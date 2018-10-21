10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старый Яффо — спутник Тель-Авива, город, которому около 4000 лет. За это время здесь произошло столько всего, что целой жизни не хватит все рассказать, но во время нашей прогулки попробуем разобраться во всем самом интересном и важном, о чем может поведать этот район.
Мы посетим музеи-мастерские Иланы Гур и Фрэнка Мейслера, увидим Висячее Апельсиновое дерево, по Мосту Желаний пройдем на площадь Наполеона. Я покажу вам мои самые любимые места: дом Симона Кожевенника, скалы, где Персей спас Андромеду, францисканскую церковь апостола Петра, старую башню с часами и старый вокзал.
Осмотрев Яффо, мы отправимся в первый еврейский квартал Яффо — Неве Цедек — и выйдем в современную часть города, на бульвар Ротшильд — здесь тоже есть о чем рассказать!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлеченным, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели, и из какой посуды, на чем спали, чем зарабатывали на жизнь, и т.д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое, и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).
Ольга —большая молодец. Мы гуляли с ней три дня и в каждый из дней, она не переставала нас удивлять. Узнав, что мы хотим попробовать местную кухню, Ольга тут же предложила колоритные места, а потом завела нас в удивительную мастерскую. Идите!она атмосферная и с Ольгой ОЧЕНЬ интересно
Ася
24 июня 2017
Прогулка по Яффо была очень интересной и познавательной, как для нас , местных жителей, так и для наших гостей . Единственно, на что я бы обратила внимание, если известно что среди гуляющих есть дети/ подростки, было бы хорошо подготовить несколько интересных фактов или загадок , чтобы привлечь именно их внимание . А для взрослых все было продумано отлично, спасибо Оля!
Елена
23 марта 2017
Экскурсия очень понравилась. С удовольствием провели вечер в компании с интересным гидом. Ольга хорошо знает историю старого Яффо и Израиля в целом. По пути посетили несколько интересных художественных галереек. Прогулкой остались довольны.
Федор
9 марта 2017
Впервые за множество заказанных индивидуальных экскурсий возникло желание вернуть деньги. Новой информации от экскурсии почти не получили, про историю города не было сказано ничего, по многим современным достопримечательностям было рассказано цитирую "говорят что....". С таким же успехом можно было прогуляться по городу самостоятельно, не говоря уже про предварительное ознакомление с Википедией. В различного рода магазинчиках провели едва ли не треть экскурсии. Вкупе с постоянным кашлем Ольги и ее ребенка (которого "не с кем оставить") получился незабываемый вечер.
Отличное вступление в историю города, идеально подходит тем, кто приехал сюда впервые. Ничего не упущено, все подробно рассказано, на все вопросы получены развернутые ответы. Настолько понравилось, что на следующий день поехали вместе в Иерусалим, - Ольга настоящий ас своего дела. Рекомендую всем.
Юлия
19 сентября 2016
Экскурсия нам понравилась. Ольга продемонстрировала нам свои великолепные знания истории и не только по теме проводимого мероприятия. Она достойно отвечала на интересующие нас вопросы. У Ольги очень необычная и, тем самым, притягательная манера подачи материала - "Из сложного сделать простое" ! Вернувшись из путешествия по Израилю мы до сих пор повторяем некоторые фразы, которыми Ольга донесла до нас важнейшие исторические события древнего Израиля. Динамично, легко, позитивно и познавательно пролетели 1,5 часа времени, проведенного в компании Ольги. Такая экскурсия может стать интересной не только взрослым, но и детям.
Евгений
15 марта 2016
В марте месяце 2016 года мы отдыхали в Тель Авиве. Были на экскурсии " Тайны старого Яффо" с Ольгой. Экскурсия нам очень понравилась. Побродили по старым улочкам и Ольга много-много интересного нам рассказала и показала. Видели даже летучих мышей в заброшенном доме... Ольга любит свой город и много знает о нем. Спасибо ей большое. Будем еще раз в Тель Авиве обратимся к ней еще раз, ведь она проводит и много других экскурсий. Мы уверены, что и другие ее экскурсии будут такие же интересные.
Оя
24 февраля 2015
Экскурсия нам понравилась, узнали много интересного и заглянули во многие места куда одни не догадались бы
Оксана
12 января 2015
Экскурсия мне понравилась. Ольга подробно меня ознакомила с историей Тель-Авива, с его известными скульпторами, людьми искусства, историческими преданиями. Показала интересные места - старого и нового города, где туристу можно приобрести изюминки Израиля. Спасибо.
Город Тель-Авив—Яффо откроется вам с самой красивой и интересной стороны. Вы выберете один из двух познавательных маршрутов — отправитесь изучать Старый Яффо или удивляться современному Тель-Авиву. В компании профессионального гида узнаете об истоках города и поймете, как пустыня превратилась в мегаполис с садами и небоскребами. Многослойность истории, мифы, религиозные сюжеты, сегодняшние реалии и необычная архитектура — вы охватите все главное в Тель-Авиве.
Вдохновляющая прогулка по атмосферным районам живого и многоликого города
Мы погуляем по живому и молодому Тель-Авиву, пройдемся мимо его переполненных кафе, колоритных рынков, интересных интерьеров и красивых людей — посмотрим на город изнутри. Найдём самый дешевый фалафель на рынке, отыщем граффити местного Бэнкси, узнаем, почему Тель-Авив — пати/веган/стартап-столица Ближнего Востока, и заглянем в места, скрытые от глаз рядовых туристов.
Услышать удивительные истории и легенды, плутая в закоулках портового города
Яффо — город загадок: каждый раз, гуляя по его улочкам, вы можете обнаружить что-то новое. Я изучила его тайны и с радостью поделюсь с вами находками. Проведу по каменным лабиринтам, покажу необычные здания и места, познакомлю с традициями и расскажу о местной кухне в старом шумном порту.
Тель-Авив от исторического центра до хипстерского квартала и неизведанные уголки древнего города
Пешая прогулка по Тель-Авиву и его родителю — Яффо — это лучший способ исследовать эти места. Я покажу туристические и секретные места двух городов и открою их истории. Вы узнаете, где находится американская колония и что делал русский барон в наших палестинах. Прочувствуете прошлое и современность израильской земли.
Увидеть Тель-Авив во всей красе: восточные базары, великолепная архитектура и любимые места жителей
Тель-Авив — это 15 километров пляжей Средиземного моря и сотни музеев и галерей. Это улочки 4-тысячелетнего Яффо и современные высотные башни из стекла и бетона. Это город-памятник мировой архитектуры и теплые, радушные люди. Здесь каждый чувствует себя дома, ощутите это на себе. Восточные рынки и европейская кухня не позволят вам проголодаться, а многочисленные пабы и дискотеки не дадут соскучиться!
Групповая экскурсия по сакральным местам Святой земли
Вам предстоит увидеть знакомые по книгам и фильмам места, связанные со становлением и развитием одной из крупнейших мировых религий. Вы побываете у истоков христианской цивилизации, увидите знаменитую пещеру в Вифлееме, узнаете тайны подземного Иерусалима и Стены Плача и пройдете теми тропинками, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий и Иисус Христос.