Вы увидите не просто уникальное и необыкновенно красивое 🤩 царство пещер, но огромный подземный город 🏙️. С целыми улицами, строениями, храмами, голубятнями, маслобойнями, отлично сохранившимся римским амфитеатром, гробницами, усыпальницами, колумбариями и иными чудесами.
Почему люди выбрали жизнь под землей? По сей день это остается неразгаданной тайной… При этом сохранилась, пусть и весьма крошечная, в сравнении с подземными лабиринтами, наземная часть древнего города.
Что поражает под землей?
Масштабы пещер и пространства семиметровой высоты. Причем, одинаково впечатляют и огромные объемы величественных залов, совсем крохотные пещеры, и, порой пугающая, глубина подземного города. К тому же объединяющие их переходы и лазы, вполне могут смутить своей труднопроходимостью, часто встречающимися крутыми спусками и подъемами, полуразрушенными лестницами. Удивляет и наличие буквально всех, необходимых для жизни в прошлом строений, коммуникаций, складов, водохранилищ.
Что непременно стоит посмотреть в подземном царстве и наверху:
- Сидонские гробницы, украшенные древними фресками.
- Построенную византийцами часовню Святой Анны, вернее, ее остов, сумевший выстоять после многочисленных разрушений.
- Огромные колокольные пещеры, в которых, благодаря отличному акустическому эффекту, проводят популярные концерты и музыкальные выступления.
- А поднявшись из глубины на поверхность, вы будете рады приятному сюрпризу в виде замечательно-тенистой зоны для отдыха, детской игровой площадки, возможностью легкого перекуса и, конечно, обмена впечатлениями после пережитых волнений и «страхов».
- Изъявив желание, вы можете дополнительно оплатить свое участие в археологических раскопках, и продлить удовольствие созерцания подземной красоты, заказав путешествие в красивейшие сталактитовые пещеры.