Экскурсия рассчитана на полдня. Выезд из Тель-Авива и окрестностей.
Вы увидите место, где Спаситель появился на свет. Базилику Рождества Христова.
В пещере под амвоном храма находится серебряная звезда, отмечающая точку рождения Иисуса. Святая обязанность любого христианина — поклониться этим святыням и прикоснуться к ним, а также помолиться у Вифлеемской чудотворной иконы. Это единственная в мире икона с ликом улыбающейся Богородицы.
Что входит
Услуги гида-водителя
Транспорт
Что не входит
Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности с туристами.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.