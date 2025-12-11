Индивидуальная
до 3 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по уникальным природным достопримечательностям Мангистау, где вас ждут захватывающие виды и интересные истории
Начало: У вашего отеля
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
33 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Мангистау: от впадины Карагие до Бозжиры и Кызылкупа
Путешествие из Актау к впечатляющим природным памятникам и марсианским ландшафтам
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
33 300 ₽
37 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога в глубь веков: Шакпак-ата и Торыш - из Актау
Познать историю и мистику Мангистау через древнюю подземную мечеть и загадочную Долину шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
28 800 ₽
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
