Я организовываю экскурсии по храмам Ангкора, водопад и по всей Камбодже. - Мой экскурсии адаптивные для любых предпочтений и интересов и гарантирую что ваше путешествие будет не забываемым.

Программы на 1 день для группы до 4 человек. Стоимость 150$ до 4-х человек - Храмы Ангкор ват, южные ворота, терраса слонов, храмы Байон, и храмы Тапром.) - Входит: (гид, машина с кондиционером и воды) Билеты в храм оплачиваются отдельно в кассе 37$).