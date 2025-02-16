читать дальше

интересующие вопросы и рассказал очень много интересных фактов. Экскурсия прошла в прекрасном формате, неспеша, с остановками на кофе-паузу и обед) Получили советы где поужинать и где погулять самостоятельно. Весь маршрут от начала до конца продуман и интересен. С удовольствием рекомендую Андрея!