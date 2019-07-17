4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Старый Торонто: как все начиналось

Экскурсия начнется с главной площади, где вы услышите о возникновении Торонто и его предке Йорке, первых европейских переселенцах и отношениях с коренным населением. Само название города — в переводе с языка гуронов «место встречи» — станет поводом поговорить о многонациональном составе его жителей. Вы узнаете, как Торонто стал крупнейшей агломерацией страны, деловым и научным центром мирового уровня и как современные инновации совмещаются с традиционным канадским стилем. В старейшем торговом центре расскажу об аналоге Times Square, а далее вы пройдете по улице развлечений Йонг, которая значилась в книге рекордов Гиннеса как самая длинная улица в мире. Услышите об этапе застройки 60-80 гг., когда в Торонто появлялись первые небоскребы, осмотрите знаменитый «дом-утюг» и крупнейший фонтан с 27 собаками на площади Берси Парк. Возле рынка Св. Лаврентия обсудим, почему его тоже считают визитной карточкой, и задержимся у собора Св. Иакова, где вы узнаете о старейших общинах и религиозной стороне местной жизни.

Небоскребы, хоккей и атмосфера города

В бизнес-центре вы увидите здание первого банка и биржи, современные финансовые небоскребы, Union Station и Scotia Bank Center. Вам наверняка будет интересным узнать о подземном городе в Торонто, где все устроено так, что люди могут перемещаться от дома до работы, даже не надевая верхней одежды. Возле Зала хоккейной славы поговорим о национальном виде спорта, без которого себя не мыслят канадцы. Дух и атмосферу вы сможете почувствовать в квартале Харборфронт, излюбленном месте горожан, где устраивают концерты и фестивали, выступают циркачи и уличные актеры. Вдохнув свежий бриз озера Онтарио, вы направитесь в сторону знаменитой пивоварни и старинной железнодорожной станции. Затем осмотрите самую высокую телебашню в мире CN Tower, узнаете об архитектурных принципах других грандиозных сооружений и о концепциях современных скульптур Торонто.

Дополнительные опции (расширенная программа)

Если вы захотите более детально изучить город, я составлю вам компанию на прогулке по историческому району Distillery District, который в 19 веке был одним из крупнейших Северной Америки производителей виски (сегодня здесь вы встретите художественные галереи, дизайнерские бутики, бары и рестораны). На Аллее граффити я познакомлю вас с уличным искусством, пройдем по Китайскому кварталу и колоритному Кенсингтонскому рынку. Также вы сможете посетить студгородок Торонтсткого университета, где мы поговорим о местной системе образования — одной из лучших в мире.

✔ В результате вы не только познакомитесь с главными достопримечательностями города, но и научитесь в нем ориентироваться, а также узнаете, какие еще интересные места стоит посетить во время вашего путешествия, где отыскать лучшие рестораны и купить аутентичные канадские сувениры.