Активный отдых в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Дохе на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Джип-сафари в пустыне из Дохи
На машине
Джиппинг
На верблюдах
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Дохе: катание на верблюде, джип-сафари и солёное озеро
Отдохните от городской суеты Дохи и отправьтесь на джип-сафари по пустыне. Вас ждут золотые дюны, катание на верблюдах и незабываемые виды
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
В мангровые леса Катара на каяках
На автобусе
Прогулки на каяках
11 отзывов
4 часа
Водная прогулка
В мангровые леса Катара на каяках: розовые фламинго и Пурпурный остров
Путешествие в лагерь бедуинов и каякинг среди мангровых лесов Катара - уникальный опыт для всей семьи
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 ноя в 06:00
$80 за человека
Доха: сафари-тур по пустыне
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: сафари-тур по пустыне
Погрузитесь в мир захватывающих приключений в пустыне Месаид. Вас ждут дюны, внутреннее море и экстремальные развлечения на свежем воздухе
Завтра в 03:30
9 ноя в 03:30
$340 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    18 октября 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя. Мы
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    хотели поехать на закат. А потом решили, что хотим провести ночь в расчете на темноту и ночь и встретить рассвет. Так темно, чтобы видеть все звезды, не было. Но тишина и уединение среди песков и дюн подействовали умиротворительно. Мы провели в уединении прекрасные медитации. Нам поставили отдельную палатку под тентом. Перед рассветом мы опять вышли к берегу. Поднявшись на холм мы встретили солнце. Было замечательно. Организаторы дают воду и соки, но еду надо привозить с собой. Нам очень понравилось.

    Нам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзяНам очень понравился маршрут. Никогда не видели мангровые леса, было интересно. Хотя фламинго не было. Но это гарантировать было нельзя
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Экскурсия отличалась от подобных в ОАЭ, Египте и Иордании)) Очень понравилось! Снизила звезду из-за того, что была дана неверная информация
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    по стоимости багги. Брали дополнительно поездку на багги. Оказывается разная цена не только в зависимости от мощности авто, но и где будет проходить поездка. Цена, озвученная Альбиной, оказалась за трек. А есть ещё возможность самому покататься по дюнам, но это в 1.5 раза дороже. Несмотря на такую коллизию, поездка по дюнам на багги состоялась, смогли договориться)) Рекомендую!

    Экскурсия отличалась от подобных в ОАЭ, Египте и Иордании)) Очень понравилось! Снизила звезду из-за того, чтоЭкскурсия отличалась от подобных в ОАЭ, Египте и Иордании)) Очень понравилось! Снизила звезду из-за того, что
  • А
    Айгерим
    8 июня 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Было красиво, мне понравилось
    Было красиво, мне понравилосьБыло красиво, мне понравилосьБыло красиво, мне понравилось
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    В мангровые леса Катара на каяках
    Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
    Видели стаю фламинго) Потрясающе красиво. Сам маршрут тоже очень понравился, спасибо!
  • А
    Андрей
    25 марта 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная. Машина и драйвер достойны похвалы. Верблюды - для детей важнейшая составляющая с максимумом эмоций. Сендборды зашли детям и взрослым. Кульминация -,выезд к морю Спасибо за отличный день.
    Сафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненнаяСафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненнаяСафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненнаяСафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненнаяСафари в не первое, по мнению семьи лучшее. Организация безукоризненная
  • Ф
    Федор
    14 марта 2024
    Джип-сафари в пустыне из Дохи
    Отличная экскурсия! Вежливый водитель, все рассказывал по дороге, отвечал на все вопросы! Дети в восторге от катания по дюнам - очень классно! однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Активный отдых»

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Сколько стоит экскурсия по Дохе в ноябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 340. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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