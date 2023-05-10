Аудиогиды и аудиоэкскурсии Тель-Авива

Найдено 4 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим
Начало: На площади Маген Давида
«В нашей аудиопрограмме есть элемент интерактива: в путешествии вы попробуете выполнить задания на геолокацию, поиск артефактов и разгадывание интереснейших загадок»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Рынок Кармель и Керем А Тейманим: аудиоэкскурсия в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: от вкусов рынка Кармель до истории квартала Керем А Тейманим
Начало: Allenby St 60 - Площадь Маген Давид
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по историческому Тель-Авиву
Познайте тайны и легенды Старого Яффо в увлекательной аудиоэкскурсии. История, загадки и невероятные открытия ждут вас
Начало: Louis Pasteur St 2
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Яффские "рассказки": аудиопрогулка по нетуристическим местам с посещением "блошиного" рынка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
«Яффские рассказки»: аудиоэкскурсия по секретным местам Тель-Авива
Погрузитесь в атмосферу старинного Яффо, исследуя его скрытые дворики и уникальные улицы с помощью нашего аудиогида
Начало: Jerusalem Blvd 9 - Театр Гешер
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    10 мая 2023
    Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
    Мне очень понравилась экскурсия по рынку Кармель, но есть один нюанс. Я включила эту экскурсию, когда приехала на рынок и
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    оказалось, что для меня очень сложно ориентироваться на местности и правильно следовать по точкам маршрута. Мне кажется, я прошла максимум пять точек маршрута, потому что когда я приходила в нужное место, я не могла сориентироваться в какую сторону смотреть. Конечно же адреса там на стенах не написаны. Я пыталась успеть, ориентировалась по карте, пыталась найти точки маршрута, но все это совмещать одновременно было сложно. В итоге я прошла 5-6 точек маршрута, выключила сообщение и пошла просто гулять. А потом я эту экскурсия прослушала три или четыре раза подряд. И оказалось, что она очень интересная и познавательная! Я открывала карту, слушала текст экскурсии, смотрела на карту и свои фотографии. И у меня сложилась картинка, впечатление. Это впечатление было яркое, интересное и информативное. Но сложности все таки возникли с тем, что сложно в моменте слушать экскурсию и ориентироваться в пространстве. Поэтому я не могу сказать, что мне эта экскурсия не понравилась, мне очень понравилась экскурсия! Она невероятно познавательная, колоритная, и очень интересный акцент дает на особенности жителей Израиля. Но при этом она не очень функциональная, это сложно, когда тебя не ведет человек, а когда ты вынужден сосредоточиться на том, куда же ты идешь, куда тебе смотреть, ты уже теряешь связь или с информацией или с окружающей тебя действительностью.

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Аудиогиды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
  2. Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
  3. Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
  4. Яффские "рассказки": аудиопрогулка по нетуристическим местам с посещением "блошиного" рынка
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Аудиогиды" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 30. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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