Вы увидите не просто уникальное и необыкновенно красивое 🤩 царство пещер, но огромный подземный город 🏙️. С целыми улицами, строениями, храмами, голубятнями, маслобойнями, отлично сохранившимся римским амфитеатром, гробницами, усыпальницами, колумбариями и иными чудесами.

Почему люди выбрали жизнь под землей? По сей день это остается неразгаданной тайной… При этом сохранилась, пусть и весьма крошечная, в сравнении с подземными лабиринтами, наземная часть древнего города.

Что поражает под землей?

Масштабы пещер и пространства семиметровой высоты. Причем, одинаково впечатляют и огромные объемы величественных залов, совсем крохотные пещеры, и, порой пугающая, глубина подземного города. К тому же объединяющие их переходы и лазы, вполне могут смутить своей труднопроходимостью, часто встречающимися крутыми спусками и подъемами, полуразрушенными лестницами. Удивляет и наличие буквально всех, необходимых для жизни в прошлом строений, коммуникаций, складов, водохранилищ.

Что непременно стоит посмотреть в подземном царстве и наверху: