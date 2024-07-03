2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по старому Торонто
Прогуляйтесь по Торонто, узнайте о его истории и многонациональном составе. Посетите главные достопримечательности и почувствуйте уникальную атмосферу города
Начало: На Nathan Phillips Square
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$129 за всё до 10 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия к Ниагарским водопадам с дегустацией вина
Погрузитесь в атмосферу Ниагарских водопадов, узнайте их историю и легенды, а также насладитесь дегустацией уникального ледяного вина
Начало: ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
Завтра в 19:00
4 авг в 12:30
€650 за всё до 6 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Торонто: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Пирсона и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе гарантированы
Завтра в 00:00
4 авг в 00:00
$69 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина3 июля 2024Ирина провела содержательную экскурсию, рассказала интересные исторические факты о Канаде и о городе Торонто. Маршрут был хорошо составлен. 2,5 часа пролетели незаметно, увидели основные достопримечательности и получили массу приятных впечатлений! Большое спасибо Ирине!
- ЭЭллина31 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Ирина рассказала много про город и Канаду в целом, показала и порекомендовала много мест, куда сходить и что посмотреть. Большое спасибо Ирине и очень рекомендую!
- ААнна-Мария28 апреля 2024Спасибо огромное Ефиму за эту незабываемую поездку! Я много где была в мире, в том числе далеко не первая моя
- ООльга31 марта 2024Экскурсия по Торонто была интересной и полезной. Ирина показала город и дала много ценных советов, куда еще можно пойти. Мы были с сыном 13 лет, понравилось обоим.
- AAlbina4 декабря 2022Это было не забываемая поездка) У нас был гид Ефим, очень приятный человек, очень интересно слушать 🙌 Я на 9 месяце
- IIrina13 октября 2022Великолепная экскурсия с гидом Ефим. Очень рекомендую. Мы были с детками 5 и 13 лет. Даже их удалось заинтересовать! Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Торонто в августе 2024
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