1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
«Я покажу вам мои самые любимые места: дом Симона Кожевенника, скалы, где Персей спас Андромеду, францисканскую церковь апостола Петра, и Старую Турецкую Сарайю, где гнездятся летучие мыши»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Стены Плача и святыни Иерусалима
Путешествие в сердце Иерусалима: от Стены Плача до синагог и мемориала Холокоста. Исключительный шанс прикоснуться к истории и духовности
Начало: По договоренности
«А наш дальнейший путь лежит к важнейшим синагогам Старого города»
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Рамле: исторические сокровища и культурное разнообразие
Погрузитесь в атмосферу Рамлы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и впечатлений
«Самая большая мечеть Рамле — аль-Джами аль-Кабир — так и называется «Большая Мечеть», однако здание ее было построено крестоносцами как кафедральный собор Св»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€226 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladislav7 июня 2023Все прошло отлично)
- ССветлана27 марта 2023Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного и интересного человека. Глубокие
- ВВячеслав4 февраля 2023Отлично прогулялись с Ольгой по Яффо
- ННаталья14 января 2023Хороший маршрут. Интересный рассказ гида. Нам понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Святые места»
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