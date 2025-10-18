3000 лет назад царь Давид сделал Иерусалим столицей. Сегодня это город, где история и современность идут рука об руку. Прогулка включает Яффские ворота, Стену Плача, Храмовую гору и другие знаковые
Лучшее время для посещения Иерусалима - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом, с июня по август, может быть жарко, но это время идеально для тех, кто любит тёплую погоду. Зимой, с декабря по февраль, возможно, будет прохладно, но это время привлекает тех, кто хочет избежать толп.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Яффские ворота
- Гора Сион
- Стена Плача
- Храмовая гора
- Город Давида
- Виа Долороза
- Гора Голгофа
- Храм Гроба
Описание экскурсии
- Яффские ворота Старого города
- Гора Сион, могила царя Давида
- Стена Плача
- Храмовая гора (пройдём под ней)
- Город Давида (увидим его развалины сверху)
- Виа Долороза (Дорога скорби)
- Гора Голгофа и Храм Гроба
- Издалека увидим мечеть Аль-Акса и Золотую мечеть
Мы обсудим:
- ключевые периоды и события в истории Иерусалима. Начнём с дней царя Давида, когда город стал святым местом для иудеев
- историю рождения и расцвета христианства. Я расскажу вам о местах, связанных с Иисусом Христом, его учениками и паломничествами верующих
- значение города для мусульман
- современную историю Иерусалима, включая Шестидневную войну и переход города в статус столицы Израиля
Организационные детали
У Храма Гроба и Стены Плача мы можем немного задержаться, если вы захотите помолиться или оставить записку.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шауль — ваш гид в Иерусалиме
Провёл экскурсии для 24 туристов
Приветствую! Меня зовут Шауль. Я житель Иерусалима, израильский полицейский в отставке и выпускник факультета экскурсоводов Хайфского университета. Профессиональный гид по Иерусалиму, веду экскурсии на иврите и на русском языке. Знаю самые необычные ракурсы города. Отвечу на все ваши вопросы и уделю больше внимания тем темам, которые вас интересуют. Работал в туристической фирме с большими группами и индивидуальными заказами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Tanya
18 окт 2025
Великолепная экскурсия по Иерусалиму! Всё организовано отлично, а гид — замечательный человек: внимательный, доброжелательный и с отличным чувством юмора.
С
Сатюков
23 сен 2025
Большое спасибо Шауль за это погружение в историю! Главное что на каждой локации можно не только послушать, но и увидеть своими глазами историю города Иерусалим, которая зародилась более 3000 лет назад. Т. к мы были с ребенком 4 лет, большие спасибо за остановки в тени и возможность перевести дух.
Дарья
10 июн 2025
Шауль провел для нас прекрасную экскурсию по старому городу. С нами было 5 детей, поэтому по нашему запросу маршрут сократили до 2х часов. Такого экскурсовода хочется слушать бесконечно….
Ира
16 мая 2025
Спасибо огромное Шаулю за прекрасную экскурсию. Поразило его знание и способность в доступной и увлекательной форме. рассказать нам про великий город Иерусалим. Рекомендую всем.
А
Алексей
25 мар 2025
Огромное спасибо Шаулю за потрясающую экскурсию! За несколько часов удалось посмотреть все знаковые места и усвоить историю этого великого города. Интересно, ярко, незаурядно, красноречиво! Очень рекомендую
