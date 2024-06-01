1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Святые места Иерусалима: путешествие через историю трех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории трех мировых религий и древние традиции
Начало: Яффские ворота
«О влиянии Византии на становление христианства в Израиле, о первых храмах на Святой земле, арабском нашествии в 7 веке и эпохе мусульманского правления»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
«На прогулке мы охватим главные достопримечательности Старого города: вы услышите историю Храма Гроба Господня, увидите Стену Плача и Храмовую гору, а также пройдете через самобытные мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Иерусалим «почти без ступенек»: историческое путешествие за 4 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя древние кварталы и священные места без лишних усилий
Начало: у Яффских ворот
«Пройдем сквозь все его кварталы: еврейский, христианский, мусульманский и армянский и увидим множество достопримечательностей, в том числе, конечно же, Стену Плача»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Вы побываете в мусульманском, еврейском и христианском кварталах»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
«Я расскажу о событиях, происходивших на горе в разные времена, о еврейских, христианских и мусульманских догматах о сотворении мира»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
«Посетим Еврейский квартал, Кардо, совершим прогулку по крышам, по возможности поднимемся на Храмовую гору, на место, где началось творение мира, где тысячу лет стоял Еврейский Храм и уже тысячу триста лет стоит мусульманская святыня»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
«Пройдём улочками мусульманского и еврейского кварталов и посетим Храм Воскресения»
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Иерусалим трёх религий: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в историю трёх мировых религий с эксклюзивной экскурсией по Иерусалиму. Исследуйте святыни, поговорите о возникновении верований
Начало: По договоренности
«После посещения Храма, мы выходим через арабский Мусульманский квартал, с его неповторимым колоритом восточного базара, криками торговцев и потрясающим разнообразием товара»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Иерусалим: путешествие по святыням ислама - Аль-Харам аль-Шариф и многое другое
Уникальная возможность познакомиться с исламским наследием Иерусалима, включая посещение ключевых святынь
Начало: По договоренности
«Спустимся с Храмовой горы к Львиным воротам Мусульманского квартала»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Познакомимся с Христианским, Мусульманским, Еврейским и Армянским кварталами в пределах крепостной стены»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
- ЕЕлена17 мая 2024Очень понравилась гид Ирина, хорошая речь, знание истории и просто очень приятная девушка. Рекомендую.
- ЮЮлия21 апреля 2024Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
- ВВладимир13 апреля 2024Великолепная экскурсовод. Содержательная, эмоциональная экскурсия. Много раз бывал старым городе и, несмотря на это, узнал много нового. С у довольствием буду рекомендовать эту экскурсию и экскурсовода Ирину
- ММатвей8 апреля 2024Ирина замечательный человек и экскурсовод! Нашла подход к целой семье так, что даже маленькому ребенку было все интересно. У нас остались самые замечательные впечатления и незабываемые воспоминания от старого города Иерусалима! Узнали много всего интересного и тайного, благодаря Ирине! Еще раз спасибо вам)
- РРаиса2 апреля 2024Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
- ТТатьяна21 марта 2024Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
- ЛЛина13 марта 2024Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
- ООльга4 марта 2024Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
- ВВладимир4 октября 2023Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Мусульманские»
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