1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель
Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться: уникальная экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тель-Авива, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Старая железнодорожная станция-ул Койфман
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим
Начало: На площади Маген Давида
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат
Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от €1 250 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан
Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений
Начало: по договоренности
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тель-Авив с ветерком: Индивидуальная велосипедная экскурсия по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива, катаясь на велосипеде по его тенистым бульварам, историческим улицам и морским набережным
Начало: У часовой башни в Яффо
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по старому Яффо для детей и взрослых
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по старому Яффо с детьми! Легенды, мифы и задания сделают экскурсию незабываемой для всей семьи
Начало: Площадь часов Яффо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву: от Яффо до Белого города
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в Тель-Авиве: от древнего Яффо до современных небоскребов и бурной ночной жизни
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву: индивидуальная экскурсия
Пешая прогулка по Тель-Авиву и Яффо - это возможность узнать их историю и секреты. Откройте для себя прошлое и настоящее Израиля
Начало: У церкви Апостола Петра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву: уникальный взгляд на город
Погрузитесь в зеленый мир Тель-Авива, где каждое дерево рассказывает свою историю. Откройте для себя неизведанные уголки города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кейсария и Акко: Путешествие по древним столицам Палестины
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кейсарии и Акко, где каждый камень рассказывает историю древних цивилизаций
Начало: Ваш отель и по договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
15 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по ночному Яффо
Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо
Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности.
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яффа, Кесария, Хайфа: путешествие по древним городам Израиля
Погрузитесь в историю древнего Израиля с экскурсией по Яффо, Кесарии и Хайфе. Откройте для себя уникальные археологические находки и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Стены Плача и святыни Иерусалима
Путешествие в сердце Иерусалима: от Стены Плача до синагог и мемориала Холокоста. Исключительный шанс прикоснуться к истории и духовности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Паломнический тур Рождество, Крещение, Воскресение Христово в Тель-Авиве
Приглашаем на уникальный паломнический тур, где вы посетите ключевые святыни, связанные с жизнью Иисуса
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Иерусалим Иисуса Христа: путешествие от Ветхого Завета к Евангелиям
Посетите ключевые святыни Иерусалима, следуя путем Иисуса Христа и его апостолов, от Яффо до Золотого Иерусалима
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Рамле: исторические сокровища и культурное разнообразие
Погрузитесь в атмосферу Рамлы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и впечатлений
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€226 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Паломническая экскурсия в Тель-Авив: Путями Иисуса Христа и крещение
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Израиля, следуя путями Иисуса Христа и принимая участие в обряде крещения
Начало: Tel Aviv Center - Savidor
Расписание: по договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$797 за человека
Индивидуальная
6 часов
Зоологический парк Сафари в Тель-Авиве: радость для детей, удовольствие для взрослых
Вас ждет уникальное путешествие по зоологическому парку Сафари, где дикая природа встречается с комфортом для всей семьи
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Искусство вкуса и не только: эксклюзивное путешествие по Тель-Авиву
Познайте вкус Израиля: от домашнего сыра и оливок до экзотической клубники. Ваше путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: По договоренности
Расписание: с понедельника по четверг
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$540 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)
Комфортный и удобный индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек) с русскоязычным водителем. Подходит для групп от 4 до 19 человек
Начало: Тель-Авив
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Персональный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат с русскоязычным водителем
Путешествуйте с комфортом! Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат для 4-19 пассажиров с русскоязычным водителем
Начало: Аэропорт Бен-Гурион
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $505 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Парк Бейт-Гуврин в Тель-Авиве: путешествие по подземному городу
Загадочный мир подземных пещер ждет вас! Подземный город, амфитеатр и древние гробницы откроют свои тайны
