4 отзыва оставили туристы

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Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто

Главные визитные карточки и история города за 2 часа

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Nathan Phillips Square
  • Заказать экскурсию

$100 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Irina
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Irina – Гид в Торонто
Крупнейшая агломерация Канады, расположенная на берегу одного из пяти Великих озер, входит в десятку лучших городов мира для комфортного проживания.

Поэтому яркой чертой чистого и всесторонне развитого Торонто является его пестрый этнический состав.

На ознакомительной прогулке 👣 вы узнаете, как здесь живется миллионам людям из разных стран, как удалось былой деревушке достичь такого уровня, какими достопримечательностями 🏛️ гордится город 🏙️, чем интересна его история 📖 и какие места нужно обязательно посетить, чтобы почувствовать особенную, торонтскую атмосферу.
Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто

Что вас ожидает

Старый Торонто: как все начиналось
Экскурсия начнется с главной площади, где вы услышите о возникновении Торонто и его предке Йорке, первых европейских переселенцах и отношениях с коренным населением. Само название города — в переводе с языка гуронов «место встречи» — станет поводом поговорить о многонациональном составе его жителей. Вы узнаете, как Торонто стал крупнейшей агломерацией страны, деловым и научным центром мирового уровня и как современные инновации совмещаются с традиционным канадским стилем. В старейшем торговом центре расскажу об аналоге Times Square, а далее вы пройдете по улице развлечений Йонг, которая значилась в книге рекордов Гиннеса как самая длинная улица в мире. Услышите об этапе застройки 60-80 гг., когда в Торонто появлялись первые небоскребы, осмотрите знаменитый «дом-утюг» и крупнейший фонтан с 27 собаками на площади Берси Парк. Возле рынка Св. Лаврентия обсудим, почему его тоже считают визитной карточкой, и задержимся у собора Св. Иакова, где вы узнаете о старейших общинах и религиозной стороне местной жизни.

Небоскребы, хоккей и атмосфера города
В бизнес-центре вы увидите здание первого банка и биржи, современные финансовые небоскребы, Union Station и Scotia Bank Center. Вам наверняка будет интересным узнать о подземном городе в Торонто, где все устроено так, что люди могут перемещаться от дома до работы, даже не надевая верхней одежды. Возле Зала хоккейной славы поговорим о национальном виде спорта, без которого себя не мыслят канадцы. Дух и атмосферу вы сможете почувствовать в квартале Харборфронт, излюбленном месте горожан, где устраивают концерты и фестивали, выступают циркачи и уличные актеры. Вдохнув свежий бриз озера Онтарио, вы направитесь в сторону знаменитой пивоварни и старинной железнодорожной станции. Затем осмотрите самую высокую телебашню в мире CN Tower, узнаете об архитектурных принципах других грандиозных сооружений и о концепциях современных скульптур Торонто.

Дополнительные опции (расширенная программа)
Если вы захотите более детально изучить город, я составлю вам компанию на прогулке по историческому району Distillery District, который в 19 веке был одним из крупнейших Северной Америки производителей виски (сегодня здесь вы встретите художественные галереи, дизайнерские бутики, бары и рестораны). На Аллее граффити я познакомлю вас с уличным искусством, пройдем по Китайскому кварталу и колоритному Кенсингтонскому рынку. Также вы сможете посетить студгородок Торонтсткого университета, где мы поговорим о местной системе образования — одной из лучших в мире.

✔ В результате вы не только познакомитесь с главными достопримечательностями города, но и научитесь в нем ориентироваться, а также узнаете, какие еще интересные места стоит посетить во время вашего путешествия, где отыскать лучшие рестораны и купить аутентичные канадские сувениры.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Я могу скорректировать программу по вашему желанию
Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто
Обзорная пешеходная экскурсия по Торонто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Nathan Phillips Square.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Irina
Irina
Я с детства любила путешествовать и расширять свой кругозор, познавая историю, культуру, аутентичную кухню и ценности разных народов мира. За мои 37 лет я объехала порядка 80 стран и посетила множество различных городов и достопримечательностей. Меня всегда привлекала возможность почерпнуть новую информацию из разных источников, изучить город с позиции местного жителя и составить собственную картину. До переезда в Торонто 2 года назад мне посчастливилось жить и работать в Москве, Цюрихе, Вашингтоне ДС, Нью-Йорке и Минске. И везде я сначала досконально изучала местность, а затем показывала самые яркие объекты и визитные карточки моим гостям. Теперь продолжаю этим заниматься в Торонто с помощью Tripster!
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4 отзыва оставили туристы

Александр
17 июля 2019
Отличная экскурсия. Успели обойти и все основные достопримечательности города, и интересные места, которые самому просто так не найти, вроде старого банковского сейфа. Было очень интересно. Большое спасибо!
13 мая 2019
Ирина провела блестящую экскурсию, поделилась весьма интересной и познавательной информацией о Торонто, Канаде и канадцах, обычаях. Великолепный гид. Спасибо!
5 апреля 2019
Очень интересная экскурсия. Наш гид Ирина рассказала и показала Торонто очень доступно, с примерами. Спасибо за профессиональную работу!
16 февраля 2019
Ирина ❤️ спасибо огромное за экскурсию, было много информации, нам очень понравилось, Вы рассказываете с душой и энтузиазмом, рекомендуем всем..

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За полдня я покажу самый оживленный канадский город с лучших ракурсов. Вы осмотрите крупнейшую коллекцию викторианской промышленной архитектуры в Северной Америке. Узнаете, как вигвамы Чингачгука «превратились» в россыпь модернистских небоскребов, а Торонто стал одним из ведущих мегаполисов мира. И увидите, как мерилом экономического процветания стали проекты по благоустройству жизни и забота о людях.

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