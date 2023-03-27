10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Яффо - один из старейших городов мира, с историей более 4000 лет.Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с ключевыми достопримечательностями, такими как музеи-мастерские Иланы Гур и Фрэнка Мейслера, Мост Желаний и

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый Яффо — старый город Тель-Авива, город, которому около 4000 лет. За это время здесь произошло столько всего, что целой жизни не хватит все рассказать, но во время нашей прогулки попробуем разобраться во всем самом интересном и важном, о чем может поведать этот район.

Мы посетим музеи-мастерские Иланы Гур и Фрэнка Мейслера, увидим Висячее Апельсиновое дерево, по Мосту Желаний пройдем на площадь Наполеона. Я покажу вам мои самые любимые места: дом Симона Кожевенника, скалы, где Персей спас Андромеду, францисканскую церковь апостола Петра, и Старую Турецкую Сарайю, где гнездятся летучие мыши.

Но этим мы не ограничимся, ещё мы посетим первый еврейский квартал Яффо — Неве Цедек, а так же выйдем в современную часть города, на бульвар Ротшильд — здесь тоже есть о чём рассказать! Мы увидим новый Тель-Авивский трамвай и Старую станцию поезда, первый дом Тель-Авива и место, где стояла первая гимназия города. Закончим экскурсию возле дома-музея Меира Дизенгофа, где 75 лет назад 14 мая 1948 года было создано государство Израиль.