Пройти путь от древнего порта Яффо к улицам современного Тель-Авива — и почувствовать, как в одном пространстве соединяются древние мифы и жизнь современного города.
Мы прогуляемся по старым переулкам, обсудим символы Яффо, а потом поедем туда, где родился Тель-Авив — и соберём одну цельную историю.
Описание экскурсии
Яффо — один из старейших портов мира
- Пройдёмся по узким улочкам, где легенды и символы буквально вплетены в пространство
- Вы увидите Мост желаний с панорамными видами, фонтан знаков зодиака и парящий апельсин — ироничный символ Яффо и его характера
- Зайдём в церковь Святого Петра и поговорим о роли города в истории паломничества и торговли
От древности к современности
Едем в Тель-Авив — по дороге я расскажу, как рядом с Яффо появился молодой город и как два разных мира со временем стали единым целым.
Тель-Авив сегодняшний
- Побываем в районе Сарона, где историческая застройка соседствует с современной жизнью
- Прогуляемся по бульвару Ротшильда и поговорим об архитектуре, идеях и людях, сформировавших облик города
- Завершим в уютном квартале Неве-Цедек — месте, где начиналась история Тель-Авива
Что ещё обсудим
- Как формировался характер Тель-Авива: от утопических идей и первых кварталов до современного мегаполиса
- Как сочетаются в одном пространстве древность и современность, религия и светская жизнь, традиции и свобода
- Чем живёт Тель-Авив сегодня и почему его ритм так отличается от других городов Израиля
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивене, детское кресло по запросу.
в понедельник и пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Яффо
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Тель-Авиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я лицензированный гид по Израилю с многолетним опытом индивидуальных и групповых экскурсий. Израиль для меня — это не набор достопримечательностей, а живое пространство, где древность и современность постоянно разговаривают друг с
Входит в следующие категории Тель-Авива
