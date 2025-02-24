Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)

Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу
Приглашаем прокатиться по Персидскому заливу на двухпалубной деревянной лодке «доу», оборудованной комфортными диванами.

Вы насладитесь панорамой города в трёх обличиях: в лучах уходящего дневного солнца, на закате и в свете ночных огней. Отдохнёте душой и раскроете Катар по-новому.

6 причин купить эту прогулку

  • 🚤 Уникальная лодка доу
  • 🌇 Виды на закат и ночные огни
  • 🏙️ Панорама Дохи с воды
  • ☕ Напитки включены
  • 🍽️ Возможность заказать ужин
  • 🗣️ Русскоговорящий гид по запросу
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 16:00

Что можно увидеть

  • Круизный порт Мина Дистрикт
  • Национальный музей Катара
  • Стадион Чемпионата мира 2022
  • Финансовый район Вест-Бэй
  • Культурная деревня Катара
  • Искусственный остров Жемчужина

Описание водной прогулки

Вы увидите с воды:

  • круизный порт Мина Дистрикт с разноцветными домиками
  • Национальный музей Катара в виде «розы пустыни»
  • один из стадионов, где проходил Чемпионат мира по футболу 2022
  • финансовый район Вест-Бэй и «культурную деревню» Катара
  • искусственный остров «Жемчужина» с яхтами шейхов

И многое другое!

Организационные детали

  • Это прогулка без сопровождения гида
  • Вода, кофе и чай на борту включены в стоимость
  • По желанию можно заранее заказать ужин (арабский комплексный обед). Цена — $20 за человека
  • По запросу мы можем организовать сопровождение русскоговорящего гида и трансфер до порта и обратно. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
  • Для участия в данной экскурсии рекомендуем иметь туристическую страховку, которая покрывает отдых на воде и водных средствах передвижения.

ежедневно в 16:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$78
Дети до 4 летБесплатно
Дети 5-10 лет$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В старом порту Дохи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Дохи

На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
На яхте
скидка
20%
1 отзыв
3 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
Индивидуальная водная прогулка в Дохе: насладитесь видами Персидского залива и достопримечательностями с комфортабельной мини-яхты
Начало: В Старом порту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
552$442 за всё до 9 чел.
Обзорная экскурсия по Дохе
На машине
скидка
15%
46 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе: от набережной до базара
Погрузитесь в атмосферу Дохи: от живописной набережной Корниш до колоритного базара Сук Вакиф. Увидите современные и исторические достопримечательности
4 мар в 09:30
5 мар в 09:30
438$373 за всё до 6 чел.
Джип-сафари в пустыне из Дохи
На машине
Джиппинг
На верблюдах
12 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Дохе: катание на верблюде, джип-сафари и солёное озеро
Отдохните от городской суеты Дохи и отправьтесь на джип-сафари по пустыне. Вас ждут золотые дюны, катание на верблюдах и незабываемые виды
Начало: У вашего отеля в пределах Дохи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 6 чел.