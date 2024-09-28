Религиозные экскурсии по святым местам Сиема-Реапа

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $212, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сокровища Ангкора
На машине
скидка
10%
50 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сием Реапе
«Ангкор Ват — одно из самых известных культовых религиозных сооружений Юго- Восточной Азии»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
280$252 за всё до 4 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Погрузитесь в атмосферу древней цивилизации кхмеров и исследуйте уникальные храмы Ангкора. Узнайте о легендах, современных традициях и культуре Камбоджи
«) создавала неповторимый комплекс храмов Ангкор»
Завтра в 09:30
9 окт в 08:30
$212 за всё до 8 чел.
Национальный парк Пном Кулен
На машине
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк Пном Кулен
Удивительная видовая поездка к истокам кхмерской цивилизации - на священную гору Пном Кулен
«Её дно усеяно каменными религиозными символами мужского и женского начала»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
250$238 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 сентября 2024
    Сокровища Ангкора
    Экскурсия нам очень понравилась, насыщенный маршрут из 4 основных храмов Ангкора и была короткая остановка съесть мороженое и выпить холодный
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    кокос. По возвращении к машине нас всегда ждала бутылочка холодной воды и охлажденная влажная салфетка, это было практически жизненно-необходимо и очень приятно! Супруг Анастасии очень приятный мужчина, говорит по-русски, пояснял некоторые моменты и даже держал зонтик, чтобы я не обгорела. Анастасия очень много всего знает, но по энергетике мы не совпали, хотелось более эмоционального рассказа, а не просто перечисления бесчисленных имен, названий и фактов. Но на любой вопрос всегда был ответ и знания действительно глубокие, поэтому за это не снижаю оценку.

  • L
    Lena
    15 сентября 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Все просто здорово организовано со стороны гида Андрея Человек с полной программой провел с нами 2 дня Очень умный компетентный готовый помочь
  • A
    Alexander
    31 августа 2024
    Сокровища Ангкора
    Невероятно насыщенная и познавательная экскурсия. Анастасия обладает глубочайшими познаниями в истории и её повествовательная форма заслуживает высших похвал. В поездку был организован отличный комфорт, влажные прохладные полотенца и холодная вода. Без Атастасии поездка в храм не принесла бы нам таких ощущений. Рекомендуем всем.
  • Д
    Денис
    24 августа 2024
    Сокровища Ангкора
    Спасибо Анастасии за содержательную, насыщенную программу и великолепную организацию. Рекомендую.
  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    На самом деде у Андрея не одна эта экскурсия, а очень много. Поскольку основные храмы мы посмотрели ранее, он перестроил
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    экскурсию именно так, чтобы мы смогли увидеть самое лучшее, что возможно за второй день посещения храмов Ангкора. За что большое спасибо. И даже двух дней для Ангкора оказалось очень мало.

  • с
    сергей
    20 февраля 2024
    Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
    Были в Камбодже 16-18 февраля. Андрей провел нас по Ангкору, завез в буддистский монастырь, показал озеро тонле сап. Не буду
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    спойлерить - все очень интересно. Работа гида безупречна - полная информация об объектах (не только из википедии), отличный выбор маршрута и очередности посещения достопримечательностей (благодаря Андрею мы смогли посмотреть, практически пустой Ангкор Ват), ну и Андрей с нами вместе чертовски весело торговался на рынке (это отдельное веселое мероприятие). В общем мы ещё планируем вернуться в Камбоджу.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в октябре 2024
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 212 до 252 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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