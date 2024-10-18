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хотели поехать на закат. А потом решили, что хотим провести ночь в расчете на темноту и ночь и встретить рассвет. Так темно, чтобы видеть все звезды, не было. Но тишина и уединение среди песков и дюн подействовали умиротворительно. Мы провели в уединении прекрасные медитации. Нам поставили отдельную палатку под тентом. Перед рассветом мы опять вышли к берегу. Поднявшись на холм мы встретили солнце. Было замечательно. Организаторы дают воду и соки, но еду надо привозить с собой. Нам очень понравилось.