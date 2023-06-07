Религиозные экскурсии по святым местам Тель-Авива

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €226. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны старого Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
«Я покажу вам мои самые любимые места: дом Симона Кожевенника, скалы, где Персей спас Андромеду, францисканскую церковь апостола Петра, и Старую Турецкую Сарайю, где гнездятся летучие мыши»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
300 за всё до 10 чел.
Еврейские святыни Иерусалима
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Стены Плача и святыни Иерусалима
Путешествие в сердце Иерусалима: от Стены Плача до синагог и мемориала Холокоста. Исключительный шанс прикоснуться к истории и духовности
Начало: По договоренности
«А наш дальнейший путь лежит к важнейшим синагогам Старого города»
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $560 за всё до 4 чел.
Вся Рамла пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Рамле: исторические сокровища и культурное разнообразие
Погрузитесь в атмосферу Рамлы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и впечатлений
«Самая большая мечеть Рамле — аль-Джами аль-Кабир — так и называется «Большая Мечеть», однако здание ее было построено крестоносцами как кафедральный собор Св»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
226 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladislav
    7 июня 2023
    Еврейские святыни Иерусалима
    Все прошло отлично)
  • С
    Светлана
    27 марта 2023
    Тайны старого Яффо
    Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного и интересного человека. Глубокие
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    знания истории и прекрасное изложение фактов. Ольга легко и просто подстраивалась под наши интересы и нужды и по времени и по материалу. Показала нам и современные интересные уголки Тель-Авива по пути через исторические места. Также очень интересны и познавательны были 2 экскурсии по Иерусалиму. Количество интересной информации которой Ольга делится не передать словами. Почти три недели спустя все новые и новые факты всплывают в памяти. Очень рекомендуем послушать ее экскурсии даже если вы живете в Израиле, а не туристы как мы. Большое спасибо Ольга!

    Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного
  • В
    Вячеслав
    4 февраля 2023
    Тайны старого Яффо
    Отлично прогулялись с Ольгой по Яффо
  • Н
    Наталья
    14 января 2023
    Тайны старого Яффо
    Хороший маршрут. Интересный рассказ гида. Нам понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны старого Яффо
  2. Еврейские святыни Иерусалима
  3. Вся Рамла пешком
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 226 до 560. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Святые места», 22 ⭐ отзыва, цены от €226. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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