4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Дохе: катание на верблюде, джип-сафари и солёное озеро
Отдохните от городской суеты Дохи и отправьтесь на джип-сафари по пустыне. Вас ждут золотые дюны, катание на верблюдах и незабываемые виды
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
Завтра в 08:00
7 ноя в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
4 часа
Водная прогулка
В мангровые леса Катара на каяках: розовые фламинго и Пурпурный остров
Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
7 ноя в 06:00
$80 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: сафари-тур по пустыне
Погонять по барханам и увидеть, как дюны встречаются с морем
Завтра в 03:30
7 ноя в 03:30
$340 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina18 октября 2024Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя. Мы
- ЮЮлия29 августа 2024Экскурсия отличалась от подобных в ОАЭ, Египте и Иордании)) Очень понравилось! Снизила звезду из-за того, что была дана неверная информация
- ААйгерим8 июня 2024Было красиво, мне понравилось
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
- ААндрей25 марта 2024Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная. Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций. Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
- ФФедор14 марта 2024Отличная экскурсия! Вежливый водитель, все рассказывал по дороге, отвечал на все вопросы! Дети в восторге от катания по дюнам - очень классно! однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Активности»
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