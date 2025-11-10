Индивидуальная
Полюбить настоящий Тель-Авив
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: рынки, граффити, история и культура. Откройте для себя скрытые уголки города и его уникальный дух
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €129 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Бней-Брак: Ортодоксальный уклад жизни
Исследуйте уникальный мир Бней-Брака, где традиции и религия формируют повседневную жизнь. Откройте для себя культуру ортодоксальных евреев
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€450 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
Пешая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо раскроет секреты этих мест. Узнайте о колонии, бароне и прошлом городов. Прочувствуйте израильскую атмосферу
Начало: У церкви Апостола Петра
Расписание: в воскресенье в 15:00
21 дек в 15:00
28 дек в 15:00
€52 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива
Путешествие к сердцу христианства: Иерусалим и Вифлеем ждут вас! Узнайте тайны древних святынь и насладитесь атмосферой вечности
Начало: От вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя10 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Костя замечательный рассказчик. Легко, комфортно, неспешно. Благодарим за встречу!
- ААнна29 октября 2025Получили огромное удовольствие от прогулки с Лекой по Тель-Авиву! Узнали много интересной и полезной информации! Захотелось вернуться! Лёка, спасибо большое!
- ММаргарита28 октября 2025Отличная экскурсия с замечательным гидом. Очень интересно, познавательно, но при этом легко. Три часа пролетели не заметно. Лёка очень приятный собеседник, быстро нашла подход к нашему 11 летнему сыну, постоянно вовлекая его в процесс интересными вопросами и заданиями. Очень рекомендую!!!
- ЮЮлия22 октября 2025Лёка просто потрясающий гид и очень светлый, классный, душевный человек с прекрасной энергетикой!
Большое спасибо за великолепную экскурсию! Всё пролетело на одном дыхании💖
- ААнна15 сентября 2025Лека прекрасный гид. Highly recommended
- ААнна7 сентября 2025Отличная экскурсия! Мы с мужем не первый раз в Тель-Авиве, но открыли для себя много новых уголков города, которые сложно
- ЭЭлина24 августа 2025Хочу выразить благодарность Григорию за проведенную экскурсию по Иерусалиму и Вифлиему. Григорий прекрасный гид! Мои сыновья (молодые парни) остались очень
- ННаталья28 мая 2025Прекрасная экскурсия, интересный маршрут.
- ННаталья25 февраля 2025Экскурсия прошла замечательно, узнали много нового и интересного.
- ЮЮлия11 июля 2024Спасибо огромное! Все очень понравилось! Помимо интересной информации, суперская атмосфера благодаря личным качествам Лиоки) советую! Маршрут отличный!
- ААлександра1 июня 2024Прекрасная экскурсия и клиентский сервис! Всё было удобно, комфортно, интересно. Наши пожелания, настроения, состояния, всё учитывалось!
По ходу вкусно поели на набережной. По ходу экскурсии было много отсылок к Библии, что очень логично и важно для тех мест. 👌
- ММарина29 марта 2024Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
- ООльга26 марта 2024Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
- ООльга17 марта 2024Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность.
Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
- BBoris12 марта 2024Лёка прекрасный гид, замечательный человек. Получил большое удовольствие от экскурсии и общения
- ЕЕлена14 февраля 2024Большая признательность Лёке за замечательную прогулку по Тель Авиву. Тема экскурсии полностью совпала с ее содержанием. Лёка делилась с нами
- ИИрина11 февраля 2024Экскурсия с Лёкой стала для нас настоящим открытием Тель Авива. Лёка не только погрузила нас в историю города, но и
- ААйжана25 января 2024Часто ли вы ощущаете, что история - это что-то близкое вам не только с точки зрения пути от «вчера» к
- ММария22 октября 2023Очень содержательная, интересная, живая экскурсия. Дети-подростки были увлечены, и мне тоже понравилось. Спасибо!
- ЛЛюбовь19 октября 2023мы ходили на экскурсию с подругой, нам очень понравилось, время пролетело незаметно! было очень интересно послушать про историю создания государства) советую погулять с Лёкой, вам очень понравится!
