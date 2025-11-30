Мои заказы

Дорога в глубь веков: Шакпак-ата и Торыш - из Актау

Познать историю и мистику Мангистау через древнюю подземную мечеть и загадочную Долину шаров
Эта поездка — редкая возможность увидеть главные природные и исторические жемчужины Мангистау.

Мы посетим уникальную подземную мечеть Шакпак-ата, где сохранился дух древних верований, и Долину шаров — место, окутанное легендами. В пути вас ждут панорамные виды, фотостопы и рассказы о прошлом.
Дорога в глубь веков: Шакпак-ата и Торыш - из Актау© Максим
Описание экскурсии

  • Панорама Капамсай — первая остановка с видом на каньон и скальные пейзажи
  • Мечеть Шакпак-ата — древний подземный храм 9–10 вв., где соединяются исламские традиции и следы более ранних культов
  • Шакпактысай — прогулка по ущелью с удивительными ландшафтами и атмосферой уединения
  • Долина шаров (Торыш) — одно из самых загадочных мест Казахстана: каменные сферы диаметром от нескольких сантиметров до трёх метров

Ориентировочная программа

8:50 — встреча в холле отеля
9:00 — отправление из Актау
11:00 — верхняя панорама Капамсай, прогулка и фото
12:00 — прибытие к мечети Шакпак-ата, осмотр и прогулка
12:40 — переезд к Шакпактысай
13:00 — прогулка и фото в ущелье
13:20 — переезд в Долину шаров
14:00 — прогулка по Долине шаров
15:00 — отправление в Актау
17:30 — возвращение в город

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном внедорожнике
  • Дополнительно оплачиваются услуги профессионального гида, участие дополнительных человек (детали уточняйте в переписке)
  • Оплата: остаток после бронирования наличными в тенге или долларах по курсу в день экскурсии
  • C вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 24334 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
читать дальше

манера подачи. Мы любим сочетать темы и смотреть на место «в объёме»: чтобы была и визуальная красота, и исторический контекст, и человеческие истории. Мы работаем в разных направлениях: от классических обзорных экскурсий до глубоких авторских маршрутов. У нас есть специалисты по истории, искусству, архитектуре. Мы не просто рассказываем — мы продолжаем учиться, исследуем, читаем, общаемся с экспертами, находим редкие источники, архивные материалы, говорим с местными жителями. Мы уверены: только глубокая база позволяет рассказывать легко и интересно.

Входит в следующие категории Актау

