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Парк Бейт-Гуврин — тайны подземных пещер

Сергей Р.
Сергей Р. – Гид из Тель-Авива
Парк Бейт-Гуврин — тайны подземных пещер
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $560 за экскурсию

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Парк Бейт-Гуврин — тайны подземных пещер
Парк Бейт-Гуврин — тайны подземных пещер

Что вы увидите

  • Подземный город
  • Сидонские гробницы
  • Колокольные пещеры
  • Часовня Святой Анны
Вы увидите не просто уникальное и необыкновенно красивое 🤩 царство пещер, но огромный подземный город 🏙️. С целыми улицами, строениями, храмами, голубятнями, маслобойнями, отлично сохранившимся римским амфитеатром, гробницами, усыпальницами, колумбариями и иными чудесами.
Почему люди выбрали жизнь под землей? По сей день это остается неразгаданной тайной… При этом сохранилась, пусть и весьма крошечная, в сравнении с подземными лабиринтами, наземная часть древнего города.
Что поражает под землей?
Масштабы пещер и пространства семиметровой высоты. Причем, одинаково впечатляют и огромные объемы величественных залов, совсем крохотные пещеры, и, порой пугающая, глубина подземного города. К тому же объединяющие их переходы и лазы, вполне могут смутить своей труднопроходимостью, часто встречающимися крутыми спусками и подъемами, полуразрушенными лестницами. Удивляет и наличие буквально всех, необходимых для жизни в прошлом строений, коммуникаций, складов, водохранилищ.

Что непременно стоит посмотреть в подземном царстве и наверху:

  • Сидонские гробницы, украшенные древними фресками.
  • Построенную византийцами часовню Святой Анны, вернее, ее остов, сумевший выстоять после многочисленных разрушений.
  • Огромные колокольные пещеры, в которых, благодаря отличному акустическому эффекту, проводят популярные концерты и музыкальные выступления.
  • А поднявшись из глубины на поверхность, вы будете рады приятному сюрпризу в виде замечательно-тенистой зоны для отдыха, детской игровой площадки, возможностью легкого перекуса и, конечно, обмена впечатлениями после пережитых волнений и «страхов».
  • Изъявив желание, вы можете дополнительно оплатить свое участие в археологических раскопках, и продлить удовольствие созерцания подземной красоты, заказав путешествие в красивейшие сталактитовые пещеры.
Что входит
  • Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
  • Преимущества экскурсий VIP class:
  • Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
  • Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
  • Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
  • Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
  • Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
  • Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
  • 1-2 человек — легковой автомобиль
  • 3—6 туристов — минивэн
  • 7—19 путешественников — микроавтобус
  • группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
  • А также:
  • с использованием транспорта клиента
  • пешеходный вариант.
  • Для малышей, не достигших возраста 8 лет, необходимо сделать предварительный запрос на детское автокресло.
  • В зависимости от используемого вида транспорта изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
  • В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание
  • а также платный вход к местам осмотра достопримечательностей.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Парк Бейт-Гуврин — тайны подземных пещер
Парк Бейт-Гуврин — тайны подземных пещер
Парк Бейт-Гуврин — тайны подземных пещер
Парк Бейт-Гуврин — тайны подземных пещер

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Р.
Сергей Р.
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