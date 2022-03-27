Что вы можете увидеть 🤩

Для любителей исторических тайн, загадок и легенд: история 4000 тысяч лет за одно короткое путешествие.

Яффо — небольшой израильский район Тель Авива, расположенный на побережье Средиземного моря. Старый Яффо, находящийся на высоком холме, видел ханаанцев и ассирийцев, эллинов и селевкидов, хасмонеев и римлян, европейцев-крестоносцев, египтян и мамлюков. Здесь бывали Ричард Львиное Сердце, Саладин, Бейбарс, Наполеон, османы, британцы… Истории, вымысел и правда переплелись между собой за несколько тысячетилетий.

На экскурсии вы пройдетесь по этому древнему городу и узнаете некоторые из легенд о людях и событиях, происходивших здесь. Вы увидите церковь Св. Петра и монастырь Архангела Михаила. Отыщите дом Симона Кожевника, загадаете желание на Мосту Желаний и у Ворот Веры. Увидите необычное «Дерево в яйце» и полюбуетесь лучшим видом на город, который не спит!

На выбор путешественников: экскурсия или экскурсия-квест (от одного участника).

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).