Однодневный паломнический тур позволяет гостям Израиля за одну экскурсию ⛳ прикоснуться к самым основным святыням, связанным с именем Иисуса. День начинается с поездки в Вифлеем к базилике Рождества Христова. После Вифлеема вы сможете окунуться в воды Иордана, смыть грехи и ощутить присутствие святого духа. И в заключение дня вас встретит Храм Воскресения, или Храм Гроба Господня. Пять последних остановок Скорбного пути Спасителя. От распятия на Голгофе до чудесного Воскресения и выхода из могилы