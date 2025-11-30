Описание экскурсии
Я организовываю экскурсии по храмам Ангкора, водопад и по всей Камбодже. - Мой экскурсии адаптивные для любых предпочтений и интересов и гарантирую что ваше путешествие будет не забываемым.
Программы на 1 день для группы до 4 человек. Стоимость 150$ до 4-х человек - Храмы Ангкор ват, южные ворота, терраса слонов, храмы Байон, и храмы Тапром.) - Входит: (гид, машина с кондиционером и воды) Билеты в храм оплачиваются отдельно в кассе 37$).
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид, автомобиль с кондиционером и вода
Что не входит в цену
- Билеты в храм. 37$ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Сиемрап
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
