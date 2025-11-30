Эта поездка — редкая возможность увидеть главные природные и исторические жемчужины Мангистау.
Мы посетим уникальную подземную мечеть Шакпак-ата, где сохранился дух древних верований, и Долину шаров — место, окутанное легендами. В пути вас ждут панорамные виды, фотостопы и рассказы о прошлом.
Описание экскурсии
- Панорама Капамсай — первая остановка с видом на каньон и скальные пейзажи
- Мечеть Шакпак-ата — древний подземный храм 9–10 вв., где соединяются исламские традиции и следы более ранних культов
- Шакпактысай — прогулка по ущелью с удивительными ландшафтами и атмосферой уединения
- Долина шаров (Торыш) — одно из самых загадочных мест Казахстана: каменные сферы диаметром от нескольких сантиметров до трёх метров
Ориентировочная программа
8:50 — встреча в холле отеля
9:00 — отправление из Актау
11:00 — верхняя панорама Капамсай, прогулка и фото
12:00 — прибытие к мечети Шакпак-ата, осмотр и прогулка
12:40 — переезд к Шакпактысай
13:00 — прогулка и фото в ущелье
13:20 — переезд в Долину шаров
14:00 — прогулка по Долине шаров
15:00 — отправление в Актау
17:30 — возвращение в город
Организационные детали
- Едем на комфортабельном внедорожнике
- Дополнительно оплачиваются услуги профессионального гида, участие дополнительных человек (детали уточняйте в переписке)
- Оплата: остаток после бронирования наличными в тенге или долларах по курсу в день экскурсии
- C вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 24334 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
