Открывая полуостров Мангистау (из Актау)
Ощутить масштаб и тишину самых диких мест Казахстана
Начало: У вашего отеля
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тропами древности: путешествие в прошлое из Актау
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений Актау. Вас ждёт встреча с Долиной круглых камней, где камни достигают 4 метров в диаметре
Начало: По вашему месту проживания
25 сен в 20:00
26 сен в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Один день на Каспии: отдых и шашлыки на берегу
Проведите незабываемый день на берегу Каспия, наслаждаясь природой, купанием и вкусным шашлыком. Идеальный отдых для всей семьи
Начало: По месту вашего проживания
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
