Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Дохе на русском языке

1 чел. По популярности 1 час Водная прогулка На вейкборде - по волнам Персидского залива Покорите волны Персидского залива на вейкборде! Вас ждёт незабываемое приключение с инструктажем и всем необходимым оборудованием Начало: На причале искуственного острова The Pearl $283 за всё до 4 чел. На лодке 2 часа Водная прогулка Прогулка на закате по Персидскому заливу (в Дохе) Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу Начало: В старом порту Дохи Расписание: ежедневно в 16:00 $78 за человека На мотоцикле 1 час Индивидуальная По Персидскому заливу в Дохе - на джет-ски Промчаться на водных мотоциклах по волнам и насладиться видами города с нового ракурса Начало: На одном из пляжей деревни Катара $186 за человека Другие экскурсии Дохи

