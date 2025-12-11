Круиз
Лучший выборВся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Увидеть главное и удивиться, как гармонично соседствуют колоритное прошлое и футуристичное настоящее
Начало: В порту Дохи
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 09:30
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
$50 за человека
Индивидуальная
Адреналин в пустыне: сафари на багги
Погрузитесь в захватывающее приключение на багги по дюнам Дохи! Насладитесь адреналином и отдыхом на пляже. Отличный выбор для всей семьи
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
$257 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВлюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$366
$430 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе: Катар, Жемчужина, Мшейреб и Лусаил
Погрузитесь в атмосферу Дохи, посетив культурный центр Катара, искусственный остров Жемчужина, современный район Мшейреб и футуристический Лусаил
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
$372
$437 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Дохе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дохе в декабре 2025
Сейчас в Дохе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 372 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 235 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль