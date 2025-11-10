В Дохе вейкбординг - это не просто спорт, а настоящее приключение. Участники смогут насладиться катанием по волнам Персидского залива на борту катера Supreme. Программа включает инструктаж и оборудование, что делает
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Вейкбординг в Персидском заливе
- 🚤 Высококлассное оборудование
- 👨🏫 Инструктаж для новичков
- 🌅 Прекрасные виды Дохи
- 🎵 Возможность включить свою музыку
- 🕒 Гибкое время поездки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для вейкбординга в Дохе - март, апрель, октябрь и ноябрь. В это время можно насладиться комфортной температурой воды и отличными условиями для катания.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Доха
Описание водной прогулки
Добро пожаловать на борт Supreme! Здесь вас ждёт подробный инструктаж и высококлассное оборудование.
Теперь вы готовы покорять залив! Катер создаёт волну, которую вам нужно будет поймать — вы отлично проведёте время, потренируете баланс и координацию. И точно отключитесь от городской суеты.
А бонусом станут свежий морской ветер и прекрасные виды солнечной Дохи.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги англоговорящих капитана и тренера-инструктора, снаряжение для вейкбординга, жилет. Вы также можете включить свою музыку через Bluetooth
- Предварительно мы проведём для вас инструктаж по безопасности
- Для участия в поездке необходимо умение плавать
- По запросу и за доплату время поездки может быть увеличено, детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы (по желанию)
- Вода и прохладительные напитки
- Фото- и видеосъёмка
- Трансфер до места отправления
- Сопровождение русскоговорящего гида
Обратите внимание
- Рекомендуем вам самостоятельно оформить туристическую страховку
- Мы имеем право отменить поездку или перенести её из-за неблагоприятных погодных условий
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале искуственного острова The Pearl
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1610 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Дохи
Похожие экскурсии из Дохи
Водная прогулка
В мангровые леса Катара на каяках: розовые фламинго и Пурпурный остров
Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе
Погрузитесь в атмосферу Дохи, изучая её культурные и исторические достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$437 за всё до 6 чел.
-
5%
Водная прогулка
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
Индивидуальная водная прогулка в Дохе: насладитесь видами Персидского залива и достопримечательностями с комфортабельной мини-яхты
Начало: В Старом порту
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$525
$552 за всё до 9 чел.