Экскурсия рассчитана на полдня. Выезд из Тель-Авива и окрестностей.

Вы увидите место, где Спаситель появился на свет. Базилику Рождества Христова.

В пещере под амвоном храма находится серебряная звезда, отмечающая точку рождения Иисуса. Святая обязанность любого христианина — поклониться этим святыням и прикоснуться к ним, а также помолиться у Вифлеемской чудотворной иконы. Это единственная в мире икона с ликом улыбающейся Богородицы.