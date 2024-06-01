🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 119 отзывов Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока от € 129 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива Начало: площадь у часов в Яффо € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23 € 300 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов «Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться: уникальная экскурсия Погрузитесь в уникальную атмосферу Тель-Авива, где история и современность переплетаются на каждом шагу Начало: Старая железнодорожная станция-ул Койфман € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим Начало: На площади Маген Давида € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 5 отзывов История древнего Яффо и старого Тель-Авива Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь Начало: У часовой башни в яффо € 270 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас от € 1 250 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений Начало: по договоренности € 340 за всё до 3 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Тель-Авив с ветерком: Индивидуальная велосипедная экскурсия по знаковым местам Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива, катаясь на велосипеде по его тенистым бульварам, историческим улицам и морским набережным Начало: У часовой башни в Яффо € 257 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная экскурсия по старому Яффо для детей и взрослых Отправляйтесь в увлекательное путешествие по старому Яффо с детьми! Легенды, мифы и задания сделают экскурсию незабываемой для всей семьи Начало: Площадь часов Яффо € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву: от Яффо до Белого города Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в Тель-Авиве: от древнего Яффо до современных небоскребов и бурной ночной жизни € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: В порту Яффо € 250 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 27 отзывов От Старого Яффо к новому Тель-Авиву: индивидуальная экскурсия Пешая прогулка по Тель-Авиву и Яффо - это возможность узнать их историю и секреты. Откройте для себя прошлое и настоящее Израиля Начало: У церкви Апостола Петра € 257 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву: уникальный взгляд на город Погрузитесь в зеленый мир Тель-Авива, где каждое дерево рассказывает свою историю. Откройте для себя неизведанные уголки города € 220 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Кейсария и Акко: Путешествие по древним столицам Палестины Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кейсарии и Акко, где каждый камень рассказывает историю древних цивилизаций Начало: Ваш отель и по договоренности Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности. $ 300 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Прогулка по ночному Яффо Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности. $ 250 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Яффа, Кесария, Хайфа: путешествие по древним городам Израиля Погрузитесь в историю древнего Израиля с экскурсией по Яффо, Кесарии и Хайфе. Откройте для себя уникальные археологические находки и живописные пейзажи Начало: По договоренности Расписание: по договоренности $ 600 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Стены Плача и святыни Иерусалима Путешествие в сердце Иерусалима: от Стены Плача до синагог и мемориала Холокоста. Исключительный шанс прикоснуться к истории и духовности Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от $ 560 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Паломнический тур Рождество, Крещение, Воскресение Христово в Тель-Авиве Приглашаем на уникальный паломнический тур, где вы посетите ключевые святыни, связанные с жизнью Иисуса Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно. $ 650 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Иерусалим Иисуса Христа: путешествие от Ветхого Завета к Евангелиям Посетите ключевые святыни Иерусалима, следуя путем Иисуса Христа и его апостолов, от Яффо до Золотого Иерусалима Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно. $ 500 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Индивидуальная экскурсия в Рамле: исторические сокровища и культурное разнообразие Погрузитесь в атмосферу Рамлы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и впечатлений € 226 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 10 часов Паломническая экскурсия в Тель-Авив: Путями Иисуса Христа и крещение Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Израиля, следуя путями Иисуса Христа и принимая участие в обряде крещения Начало: Tel Aviv Center - Savidor Расписание: по договоренности $ 797 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Зоологический парк Сафари в Тель-Авиве: радость для детей, удовольствие для взрослых Вас ждет уникальное путешествие по зоологическому парку Сафари, где дикая природа встречается с комфортом для всей семьи Начало: По договоренности Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день $ 370 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов Искусство вкуса и не только: эксклюзивное путешествие по Тель-Авиву Познайте вкус Израиля: от домашнего сыра и оливок до экзотической клубники. Ваше путешествие, которое останется в памяти навсегда Начало: По договоренности Расписание: с понедельника по четверг $ 540 за всё до 16 чел.

