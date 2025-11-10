читать дальше

«сегодня», но и с точки зрения личных ощущений?

Лёка сделала нашу прогулкой богатой не только на факты и детали. Она стала «соучастницей» наших размышлений, наших эмоций, наших переживаний и радостей.



Если вам важно видеть заинтересованность ваших детей подростков, если вы хотите понять не только «что происходило», но и «почему» - рекомендую вам эту экскурсию.



Мы меняли маршруты и мы заходили в лавки, мы слушали и мы рассуждали. Тель Авив стал понятнее, ближе и еще более интереснее.



Спасибо, это было больше, чем экскурсия.