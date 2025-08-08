Индивидуальная
до 4 чел.
Тропами древности: путешествие в прошлое из Актау
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений Актау. Вас ждёт встреча с Долиной круглых камней, где камни достигают 4 метров в диаметре
Начало: По вашему месту проживания
«Гора Шеркала, хранящая тайны времён Великого шёлкового пути»
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по уникальным природным достопримечательностям Мангистау, где вас ждут захватывающие виды и интересные истории
Начало: У вашего отеля
«Вы рассмотрите эту гигантскую одиноко стоящую гору, похожую на крепость»
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
31 350 ₽
33 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Мангистау: каньоны, горы и подземная мечеть
Отправиться из Актау в путешествие по дну исчезнувшего моря Тетис (всё включено)
«Горы-останцы создают пейзаж, похожий на город-призрак с башнями и шпилями»
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина8 августа 2025Были на этой экскурсии 06.08.25г. Очень все понравилось. Сергей великолепный водитель и гид. Безопасность была на высшем уровне. За его
- DDiana12 июня 2025Ехали с четырьмя подростками. В жару. Было так круто, что время пролетело незаметно. Встретили много местных обитателей полупустыни, насмотрелись на
- ААлексей13 октября 2024Экскурсия оставила самое приятное впечатление. Во-первых, потому, что мы увидели совершенно замечательные места. Но, самое главное, благодаря нашему гиду Берику, который сделал все, что было в его силах, чтобы экскурсия прошла наилучшим образом, проявляя о нас максимальную заботу и внимание.
- ММария28 августа 2024Экскурсия безумно понравилась, спасибо большое гиду - Берику. Получили море впечатлений 🌊 Он также снимал нас на профессиональный квадрокоптер 📸 было очень круто 🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Актау
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Актау в октябре 2025
Сейчас в Актау в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 25 000 до 32 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Актау на 2025 год по теме «Горы», 4 ⭐ отзыва, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь