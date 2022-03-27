Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу

Легенды Старого Яффо

Индивидуальная
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу

Что вы можете увидеть 🤩

  • Древний город
  • Церковь Св. Петра
  • Монастырь Архангела Михаила
  • Дом Симона Кожевника
  • Город Фараона Рамзеса II
  • «Ворота Веры»
  • «Мост Желаний»
  • «Дерево в яйце»
  • Самый лучший вид на город, который не спит — Тель Авив
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Для любителей исторических тайн, загадок и легенд: история 4000 тысяч лет за одно короткое путешествие.
Яффо — небольшой израильский район Тель Авива, расположенный на побережье Средиземного моря. Старый Яффо, находящийся на высоком холме, видел ханаанцев и ассирийцев, эллинов и селевкидов, хасмонеев и римлян, европейцев-крестоносцев, египтян и мамлюков. Здесь бывали Ричард Львиное Сердце, Саладин, Бейбарс, Наполеон, османы, британцы… Истории, вымысел и правда переплелись между собой за несколько тысячетилетий.
На экскурсии вы пройдетесь по этому древнему городу и узнаете некоторые из легенд о людях и событиях, происходивших здесь. Вы увидите церковь Св. Петра и монастырь Архангела Михаила. Отыщите дом Симона Кожевника, загадаете желание на Мосту Желаний и у Ворот Веры. Увидите необычное «Дерево в яйце» и полюбуетесь лучшим видом на город, который не спит!
На выбор путешественников: экскурсия или экскурсия-квест (от одного участника).

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Louis Pasteur St 2
Завершение: Mazal Arieh Street 7 - Музей Ури Геллера
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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