Индивидуальные экскурсии в Тель-Авиве с личным гидом

Найдено 43 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полюбить настоящий Тель-Авив
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель
Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 129 за всё до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 10 чел.
Тайны старого Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
300 за всё до 10 чел.
«Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
«Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться: уникальная экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тель-Авива, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Старая железнодорожная станция-ул Койфман
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 10 чел.
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим
Начало: На площади Маген Давида
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 за человека
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Две винодельни и пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат
Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 1 250 за всё до 20 чел.
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан
Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений
Начало: по договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
340 за всё до 3 чел.
Тель-Авив с ветерком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Тель-Авив с ветерком: Индивидуальная велосипедная экскурсия по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива, катаясь на велосипеде по его тенистым бульварам, историческим улицам и морским набережным
Начало: У часовой башни в Яффо
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
257 за всё до 10 чел.
Интерактивная прогулка с детьми по старому Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по старому Яффо для детей и взрослых
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по старому Яффо с детьми! Легенды, мифы и задания сделают экскурсию незабываемой для всей семьи
Начало: Площадь часов Яффо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Город, который никогда не спит
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву: от Яффо до Белого города
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в Тель-Авиве: от древнего Яффо до современных небоскребов и бурной ночной жизни
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Арабский Аджами, или Обратная сторона Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 8 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву: индивидуальная экскурсия
Пешая прогулка по Тель-Авиву и Яффо - это возможность узнать их историю и секреты. Откройте для себя прошлое и настоящее Израиля
Начало: У церкви Апостола Петра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
257 за всё до 10 чел.
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву: уникальный взгляд на город
Погрузитесь в зеленый мир Тель-Авива, где каждое дерево рассказывает свою историю. Откройте для себя неизведанные уголки города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220 за всё до 10 чел.
Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Кейсария и Акко: Путешествие по древним столицам Палестины
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кейсарии и Акко, где каждый камень рассказывает историю древних цивилизаций
Начало: Ваш отель и по договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Прогулка по ночному Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прогулка по ночному Яффо
Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо
Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности.
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
$250 за всё до 5 чел.
Бегущие по волнам - Яффа, Кесария и Хайфа
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Яффа, Кесария, Хайфа: путешествие по древним городам Израиля
Погрузитесь в историю древнего Израиля с экскурсией по Яффо, Кесарии и Хайфе. Откройте для себя уникальные археологические находки и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Еврейские святыни Иерусалима
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Стены Плача и святыни Иерусалима
Путешествие в сердце Иерусалима: от Стены Плача до синагог и мемориала Холокоста. Исключительный шанс прикоснуться к истории и духовности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Рождество. Крещение. Воскресение Христово
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Паломнический тур Рождество, Крещение, Воскресение Христово в Тель-Авиве
Приглашаем на уникальный паломнический тур, где вы посетите ключевые святыни, связанные с жизнью Иисуса
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Иерусалим Иисуса Христа и его апостолов. От Ветхого Завета к Евангелиям
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Иерусалим Иисуса Христа: путешествие от Ветхого Завета к Евангелиям
Посетите ключевые святыни Иерусалима, следуя путем Иисуса Христа и его апостолов, от Яффо до Золотого Иерусалима
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Вся Рамла пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Рамле: исторические сокровища и культурное разнообразие
Погрузитесь в атмосферу Рамлы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и впечатлений
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
226 за всё до 10 чел.
Путями Иисуса Христа и крещение в реке Иордан с пастором
Индивидуальная
10 часов
Паломническая экскурсия в Тель-Авив: Путями Иисуса Христа и крещение
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Израиля, следуя путями Иисуса Христа и принимая участие в обряде крещения
Начало: Tel Aviv Center - Savidor
Расписание: по договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$797 за человека
Зоологический парк Сафари - удовольствие для взрослых, восторг для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Зоологический парк Сафари в Тель-Авиве: радость для детей, удовольствие для взрослых
Вас ждет уникальное путешествие по зоологическому парку Сафари, где дикая природа встречается с комфортом для всей семьи
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 6 чел.
Искусство вкуса и не только
Индивидуальная
9 часов
Искусство вкуса и не только: эксклюзивное путешествие по Тель-Авиву
Познайте вкус Израиля: от домашнего сыра и оливок до экзотической клубники. Ваше путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: По договоренности
Расписание: с понедельника по четверг
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$540 за всё до 16 чел.
Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)
Комфортный и удобный индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек) с русскоязычным водителем. Подходит для групп от 4 до 19 человек
Начало: Тель-Авив
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 6 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат
Индивидуальная
4 часа
Персональный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат с русскоязычным водителем
Путешествуйте с комфортом! Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат для 4-19 пассажиров с русскоязычным водителем
Начало: Аэропорт Бен-Гурион
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $505 за всё до 6 чел.
Парк Бейт-Гуврин - тайны подземных пещер
Индивидуальная
8 часов
Парк Бейт-Гуврин в Тель-Авиве: путешествие по подземному городу
Загадочный мир подземных пещер ждет вас! Подземный город, амфитеатр и древние гробницы откроют свои тайны
