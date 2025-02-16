8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Проведите день в Ангкоре, открывая для себя величие древней цивилизации. Погуляйте по храмам, насладитесь культурой и традициями Камбоджи
«) создавала неповторимый комплекс храмов Ангкор»
Завтра в 17:30
3 мар в 08:30
$212 за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сием Реапе
«Вас впечатлят грандиозная величина храма, идеальная четкость и нарастающий ритм его композиции, строгая пропорциональность всех деталей, выразительность архитектурных элементов и занимательные сюжетные барельефы»
4 мар в 08:00
10 мар в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Увидеть дома и храмы на воде, посетить крокодиловую ферму и встретить закат среди лотосовых полей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
«Мы посетим плавучую деревню Чонг Книс и поговорим о том, как устроена здесь жизнь: как местные строят дома, храмы и школы прямо на воде, перемещаются на лодках и ведут хозяйство»
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
$90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTanya16 февраля 2025Благодарим за великолепную экскурсию. Маршрут очень продуман и можно посмотреть все храмы с минимальным количеством людей. Андрей ответил на все
- ККарина13 февраля 2025Замечательный гид, глубокие знания, интересный маршрут, будем советовать друзьям!
- ЕЕлена12 февраля 2025Это восторг! Просто потрясающе! Спасибо за прекрасного гида Далис, очень интересно рассказывает, ответила на все вопросы, которые я задавала! Обходили все толпы, чувствовалась забота на каждом шагу))) спасибо огромное! Ps кому важно - делает прекрасные фотографии!
- ИИрина7 февраля 2025Все было четко организованно. Очень удобная машина, вода и влажные полотенца всегда в наличие, хороший водитель и прекрасный гид Нео. С удовольствием его послушали и погуляли по красивым храмам. Планируем еще вернуться в Камбоджи. Спасибо!
- ААлександр1 февраля 2025Отличный, знающий гид, все структурировано, продумано и формализовано и человек приятный. Рекомендую. С уважением.
- ААнастасия26 января 2025Экскурсия очень интересная, Ангкор великолепен! Спасибо нашему гиду за интересный рассказ, заботу и внимание! Мы очень впечатлены красотами Ангкора и историей
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в марте 2025
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 280. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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