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кокос. По возвращении к машине нас всегда ждала бутылочка холодной воды и охлажденная влажная салфетка, это было практически жизненно-необходимо и очень приятно! Супруг Анастасии очень приятный мужчина, говорит по-русски, пояснял некоторые моменты и даже держал зонтик, чтобы я не обгорела. Анастасия очень много всего знает, но по энергетике мы не совпали, хотелось более эмоционального рассказа, а не просто перечисления бесчисленных имен, названий и фактов. Но на любой вопрос всегда был ответ и знания действительно глубокие, поэтому за это не снижаю оценку.