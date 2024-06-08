1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Зоологический парк Сафари в Тель-Авиве: радость для детей, удовольствие для взрослых
Вас ждет уникальное путешествие по зоологическому парку Сафари, где дикая природа встречается с комфортом для всей семьи
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Парк Бейт-Гуврин в Тель-Авиве: путешествие по подземному городу
Загадочный мир подземных пещер ждет вас! Подземный город, амфитеатр и древние гробницы откроют свои тайны
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$560 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Поездка в парк Сафари в Тель-Авиве
Парк Сафари в Тель-Авиве приглашает на увлекательную поездку. Вас ждут африканская саванна и зоопарк с редкими животными. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Территориально парк разделен на две части: сначала экскурсанты двигаются в своих автомобилях по настоящей африканской саванне, воссозданной биологами и дизайнерами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Парки»
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