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$560 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Голанские высоты - путешествие по многострадальному северу Израиля
Погрузитесь в удивительный мир Голанских высот, где история и природа переплетаются в неповторимом танце
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Иерусалима
Индивидуальная экскурсия по Иерусалиму: Стена Плача, Храм Гроба Господнего, Елеонская гора и многое другое. Погрузитесь в историю и культуру города
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$580 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Галилея из Тель-Авива: Путешествие по святым местам и чудесам
Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив землю, где жил и творил Христос. Экскурсия в Галилею - это путешествие вглубь истории и веры
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$660 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Исторические тайны Яффо и Лода: экскурсия по Тель-Авиву
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Яффо и Лоду, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Тель-Авива в Эйн-Бокек
Организуйте комфортный трансфер из аэропорта Бен-Гурион на Мертвое море. Русскоговорящие водители, помощь с багажом и размещением в отеле
Начало: Аэропорт им. Бен-Гуриона
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Рынок Кармель и Керем А Тейманим: аудиоэкскурсия в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: от вкусов рынка Кармель до истории квартала Керем А Тейманим
Начало: Allenby St 60 - Площадь Маген Давид
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Аудиогид
2 часа
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по историческому Тель-Авиву
Познайте тайны и легенды Старого Яффо в увлекательной аудиоэкскурсии. История, загадки и невероятные открытия ждут вас
Начало: Louis Pasteur St 2
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Аудиогид
2 часа
«Яффские рассказки»: аудиоэкскурсия по секретным местам Тель-Авива
Погрузитесь в атмосферу старинного Яффо, исследуя его скрытые дворики и уникальные улицы с помощью нашего аудиогида
Начало: Jerusalem Blvd 9 - Театр Гешер
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в парк Сафари в Тель-Авиве
Парк Сафари в Тель-Авиве приглашает на увлекательную поездку. Вас ждут африканская саванна и зоопарк с редкими животными. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур
Откройте для себя старый Яффо в Тель-Авиве! Индивидуальная экскурсия с посещением музея Иланы Гур. Узнайте историю древнего портового города и его секреты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Галилейское море в Тель-Авиве: путешествие по святым местам
Познайте историческое и духовное наследие вокруг Галилейского моря, следуя путями Иисуса Христа и его апостолов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$700 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер: Тель-Авив - Мёртвое море
Путешествие от Тель-Авива к Мёртвому морю станет незабываемым с нашим индивидуальным трансфером. Комфорт и безопасность на высшем уровне
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь время: 5000 лет истории Тель-Авива за 5 часов
Загляните в удивительный мир Тель-Авива, где древний Яффо и современный Неве Цедек соединяются в одно целое
Начало: Яффская часовая башня, Тель-Авив
Расписание: По договоренности (желательно не позже 10.00 утра)
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$330 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Тель-Авив: Историческое путешествие от Яффо до современности
Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: возле Часовой башни в Яффо
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Историческое путешествие по Тель-Авиву: 5000 лет за 5 часов
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в Яффо
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Комфортный трансфер в Тель-Авиве: встреча в аэропорту и доставка
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Тель-Авива и отвезёт по нужному адресу. Удобный трансфер с багажом и интересными рассказами о городе
Завтра в 09:00
10 июня в 00:00
€69 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра1 июня 2024Прекрасная экскурсия и клиентский сервис! Всё было удобно, комфортно, интересно. Наши пожелания, настроения, состояния, всё учитывалось! По ходу вкусно поели на набережной. По ходу экскурсии было много отсылок к Библии, что очень логично и важно для тех мест. 👌
- ААрсений19 мая 2024Хорошая и интересная экскурсия.
- ДДарья3 мая 2024Борис очень увлекательно рассказывает, узнали много интересных фактов и деталей. Понравилось и взрослым, и детям 11 и 16 лет
- TTatiana29 марта 2024Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
- ММарина29 марта 2024Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
- ООльга26 марта 2024Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
- ООльга17 марта 2024Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
- ЕЕлена28 декабря 2023Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
- ИИлья27 ноября 2023Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.
- ММария22 октября 2023Очень содержательная, интересная, живая экскурсия. Дети-подростки были увлечены, и мне тоже понравилось. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 43 экскурсии от 30 до 1 250. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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