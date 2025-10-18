3000 лет назад царь Давид сделал Иерусалим столицей. Сегодня это город, где история и современность идут рука об руку. Прогулка включает Яффские ворота, Стену Плача, Храмовую гору и другие знаковые

места. Погрузитесь в историю и религиозное значение города для иудеев, христиан и мусульман. Это уникальная возможность увидеть, как прошлое и настоящее соединяются в одном из самых значимых городов мира. Не упустите шанс прикоснуться к вечности

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Иерусалима - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом, с июня по август, может быть жарко, но это время идеально для тех, кто любит тёплую погоду. Зимой, с декабря по февраль, возможно, будет прохладно, но это время привлекает тех, кто хочет избежать толп.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.