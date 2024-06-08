Найдено 3 экскурсии в категории « Парки » в Тель-Авиве на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Зоологический парк Сафари в Тель-Авиве: радость для детей, удовольствие для взрослых Вас ждет уникальное путешествие по зоологическому парку Сафари, где дикая природа встречается с комфортом для всей семьи Начало: По договоренности Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день $ 370 за всё до 6 чел. Индивидуальная 8 часов Парк Бейт-Гуврин в Тель-Авиве: путешествие по подземному городу Загадочный мир подземных пещер ждет вас! Подземный город, амфитеатр и древние гробницы откроют свои тайны Начало: По договоренности Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день $ 560 за всё до 6 чел. Индивидуальная 5 часов Индивидуальная экскурсия: Поездка в парк Сафари в Тель-Авиве Парк Сафари в Тель-Авиве приглашает на увлекательную поездку. Вас ждут африканская саванна и зоопарк с редкими животными. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: По договоренности «Что вас ожидает: Территориально парк разделен на две части: сначала экскурсанты двигаются в своих автомобилях по настоящей африканской саванне, воссозданной биологами и дизайнерами» Расписание: По договоренности $ 270 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Тель-Авива

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Парки»

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