Индивидуальная
до 7 чел.
В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива
Путешествие к сердцу христианства: Иерусалим и Вифлеем ждут вас! Узнайте тайны древних святынь и насладитесь атмосферой вечности
Начало: От вашего отеля
«Храм Рождества Христова — 2 часа»
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождество. Крещение. Воскресение Христово
Начало: По договоренности
«День начинается с поездки в Вифлеем к базилике Рождества Христова»
Расписание: Ежедневно.
28 сен в 09:00
4 окт в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вифлеем. Базилика Рождества Христова
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно.
28 сен в 09:00
4 окт в 09:00
$280 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия к месту, где родился Иисус Христос
Узнайте тайны Вифлеема и посетите храм Рождества Христова. Откройте для себя чудеса, которые скрывает этот древний город
Начало: По договорённости с организаторам
«экскурсия по храмовому Комплексу Рождества — от 1 часа до 1,5 часов»
4 окт в 08:00
10 окт в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
- ЭЭлина24 августа 2025Хочу выразить благодарность Григорию за проведенную экскурсию по Иерусалиму и Вифлиему. Григорий прекрасный гид! Мои сыновья (молодые парни) остались очень
