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Вифлеем. Базилика Рождества Христова.

Олег С.
Олег С. – Гид из Тель-Авива
Вифлеем.

Базилика Рождества Христова.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $275 за экскурсию

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Вифлеем. Базилика Рождества Христова.
Вифлеем. Базилика Рождества Христова.

Что вы увидите

  • Вифлеем
  • храм Рождества Христова
  • чудотворная икона богородицы Вифлеемской
  • вифлеемская звезда
Экскурсия рассчитана на полдня. Выезд из Тель-Авива и окрестностей.
Вы увидите место, где Спаситель появился на свет. Базилику Рождества Христова.
В пещере под амвоном храма находится серебряная звезда, отмечающая точку рождения Иисуса. Святая обязанность любого христианина — поклониться этим святыням и прикоснуться к ним, а также помолиться у Вифлеемской чудотворной иконы. Это единственная в мире икона с ликом улыбающейся Богородицы.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности с туристами.
Вифлеем. Базилика Рождества Христова.
Вифлеем. Базилика Рождества Христова.
Вифлеем. Базилика Рождества Христова.
Вифлеем. Базилика Рождества Христова.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
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