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Рождество. Крещение. Воскресение Христово

Олег С.
Олег С. – Гид из Тель-Авива
Рождество.

Крещение.

Воскресение Христово
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Рождество. Крещение. Воскресение Христово
Рождество. Крещение. Воскресение Христово

Что вы увидите

  • Храм Гроба Господня
  • Храм Рождества Христова
  • Иордан
  • Каср-Эль-Яхуд
  • Место Крещения
Однодневный паломнический тур позволяет гостям Израиля за одну экскурсию ⛳ прикоснуться к самым основным святыням, связанным с именем Иисуса. День начинается с поездки в Вифлеем к базилике Рождества Христова. После Вифлеема вы сможете окунуться в воды Иордана, смыть грехи и ощутить присутствие святого духа. И в заключение дня вас встретит Храм Воскресения, или Храм Гроба Господня. Пять последних остановок Скорбного пути Спасителя. От распятия на Голгофе до чудесного Воскресения и выхода из могилы
Что входит
  • Услуги гида-водителя. Транспорт.
Что не входит
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности.
Рождество. Крещение. Воскресение Христово
Рождество. Крещение. Воскресение Христово
Рождество. Крещение. Воскресение Христово
Рождество. Крещение. Воскресение Христово

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
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