А Алексей

Экскурсия оставила самое приятное впечатление. Во-первых, потому, что мы увидели совершенно замечательные места. Но, самое главное, благодаря нашему гиду Берику, который сделал все, что было в его силах, чтобы экскурсия прошла наилучшим образом, проявляя о нас максимальную заботу и внимание.