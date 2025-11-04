читать дальше вдвоем, где одна не ходит по горам, а у второй брязнь высоты, так Сергей все учел, и построил такой маршрут, что мы вообще не напрягались. Получили массу положительных эмоций и крутые фото. Спасибо огромное Сергею за знакомство с Казахстаном и незабываемое путешествие! Все рекомендую Сергея и его команду, не пожалеете!

Были на этой экскурсии 06.08.25г. Очень все понравилось. Сергей великолепный водитель и гид. Безопасность была на высшем уровне. За его рассказами 10 часов пролетели незаметно. Мы туристы еще те… были