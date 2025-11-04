Каждый шаг в этом путешествии по Актау - это прикосновение к истории.
Уникальные окаменелости, следы Великого шёлкового пути и места, где бывал Тарас Шевченко, ждут своих исследователей. Фантастические пейзажи Казахстана, от меловых каньонов до зелёных оазисов, откроются перед вами. Погрузитесь в мир, где время остановилось, и узнайте больше о флоре и фауне региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные природные объекты
- 🗺️ Следы Великого шёлкового пути
- 🪨 Древние окаменелости
- 🏞️ Потрясающие пейзажи
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Долина круглых камней
- Урочище Кок-кала
- Гора Шеркала
- Ущелье Самал
- Айракты-Шаманай
- Каньон Жылшы
Описание экскурсии
- Долина круглых камней — уникальное место, где сосредоточено множество камней диаметром от нескольких миллиметров до 3-4 метров
- Урочище Кок-кала, где время остановилось. Вы прикоснётесь к окаменелым растениям Юрского периода, увидите уголь того времени, различные веточки кустарников и листья папоротников
- Гора Шеркала, хранящая тайны времён Великого шёлкового пути. В 10-12 веках здесь жили люди и обеспечивали провиантом путников, проходящих мимо. Вы увидите остатки оборонительной стены и рукотворные пещеры, где сидели стражники
- Ущелье Самал. Тут много растительности, несколько видов мяты, есть небольшой горный ручей с пресной водой — и всё это находится в пустыне!
- Айракты-Шаманай или, как прозвал это место в своих произведениях Шевченко, «Долина парящих замков». Горы здесь похожи на средневековые замки
- Каньон Жылшы, название которого с казахского языка переводится как «Летопись». Его изюминка — меловые горы, напоминающие снег
Мы поговорим, как образовались эти удивительные места, затронем тему Великого шёлкового пути и ремёсел того времени, обсудим флору и фауну региона.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельных внедорожниках Toyota или Mitsubishi, оплата проезда в заповедные места, обеденный перекус с горячим чаем
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 214 туристов
Привет! Меня зовут Сергей, я родился и вырос в прикаспийском городе Актау. С малых лет с дедушкой начал покорять необъятные просторы Мангистау, заглядывая в самые затаённые уголки. Очень люблю активный отдых на природе. С 2021 года занимаюсь организацией индивидуальных джип-туров: за это время сформировалась очень дружная команда водителей-гидов. Мы можем организовать для вас незабываемое путешествие по полуострову Мангишлак.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Яна
4 ноя 2025
Самые невероятные места, которые я видела. Отличная организация и проведение тура. Всем рекомендую!
И
Ирина
8 авг 2025
Были на этой экскурсии 06.08.25г. Очень все понравилось. Сергей великолепный водитель и гид. Безопасность была на высшем уровне. За его рассказами 10 часов пролетели незаметно. Мы туристы еще те… были
D
Diana
12 июн 2025
Ехали с четырьмя подростками. В жару. Было так круто, что время пролетело незаметно. Встретили много местных обитателей полупустыни, насмотрелись на местный неповторимый ландшафт и окаменелости. Даже верблюжье молоко попробовали) Чувствуется, что экскурсоводы свое дело знают и любят.
Единственное, с детьми берите с собой перекусы. Взрослым вполне хватило обеда, который был вкусным и устроен в антуражном месте)))
