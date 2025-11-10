Мои заказы

Экскурсии в Иерусалим из Тель-Авива

Найдено 4 экскурсии в категории «Иерусалим» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Полюбить настоящий Тель-Авив
Пешая
2 часа
126 отзывов
Индивидуальная
Полюбить настоящий Тель-Авив
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: рынки, граффити, история и культура. Откройте для себя скрытые уголки города и его уникальный дух
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €129 за человека
Бней-Брак. Знакомство с ортодоксальным укладом жизни Израиля
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Бней-Брак: Ортодоксальный уклад жизни
Исследуйте уникальный мир Бней-Брака, где традиции и религия формируют повседневную жизнь. Откройте для себя культуру ортодоксальных евреев
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€450 за всё до 10 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
Пешая
3 часа
29 отзывов
Групповая
до 15 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
Пешая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо раскроет секреты этих мест. Узнайте о колонии, бароне и прошлом городов. Прочувствуйте израильскую атмосферу
Начало: У церкви Апостола Петра
Расписание: в воскресенье в 15:00
21 дек в 15:00
28 дек в 15:00
€52 за человека
В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива
Путешествие к сердцу христианства: Иерусалим и Вифлеем ждут вас! Узнайте тайны древних святынь и насладитесь атмосферой вечности
Начало: От вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    10 ноября 2025
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
    Прекрасная экскурсия. Костя замечательный рассказчик. Легко, комфортно, неспешно. Благодарим за встречу!
    Прекрасная экскурсия. Костя замечательный рассказчик. Легко, комфортно, неспешно. Благодарим за встречу!
  • А
    Анна
    29 октября 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Получили огромное удовольствие от прогулки с Лекой по Тель-Авиву! Узнали много интересной и полезной информации! Захотелось вернуться! Лёка, спасибо большое!
    Получили огромное удовольствие от прогулки с Лекой по Тель-Авиву! Узнали много интересной и полезной информации! Захотелось вернуться! Лёка, спасибо большое!
  • М
    Маргарита
    28 октября 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Отличная экскурсия с замечательным гидом. Очень интересно, познавательно, но при этом легко. Три часа пролетели не заметно. Лёка очень приятный собеседник, быстро нашла подход к нашему 11 летнему сыну, постоянно вовлекая его в процесс интересными вопросами и заданиями. Очень рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    22 октября 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Лёка просто потрясающий гид и очень светлый, классный, душевный человек с прекрасной энергетикой!
    Большое спасибо за великолепную экскурсию! Всё пролетело на одном дыхании💖
  • А
    Анна
    15 сентября 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Лека прекрасный гид. Highly recommended
  • А
    Анна
    7 сентября 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Отличная экскурсия! Мы с мужем не первый раз в Тель-Авиве, но открыли для себя много новых уголков города, которые сложно
    читать дальше

    обнаружить без проводника. Лека,как истинный абориген, с большой любовью и профессионализмом щедро делится увлекательными фактами и историями, которые не оставят вас равнодушными.

  • Э
    Элина
    24 августа 2025
    В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива
    Хочу выразить благодарность Григорию за проведенную экскурсию по Иерусалиму и Вифлиему. Григорий прекрасный гид! Мои сыновья (молодые парни) остались очень
    читать дальше

    довольны и трансфером из Тель-Авив и самой экскурсией. Забрал от апартаментов в договоренное время. Григорий интересно, увлекательно рассказал исторические факты о заявленных в маршруте достопримечательностях. Моим мальчикам очень понравилось. Рекомендую Григория в качестве гида!

  • Н
    Наталья
    28 мая 2025
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
    Прекрасная экскурсия, интересный маршрут.
  • Н
    Наталья
    25 февраля 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Экскурсия прошла замечательно, узнали много нового и интересного.
  • Ю
    Юлия
    11 июля 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Спасибо огромное! Все очень понравилось! Помимо интересной информации, суперская атмосфера благодаря личным качествам Лиоки) советую! Маршрут отличный!
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
    Прекрасная экскурсия и клиентский сервис! Всё было удобно, комфортно, интересно. Наши пожелания, настроения, состояния, всё учитывалось!
    По ходу вкусно поели на набережной. По ходу экскурсии было много отсылок к Библии, что очень логично и важно для тех мест. 👌
  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
  • О
    Ольга
    26 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
  • О
    Ольга
    17 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность.
    Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
    читать дальше

    ясно представить себе, с чего начинался город и как развивался. Много нового узнала о характере и менталитете местных жителей, а это, как мне кажется, - самое главное, чтобы хоть немного почувствовать, погрузиться в жизнь страны. Спасибо, Лёка! 🫶

  • B
    Boris
    12 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Лёка прекрасный гид, замечательный человек. Получил большое удовольствие от экскурсии и общения
  • Е
    Елена
    14 февраля 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Большая признательность Лёке за замечательную прогулку по Тель Авиву. Тема экскурсии полностью совпала с ее содержанием. Лёка делилась с нами
    читать дальше

    не только знаниями, но и любовью к своему городу. Благодаря правильно выбранному маршруту и интересному рассказу мы смогли оценить достоинства Тель Авива, узнать лучше его историю и архитектурные особенности, взглянуть по иному на горожан и их образ жизни.

  • И
    Ирина
    11 февраля 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Экскурсия с Лёкой стала для нас настоящим открытием Тель Авива. Лёка не только погрузила нас в историю города, но и
    читать дальше

    рассказала о его культуре и жизни его обитателей с большим энтузиазмом и любовью. Лёка - настоящий профессионал и прекрасный рассказчик, чьи истории заставляют тебя забыть о времени. Было удовольствием провести время в ее компании!

    рассказала о его культуре и жизни его обитателей с большим энтузиазмом и любовью. Лёка - настоящий профессионал и прекрасный рассказчик, чьи истории заставляют тебя забыть о времени. Было удовольствием провести время в ее компании!
  • А
    Айжана
    25 января 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Часто ли вы ощущаете, что история - это что-то близкое вам не только с точки зрения пути от «вчера» к
    читать дальше

    «сегодня», но и с точки зрения личных ощущений?
    Лёка сделала нашу прогулкой богатой не только на факты и детали. Она стала «соучастницей» наших размышлений, наших эмоций, наших переживаний и радостей.

    Если вам важно видеть заинтересованность ваших детей подростков, если вы хотите понять не только «что происходило», но и «почему» - рекомендую вам эту экскурсию.

    Мы меняли маршруты и мы заходили в лавки, мы слушали и мы рассуждали. Тель Авив стал понятнее, ближе и еще более интереснее.

    Спасибо, это было больше, чем экскурсия.

  • М
    Мария
    22 октября 2023
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
    Очень содержательная, интересная, живая экскурсия. Дети-подростки были увлечены, и мне тоже понравилось. Спасибо!
  • Л
    Любовь
    19 октября 2023
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    мы ходили на экскурсию с подругой, нам очень понравилось, время пролетело незаметно! было очень интересно послушать про историю создания государства) советую погулять с Лёкой, вам очень понравится!

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Иерусалим»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Полюбить настоящий Тель-Авив
  2. Бней-Брак. Знакомство с ортодоксальным укладом жизни Израиля
  3. От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
  4. В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива
Какие места ещё посмотреть в Тель-Авиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в декабре 2025
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Иерусалим" можно забронировать 4 экскурсии от 52 до 600. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Иерусалим», 160 ⭐ отзывов, цены от €52. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль