10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнайте, как древний Яффо переплетается с современным Тель-Авивом. Откройте для себя музеи, легенды и знаковые места этого удивительного города
Яффо - один из старейших городов мира, с историей более 4000 лет.
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с ключевыми достопримечательностями, такими как музеи-мастерские Иланы Гур и Фрэнка Мейслера, Мост Желаний и читать дальшеуменьшить
площадь Наполеона.
Прогулка включает посещение дома Симона Кожевенника, скал Персея и Андромеды, францисканской церкви апостола Петра и Старой Турецкой Сарайи. Также экскурсия охватывает первый еврейский квартал Неве Цедек и современный бульвар Ротшильд
Старый Яффо — старый город Тель-Авива, город, которому около 4000 лет. За это время здесь произошло столько всего, что целой жизни не хватит все рассказать, но во время нашей прогулки попробуем разобраться во всем самом интересном и важном, о чем может поведать этот район.
Мы посетим музеи-мастерские Иланы Гур и Фрэнка Мейслера, увидим Висячее Апельсиновое дерево, по Мосту Желаний пройдем на площадь Наполеона. Я покажу вам мои самые любимые места: дом Симона Кожевенника, скалы, где Персей спас Андромеду, францисканскую церковь апостола Петра, и Старую Турецкую Сарайю, где гнездятся летучие мыши.
Но этим мы не ограничимся, ещё мы посетим первый еврейский квартал Яффо — Неве Цедек, а так же выйдем в современную часть города, на бульвар Ротшильд — здесь тоже есть о чём рассказать! Мы увидим новый Тель-Авивский трамвай и Старую станцию поезда, первый дом Тель-Авива и место, где стояла первая гимназия города. Закончим экскурсию возле дома-музея Меира Дизенгофа, где 75 лет назад 14 мая 1948 года было создано государство Израиль.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тель-Авиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1536 туристов
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и читать дальшеуменьшить
других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлечённым, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели и из какой посуды, на чём спали, чем зарабатывали на жизнь, и т. д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного и интересного человека. Глубокие знания истории и прекрасное изложение фактов. Ольга легко и просто читать дальшеуменьшить
подстраивалась под наши интересы и нужды и по времени и по материалу. Показала нам и современные интересные уголки Тель-Авива по пути через исторические места. Также очень интересны и познавательны были 2 экскурсии по Иерусалиму. Количество интересной информации которой Ольга делится не передать словами. Почти три недели спустя все новые и новые факты всплывают в памяти. Очень рекомендуем послушать ее экскурсии даже если вы живете в Израиле, а не туристы как мы. Большое спасибо Ольга!
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Е
Елизавета
Это лучшее знакомство с культурой и историей Израиля. Интересно, понятно, легко! Спасибо!
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В
Виталий
Нам очень понравилось ходить по Яффо с нашим гидом Ольгой. Она прекрасно знает историю, культуру и топографию города, а с владельцами или служащими многих культурных объектов знакома лично. Это позволяет читать дальшеуменьшить
Ольге калибровать прогулку по запросам экскурсантов и делать её увлекательной и интересной. Мы научились оценивать возраст зданий по их архитектуре, узнали и увидели как менялся город в последние 200 лет, и посетили несколько мастерских местных художников и ювелиров. Мы ходили вверх и вниз по узким и крутым улочкам и любовались видами на море.
Ольга была очень внимательна к нам, давала возможность отдохнуть, когда это было необходимо. Она в совершенстве ориентируется в лабиринте маленьких улочек и может провести из одного места в другое кратчайшим путём. Ольга хороший рассказчик, и просто знающий и интересный человек.
Мы провели с Ольгой прекрасный день в Яффо и без колебаний рекомендуем ее вам!
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נ
נטליה
Часто проходя по улицам Яффо и Тель-авива мы даже не подозреваем о том, что эти улицы некогда были свидетелями удивительных событий, которые происходили здесь. От истории города, что ведет свою читать дальшеуменьшить
летопись уже больше 5000 лет до новейшей истории улиц,где когда то жили отцы основатели города Тель-Авив и дома Дизенгофа, где была подписана Декларация независимости Израиля. В эту атмосферу и события мы мы погрузились благодаря экскурсоводу Ольге, ее интересному рассказу. Теперь я смотрю на этот город совсем другими глазами. Огромное спасибо за потрясающую экскурсию в прошлое и настоящее, за интересно проведенное время.
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Р
Рина
Благодарю Ольгу за прекрасную экскурсию и урок иврита по ходу дела) 2 часа пролетели как 5 минут. Ольга очень интересно рассказывает о событиях, происходивших на территории современного Тель-Авива тысячи лет читать дальшеуменьшить
назад. Грамотная речь, отличное знание истории, вовлеченность, деликатность, пунктуальность и готовность пойти на встречу клиенту, вот, что выгодно отличает Ольгу от многих других гидов. Буду рада, если получится поучаствовать в других экскурсиях Ольги и обязательно порекомендую ее друзьям.
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Евгений
В марте месяце 2016 года мы отдыхали в Тель Авиве. Были на экскурсии" Тайны старого Яффо" с Ольгой. Экскурсия нам очень понравилась. Побродили по старым улочкам и Ольга много-много интересного читать дальшеуменьшить
нам рассказала и показала. Видели даже летучих мышей в заброшенном доме… Ольга любит свой город и много знает о нем. Спасибо ей большое. Будем еще раз в Тель Авиве обратимся к ней еще раз, ведь она проводит и много других экскурсий. Мы уверены, что и другие ее экскурсии будут такие же интересные.