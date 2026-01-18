Водная прогулка
На вейкборде - по волнам Персидского залива
Покорите волны Персидского залива на вейкборде! Вас ждёт незабываемое приключение с инструктажем и всем необходимым оборудованием
Начало: На причале искуственного острова The Pearl
Завтра в 05:00
20 янв в 05:00
$283 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе)
Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу
Начало: В старом порту Дохи
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$78 за человека
Индивидуальная
По Персидскому заливу в Дохе - на джет-ски
Промчаться на водных мотоциклах по волнам и насладиться видами города с нового ракурса
Начало: На одном из пляжей деревни Катара
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$186 за человека
