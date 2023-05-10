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Квест
2 часа
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим
Начало: На площади Маген Давида
«В нашей аудиопрограмме есть элемент интерактива: в путешествии вы попробуете выполнить задания на геолокацию, поиск артефактов и разгадывание интереснейших загадок»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Аудиогид
2 часа
Рынок Кармель и Керем А Тейманим: аудиоэкскурсия в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: от вкусов рынка Кармель до истории квартала Керем А Тейманим
Начало: Allenby St 60 - Площадь Маген Давид
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Аудиогид
2 часа
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по историческому Тель-Авиву
Познайте тайны и легенды Старого Яффо в увлекательной аудиоэкскурсии. История, загадки и невероятные открытия ждут вас
Начало: Louis Pasteur St 2
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Аудиогид
2 часа
«Яффские рассказки»: аудиоэкскурсия по секретным местам Тель-Авива
Погрузитесь в атмосферу старинного Яффо, исследуя его скрытые дворики и уникальные улицы с помощью нашего аудиогида
Начало: Jerusalem Blvd 9 - Театр Гешер
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина10 мая 2023Мне очень понравилась экскурсия по рынку Кармель, но есть один нюанс. Я включила эту экскурсию, когда приехала на рынок и
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Аудиогиды" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 30. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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