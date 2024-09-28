скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сием Реапе
«Вас впечатлят грандиозная величина храма, идеальная четкость и нарастающий ритм его композиции, строгая пропорциональность всех деталей, выразительность архитектурных элементов и занимательные сюжетные барельефы»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
280$252 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Погрузитесь в атмосферу древней цивилизации кхмеров и исследуйте уникальные храмы Ангкора. Узнайте о легендах, современных традициях и культуре Камбоджи
«) создавала неповторимый комплекс храмов Ангкор»
Завтра в 09:30
9 окт в 08:30
$212 за всё до 8 чел.
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк Пном Кулен
Удивительная видовая поездка к истокам кхмерской цивилизации - на священную гору Пном Кулен
«С собой возьмите купальники, полотенце, скромную одежду для посещения храма»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
250$238 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 сентября 2024Экскурсия нам очень понравилась, насыщенный маршрут из 4 основных храмов Ангкора и была короткая остановка съесть мороженое и выпить холодный
- LLena15 сентября 2024Все просто здорово организовано со стороны гида Андрея Человек с полной программой провел с нами 2 дня Очень умный компетентный готовый помочь
- AAlexander31 августа 2024Невероятно насыщенная и познавательная экскурсия. Анастасия обладает глубочайшими познаниями в истории и её повествовательная форма заслуживает высших похвал. В поездку был организован отличный комфорт, влажные прохладные полотенца и холодная вода. Без Атастасии поездка в храм не принесла бы нам таких ощущений. Рекомендуем всем.
- ДДенис24 августа 2024Спасибо Анастасии за содержательную, насыщенную программу и великолепную организацию. Рекомендую.
- ИИгорь15 марта 2024На самом деде у Андрея не одна эта экскурсия, а очень много. Поскольку основные храмы мы посмотрели ранее, он перестроил
- ссергей20 февраля 2024Были в Камбодже 16-18 февраля. Андрей провел нас по Ангкору, завез в буддистский монастырь, показал озеро тонле сап. Не буду
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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