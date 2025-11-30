Мы отправляемся в удивительный уголок Мангистау, где вас ждут бескрайние просторы впадины Карагие, инопланетный ландшафт Бозжиры, величественные виды горы Бокты и огненные краски урочища Кызылкуп. Поговорим об океане, который был тут миллионы лет назад, легендах Мангистау и жизни кочевников.
Описание экскурсии
- Впадина Карагие — бескрайние просторы одной из самых глубоких впадин в мире
- Долина Бозжира — фантастический ландшафт, напоминающий поверхность другой планеты
- Панорамы Бозжиры — головокружительные виды на белоснежные скалы
- Гора Бокты — величественный символ Мангистау, возвышающийся над степью
- Урочище Кызылкуп — «огненные» пески и скалы, меняющие оттенки от золотого до алого
Вы узнаете:
- как здесь миллионы лет назад существовал океан
- почему Карагие — одна из самых глубоких впадин мира
- какие тайны хранят скалы Бозжиры и гора Бокты
- какие легенды рассказывают в Мангистау
- как устроена жизнь кочевников этого края
Примерный тайминг
8:00–9:00 — переезд до впадины Карагие
9:00–9:30 — прогулка по панораме впадины Карагие
9:30–12:30 — переезд до верхней панорамы Бозжиры
12:30–13:00 — прогулка по верхней панораме
13:00–13:20 — переезд к другой точке верхней панорамы Бозжиры
13:30–14:30 — переезд до средней панорамы Бозжиры
14:30–15:30 — прогулка по средней панораме Бозжиры
15:30–16:30 — переезд до горы Бокты
16:30–17:00 — прогулка около горы Бокты
17:00–17:20 — переезд до урочища Кызылкуп
17:20–18:00 — прогулка по Кызылкуп
18:00–22:00 — переезд до Актау
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном внедорожнике
- Вас будет сопровождать опытный водитель из нашей команды, который знает маршрут и лучшие смотровые площадки
- Услуги профессионального гида и большее количество участников оплачиваются дополнительно (по желанию) — детали в переписке
- Остаток за поездку после бронирования на сайте оплачивается наличными в тенге или долларах по курсу на день проведения поездки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 24334 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
