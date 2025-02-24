Приглашаем прокатиться по Персидскому заливу на двухпалубной деревянной лодке «доу», оборудованной комфортными диванами.
Вы насладитесь панорамой города в трёх обличиях: в лучах уходящего дневного солнца, на закате и в свете ночных огней. Отдохнёте душой и раскроете Катар по-новому.
Вы насладитесь панорамой города в трёх обличиях: в лучах уходящего дневного солнца, на закате и в свете ночных огней. Отдохнёте душой и раскроете Катар по-новому.
6 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальная лодка доу
- 🌇 Виды на закат и ночные огни
- 🏙️ Панорама Дохи с воды
- ☕ Напитки включены
- 🍽️ Возможность заказать ужин
- 🗣️ Русскоговорящий гид по запросу
Что можно увидеть
- Круизный порт Мина Дистрикт
- Национальный музей Катара
- Стадион Чемпионата мира 2022
- Финансовый район Вест-Бэй
- Культурная деревня Катара
- Искусственный остров Жемчужина
Описание водной прогулки
Вы увидите с воды:
- круизный порт Мина Дистрикт с разноцветными домиками
- Национальный музей Катара в виде «розы пустыни»
- один из стадионов, где проходил Чемпионат мира по футболу 2022
- финансовый район Вест-Бэй и «культурную деревню» Катара
- искусственный остров «Жемчужина» с яхтами шейхов
И многое другое!
Организационные детали
- Это прогулка без сопровождения гида
- Вода, кофе и чай на борту включены в стоимость
- По желанию можно заранее заказать ужин (арабский комплексный обед). Цена — $20 за человека
- По запросу мы можем организовать сопровождение русскоговорящего гида и трансфер до порта и обратно. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Для участия в данной экскурсии рекомендуем иметь туристическую страховку, которая покрывает отдых на воде и водных средствах передвижения.
ежедневно в 16:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$78
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Дети 5-10 лет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В старом порту Дохи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1308 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе иЗадать вопрос
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