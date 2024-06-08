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Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек)
Комфортный и удобный индивидуальный трансфер из Тель-Авива на Мертвое море (Эйн-Бокек) с русскоязычным водителем. Подходит для групп от 4 до 19 человек
Начало: Тель-Авив
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Тель-Авива в Эйн-Бокек
Организуйте комфортный трансфер из аэропорта Бен-Гурион на Мертвое море. Русскоговорящие водители, помощь с багажом и размещением в отеле
Начало: Аэропорт им. Бен-Гуриона
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер: Тель-Авив - Мёртвое море
Путешествие от Тель-Авива к Мёртвому морю станет незабываемым с нашим индивидуальным трансфером. Комфорт и безопасность на высшем уровне
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Мертвое море»
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