Мои заказы

На вейкборде - по волнам Персидского залива

Покорите волны Персидского залива на вейкборде! Вас ждёт незабываемое приключение с инструктажем и всем необходимым оборудованием
В Дохе вейкбординг - это не просто спорт, а настоящее приключение. Участники смогут насладиться катанием по волнам Персидского залива на борту катера Supreme. Программа включает инструктаж и оборудование, что делает
читать дальше

её доступной даже для новичков. Морской ветер и виды на солнечную Доху добавят ярких впечатлений. Включены услуги англоговорящего капитана и тренера, а также возможность увеличить время поездки. Это уникальная возможность отключиться от городской суеты и испытать адреналин

6 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Вейкбординг в Персидском заливе
  • 🚤 Высококлассное оборудование
  • 👨‍🏫 Инструктаж для новичков
  • 🌅 Прекрасные виды Дохи
  • 🎵 Возможность включить свою музыку
  • 🕒 Гибкое время поездки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для вейкбординга в Дохе - март, апрель, октябрь и ноябрь. В это время можно насладиться комфортной температурой воды и отличными условиями для катания.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
На вейкборде - по волнам Персидского залива© Альбина
На вейкборде - по волнам Персидского залива© Альбина
На вейкборде - по волнам Персидского залива© Альбина
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Доха

Описание водной прогулки

Добро пожаловать на борт Supreme! Здесь вас ждёт подробный инструктаж и высококлассное оборудование.

Теперь вы готовы покорять залив! Катер создаёт волну, которую вам нужно будет поймать — вы отлично проведёте время, потренируете баланс и координацию. И точно отключитесь от городской суеты.

А бонусом станут свежий морской ветер и прекрасные виды солнечной Дохи.

Организационные детали

  • В стоимость включено: услуги англоговорящих капитана и тренера-инструктора, снаряжение для вейкбординга, жилет. Вы также можете включить свою музыку через Bluetooth
  • Предварительно мы проведём для вас инструктаж по безопасности
  • Для участия в поездке необходимо умение плавать
  • По запросу и за доплату время поездки может быть увеличено, детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Вода и прохладительные напитки
  • Фото- и видеосъёмка
  • Трансфер до места отправления
  • Сопровождение русскоговорящего гида

Обратите внимание

  • Рекомендуем вам самостоятельно оформить туристическую страховку
  • Мы имеем право отменить поездку или перенести её из-за неблагоприятных погодных условий

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале искуственного острова The Pearl
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1610 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и
читать дальше

за её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Дохи

Похожие экскурсии из Дохи

В мангровые леса Катара на каяках
На автобусе
Прогулки на каяках
4 часа
19 отзывов
Водная прогулка
В мангровые леса Катара на каяках: розовые фламинго и Пурпурный остров
Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
$80 за человека
Доха по суше и воде
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе
Погрузитесь в атмосферу Дохи, изучая её культурные и исторические достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$437 за всё до 6 чел.
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
На яхте
3 часа
-
5%
1 отзыв
Водная прогулка
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
Индивидуальная водная прогулка в Дохе: насладитесь видами Персидского залива и достопримечательностями с комфортабельной мини-яхты
Начало: В Старом порту
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$525$552 за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дохе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дохе