месте суда, где был осуждён Христос и как туда пройти. Светлана провела нас малолюдными улицами старого города (да, есть и такие), показала тайное подземелье и секретную смотровую площадку, где нет никого кроме захватывающего дух вида на святые места. Остаётся стоять, смотреть и не верить своим глазам… С нами были дети непоседливые дети 7 и 9 лет, слушали Светлану с огромным интересом, особенно понравилось им пролазить сквозь "игольное ушко" (Светлана рассказывала и об этом). В общем - ВОСТОРГ!

  • Т
    Татьяна
    21 марта 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
  • Л
    Лина
    13 марта 2024
    Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
    Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    4 марта 2024
    Весь Иерусалим пешком
    Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
  • В
    Владимир
    4 октября 2023
    Храмовая гора и не только
    Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Мусульманские»

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  3. Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
  4. Открыть Иерусалим
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Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
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