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$560 за всё до 6 чел.
Голанские высоты - многострадальный север Израиля
Индивидуальная
9 часов
Голанские высоты - путешествие по многострадальному северу Израиля
Погрузитесь в удивительный мир Голанских высот, где история и природа переплетаются в неповторимом танце
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Иерусалим - великий и непобедимый град христианский
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Иерусалима
Индивидуальная экскурсия по Иерусалиму: Стена Плача, Храм Гроба Господнего, Елеонская гора и многое другое. Погрузитесь в историю и культуру города
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$580 за всё до 6 чел.
Галилея - земля благодатная
Индивидуальная
9 часов
Галилея из Тель-Авива: Путешествие по святым местам и чудесам
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив землю, где жил и творил Христос. Экскурсия в Галилею - это путешествие вглубь истории и веры
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$660 за всё до 6 чел.
Умеющий очаровывать Яффо и открытия Лода
Индивидуальная
4 часа
Исторические тайны Яффо и Лода: экскурсия по Тель-Авиву
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Яффо и Лоду, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона на Мертвое море
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Тель-Авива в Эйн-Бокек
Организуйте комфортный трансфер из аэропорта Бен-Гурион на Мертвое море. Русскоговорящие водители, помощь с багажом и размещением в отеле
Начало: Аэропорт им. Бен-Гуриона
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Рынок Кармель и Керем А Тейманим: аудиоэкскурсия в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: от вкусов рынка Кармель до истории квартала Керем А Тейманим
Начало: Allenby St 60 - Площадь Маген Давид
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по историческому Тель-Авиву
Познайте тайны и легенды Старого Яффо в увлекательной аудиоэкскурсии. История, загадки и невероятные открытия ждут вас
Начало: Louis Pasteur St 2
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Яффские "рассказки": аудиопрогулка по нетуристическим местам с посещением "блошиного" рынка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
«Яффские рассказки»: аудиоэкскурсия по секретным местам Тель-Авива
Погрузитесь в атмосферу старинного Яффо, исследуя его скрытые дворики и уникальные улицы с помощью нашего аудиогида
Начало: Jerusalem Blvd 9 - Театр Гешер
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Поездка в парк Сафари
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в парк Сафари в Тель-Авиве
Парк Сафари в Тель-Авиве приглашает на увлекательную поездку. Вас ждут африканская саванна и зоопарк с редкими животными. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур
Откройте для себя старый Яффо в Тель-Авиве! Индивидуальная экскурсия с посещением музея Иланы Гур. Узнайте историю древнего портового города и его секреты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Чудеса вокруг Галилейского моря
Индивидуальная
12 часов
Галилейское море в Тель-Авиве: путешествие по святым местам
Познайте историческое и духовное наследие вокруг Галилейского моря, следуя путями Иисуса Христа и его апостолов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 6 чел.
Трансфер: Тель-Авив - Мёртвое море
Индивидуальная
2 часа
Трансфер: Тель-Авив - Мёртвое море
Путешествие от Тель-Авива к Мёртвому морю станет незабываемым с нашим индивидуальным трансфером. Комфорт и безопасность на высшем уровне
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
5000 лет истории за 5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь время: 5000 лет истории Тель-Авива за 5 часов
Загляните в удивительный мир Тель-Авива, где древний Яффо и современный Неве Цедек соединяются в одно целое
Начало: Яффская часовая башня, Тель-Авив
Расписание: По договоренности (желательно не позже 10.00 утра)
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$330 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Тель-Авив
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Тель-Авив: Историческое путешествие от Яффо до современности
Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: возле Часовой башни в Яффо
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Историческое путешествие по Тель-Авиву: 5000 лет за 5 часов
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в Яффо
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
300 за всё до 10 чел.
Надёжный трансфер в Тель-Авиве
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Комфортный трансфер в Тель-Авиве: встреча в аэропорту и доставка
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Тель-Авива и отвезёт по нужному адресу. Удобный трансфер с багажом и интересными рассказами о городе
Завтра в 09:00
10 июня в 00:00
69 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    1 июня 2024
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
    Прекрасная экскурсия и клиентский сервис! Всё было удобно, комфортно, интересно. Наши пожелания, настроения, состояния, всё учитывалось! По ходу вкусно поели на набережной. По ходу экскурсии было много отсылок к Библии, что очень логично и важно для тех мест. 👌
  • А
    Арсений
    19 мая 2024
    Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
    Хорошая и интересная экскурсия.
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Город, который никогда не спит
    Борис очень увлекательно рассказывает, узнали много интересных фактов и деталей. Понравилось и взрослым, и детям 11 и 16 лет
  • T
    Tatiana
    29 марта 2024
    Яффо - шкатулка с секретами
    Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
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    Яффо раскрывается, как шкатулка с драгоценными сюрпризами: переулки, дворики, галереи, которые могли остаться незамеченными, если бы не рассказ Елены. Очень впечатлила галерея дизайнера Иланы Гур, это мини путешествие в фантастическую сказку.

  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
  • О
    Ольга
    26 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
  • О
    Ольга
    17 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
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    ясно представить себе, с чего начинался город и как развивался. Много нового узнала о характере и менталитете местных жителей, а это, как мне кажется, - самое главное, чтобы хоть немного почувствовать, погрузиться в жизнь страны. Спасибо, Лёка! 🫶

  • Е
    Елена
    28 декабря 2023
    Яффо - шкатулка с секретами
    Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
  • И
    Илья
    27 ноября 2023
    Тель-Авив с ветерком
    Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.
  • М
    Мария
    22 октября 2023
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
    Очень содержательная, интересная, живая экскурсия. Дети-подростки были увлечены, и мне тоже понравилось. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
  1. Полюбить настоящий Тель-Авив
  2. Яффо - шкатулка с секретами
  3. Тайны старого Яффо
  4. «Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться
  5. Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 43 экскурсии от 30 до 1 250. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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