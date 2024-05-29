Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в круиз на традиционном арабском доу по Персидскому заливу. Полюбуйтесь потрясающими видами самых знаковых достопримечательностей Дохи с воды. 4.9 6 отзывов

Круиз в группе
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 1 час

Описание круиза Поднимитесь на борт аутентичной арабской лодки Dhow и отправляйтесь в завораживающий часовой вечерний круиз по спокойным водам Персидского залива. Когда солнце опустится за горизонт, посмотрите на самые знаковые достопримечательности Дохи с уникального ракурса, включая Корниш, Культурную деревню Катара, Жемчужину Катара и Бокс Парк. Каждый поворот открывает новую перспективу, каждая достопримечательность рассказывает о культуре и наследии, и все это в то время, когда Вы отдыхаете в комфорте этого традиционного деревянного судна. Отдыхаете ли Вы с друзьями или плывете в одиночку, этот круиз обещает незабываемые впечатления, где каждый момент - это праздник красоты и морского очарования Дохи. Полюбуйтесь потрясающими видами самых знаковых мест и направлений Дохи. На борту можно заказать чай/кофе. Важная информация: Алкоголь запрещен к проносу на судно. Прибудьте на место встречи за 15 минут до начала. Тур не подходит для беременных, людей в инвалидных креслах и людей, склонных к морской болезни.

Ответы на вопросы Что включено Круиз на традиционной лодке дау Что не входит в цену Еда и напитки Место начала и завершения? Doha, Музей исламского искусства Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек. Важная информация Алкоголь запрещен к проносу на судно

Прибудьте на место встречи за 15 минут до начала

Тур не подходит для беременных, людей в инвалидных креслах и людей, склонных к морской болезни Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4.9 Основано на 6 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 5 4 1 3 – 2 – 1 – И Игорь А Алина Л Лариса От начала до конца все было гладко, приятно и действительно незабываемо. И Ирина Мы провели фантастическую экскурсию на лодке дау с Васимом! Он очень хорошо знает все достопримечательности С Светлана Экскурсия была замечательной! А Анна