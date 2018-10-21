10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Яффо настолько стар, что знакомство с его историей может затянуться на месяцы и годы. Но вы разберётесь в разных эпохах, увидев яркие достопримечательности города и места, о которых слагались легенды. Зайдёте в музеи-мастерские, прогуляетесь по Мосту желаний и окажетесь в современной части Яффо, не менее интересной, чем старая!

Что вас ожидает

Старый Яффо — спутник Тель-Авива, город, которому около 4000 лет. За это время здесь произошло столько всего, что целой жизни не хватит все рассказать, но во время нашей прогулки попробуем разобраться во всем самом интересном и важном, о чем может поведать этот район.

Мы посетим музеи-мастерские Иланы Гур и Фрэнка Мейслера, увидим Висячее Апельсиновое дерево, по Мосту Желаний пройдем на площадь Наполеона. Я покажу вам мои самые любимые места: дом Симона Кожевенника, скалы, где Персей спас Андромеду, францисканскую церковь апостола Петра, старую башню с часами и старый вокзал.

Осмотрев Яффо, мы отправимся в первый еврейский квартал Яффо — Неве Цедек — и выйдем в современную часть города, на бульвар Ротшильд — здесь тоже есть о чем рассказать!