читать дальше

довольны и трансфером из Тель-Авив и самой экскурсией. Забрал от апартаментов в договоренное время. Григорий интересно, увлекательно рассказал исторические факты о заявленных в маршруте достопримечательностях. Моим мальчикам очень понравилось. Рекомендую Григория в качестве гида!