Индивидуальная 2 часа Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек) Комфортный и удобный индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек) с русскоязычным водителем. Подходит для групп от 4 до 19 человек Начало: Тель-Авив Расписание: В любой день, в любое время от $ 290 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа Персональный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат с русскоязычным водителем Путешествуйте с комфортом! Индивидуальный трансфер из аэропорта Бен-Гуриона в Эйлат для 4-19 пассажиров с русскоязычным водителем Начало: Аэропорт Бен-Гурион Расписание: В любой день, в любое время от $ 505 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов Парк Бейт-Гуврин в Тель-Авиве: путешествие по подземному городу Загадочный мир подземных пещер ждет вас! Подземный город, амфитеатр и древние гробницы откроют свои тайны Начало: По договоренности Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день $ 560 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов Голанские высоты - путешествие по многострадальному северу Израиля Погрузитесь в удивительный мир Голанских высот, где история и природа переплетаются в неповторимом танце Начало: По договоренности Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день $ 700 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 10 часов Индивидуальная экскурсия по святыням Иерусалима Индивидуальная экскурсия по Иерусалиму: Стена Плача, Храм Гроба Господнего, Елеонская гора и многое другое. Погрузитесь в историю и культуру города Начало: По договоренности Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день $ 580 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов Галилея из Тель-Авива: Путешествие по святым местам и чудесам Погрузитесь в атмосферу святости и мира, посетив землю, где жил и творил Христос. Экскурсия в Галилею - это путешествие вглубь истории и веры Начало: По договоренности Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день $ 660 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа Исторические тайны Яффо и Лода: экскурсия по Тель-Авиву Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Яффо и Лоду, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: По договоренности Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день $ 400 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа Персональный трансфер из аэропорта Тель-Авива в Эйн-Бокек Организуйте комфортный трансфер из аэропорта Бен-Гурион на Мертвое море. Русскоговорящие водители, помощь с багажом и размещением в отеле Начало: Аэропорт им. Бен-Гуриона Расписание: В любой день, в любое время от $ 280 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Рынок Кармель и Керем А Тейманим: аудиоэкскурсия в Тель-Авиве Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: от вкусов рынка Кармель до истории квартала Керем А Тейманим Начало: Allenby St 60 - Площадь Маген Давид Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время $ 30 за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по историческому Тель-Авиву Познайте тайны и легенды Старого Яффо в увлекательной аудиоэкскурсии. История, загадки и невероятные открытия ждут вас Начало: Louis Pasteur St 2 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время $ 30 за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа «Яффские рассказки»: аудиоэкскурсия по секретным местам Тель-Авива Погрузитесь в атмосферу старинного Яффо, исследуя его скрытые дворики и уникальные улицы с помощью нашего аудиогида Начало: Jerusalem Blvd 9 - Театр Гешер Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время $ 30 за человека

Индивидуальная 5 часов Индивидуальная экскурсия: Поездка в парк Сафари в Тель-Авиве Парк Сафари в Тель-Авиве приглашает на увлекательную поездку. Вас ждут африканская саванна и зоопарк с редкими животными. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: По договоренности Расписание: По договоренности $ 270 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур Откройте для себя старый Яффо в Тель-Авиве! Индивидуальная экскурсия с посещением музея Иланы Гур. Узнайте историю древнего портового города и его секреты Начало: По договоренности Расписание: По договоренности $ 250 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов Галилейское море в Тель-Авиве: путешествие по святым местам Познайте историческое и духовное наследие вокруг Галилейского моря, следуя путями Иисуса Христа и его апостолов Начало: По договоренности Расписание: По договоренности $ 700 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа Трансфер: Тель-Авив - Мёртвое море Путешествие от Тель-Авива к Мёртвому морю станет незабываемым с нашим индивидуальным трансфером. Комфорт и безопасность на высшем уровне Начало: По договоренности Расписание: По договоренности $ 300 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Путешествие сквозь время: 5000 лет истории Тель-Авива за 5 часов Загляните в удивительный мир Тель-Авива, где древний Яффо и современный Неве Цедек соединяются в одно целое Начало: Яффская часовая башня, Тель-Авив Расписание: По договоренности (желательно не позже 10.00 утра) $ 330 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Знакомьтесь, Тель-Авив: Историческое путешествие от Яффо до современности Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: возле Часовой башни в Яффо € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Историческое путешествие по Тель-Авиву: 5000 лет за 5 часов Присоединяйтесь к уникальному путешествию по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: в Яффо € 300 за всё до 10 чел.