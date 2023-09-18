Групповые экскурсии Тель-Авива

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Тель-Авиве на русском языке, цены от $78. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экскурсия в Петру из Тель Авива
На автобусе
2 отзыва
16 часов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Петру из Тель-Авива
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Тель-Авива в Петру. Комфортный трансфер и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: Аэропорт Эйлат
Расписание: Пн,Ср
4 сен в 09:00
9 сен в 09:00
$380 за человека
Святыня трёх религий - Иерусалим
На автобусе
7 отзывов
8 часов
Групповая
Святыня трёх религий - Иерусалим
Прочувствовать духовную ауру одного из древнейших городов мира на автобусной экскурсии
Начало: Ж. д вокзал Савидор (бывшая Арлозоров)
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
3 сен в 06:00
5 сен в 06:00
78 за человека
Иерусалим и Вифлеем: земной путь Христа
На автобусе
16 отзывов
8 часов
Групповая
Иерусалим и Вифлеем: земной путь Христа
Прикоснуться к главным христианским святыням и восстановить ход таинственных библейских событий
Начало: Савидор (вокзал Арлозоров)
Расписание: во вторник, среду и субботу в 06:00
3 сен в 06:00
4 сен в 06:00
78 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    18 сентября 2023
    Экскурсия в Петру из Тель Авива
    В аффилированный с турфирмой магазин сувениров завозили дважды, а время на саму Петру - пара часов. На весь автобус русскоязычных
    читать дальше

    нас было всего двое, так что гид был у нас почти персональный, но если бы я там не был ранее, то мои познания о Петре были бы ограничены Эль-Казной, ибо никуда дальше нас вести гид, похоже, не собирался, так как "мы не успеем на обед". Пришлось оставить гида и действовать самостоятельно, договорившись встретиться у входа. Да и то при этом он опоздал на 15 минут

  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Экскурсия в Петру из Тель Авива
    Экскурсия однодневная, с вылетом из Тель Авива в Эйлат и возвращением вечером назад. При таких сложностях, и с учетом того,
    читать дальше

    что по Иордании экскурсия в составе группы 45 человек, где все из разных стран, на смотря на это хорошо организована. У нас был тайминг, билеты на самолет и мы насладились прекрасной Петрой (правда, всего 20 минут, но это уже из-за дурных туристов из Мексики и Чили, которые не дружат со временем)

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в Петру из Тель Авива
  2. Святыня трёх религий - Иерусалим
  3. Иерусалим и Вифлеем: земной путь Христа
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в сентябре 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 380. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Тель-Авиве из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Тель-Авива по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля
ХорошоТам