Отправьтесь в круиз на традиционном арабском доу по Персидскому заливу. Полюбуйтесь потрясающими видами самых знаковых достопримечательностей Дохи с воды.
Описание круизаПоднимитесь на борт аутентичной арабской лодки Dhow и отправляйтесь в завораживающий часовой вечерний круиз по спокойным водам Персидского залива. Когда солнце опустится за горизонт, посмотрите на самые знаковые достопримечательности Дохи с уникального ракурса, включая Корниш, Культурную деревню Катара, Жемчужину Катара и Бокс Парк. Каждый поворот открывает новую перспективу, каждая достопримечательность рассказывает о культуре и наследии, и все это в то время, когда Вы отдыхаете в комфорте этого традиционного деревянного судна. Отдыхаете ли Вы с друзьями или плывете в одиночку, этот круиз обещает незабываемые впечатления, где каждый момент - это праздник красоты и морского очарования Дохи. Полюбуйтесь потрясающими видами самых знаковых мест и направлений Дохи. На борту можно заказать чай/кофе. Важная информация: Алкоголь запрещен к проносу на судно. Прибудьте на место встречи за 15 минут до начала. Тур не подходит для беременных, людей в инвалидных креслах и людей, склонных к морской болезни.
- Круиз на традиционной лодке дау
- Еда и напитки
Doha, Музей исламского искусства
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
- Алкоголь запрещен к проносу на судно
- Прибудьте на место встречи за 15 минут до начала
- Тур не подходит для беременных, людей в инвалидных креслах и людей, склонных к морской болезни
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.9
Основано на 6 отзывах
И
Игорь
29 мая 2024
А
Алина
28 мая 2024
Л
Лариса
28 мая 2024
От начала до конца все было гладко, приятно и действительно незабываемо.
И
Ирина
27 мая 2024
Мы провели фантастическую экскурсию на лодке дау с Васимом! Он очень хорошо знает все достопримечательности
С
Светлана
27 мая 2024
Экскурсия была замечательной!
А
Анна
26 мая 2024
