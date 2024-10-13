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5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по уникальным природным достопримечательностям Мангистау, где вас ждут захватывающие виды и интересные истории
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдёте по тропинкам каньона, наслаждаясь инопланетными пейзажами»
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
31 350 ₽
33 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина шаров и мыс Жыгылан за 1 день
Откройте для себя удивительные природные феномены Мангистау: каменные шары, солёное озеро и меловой каньон. Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
«Каньон Капамсай — узкий меловой каньон с отвесными скалами и огромными валунами на дне»
18 мая в 08:30
19 мая в 08:30
31 350 ₽
33 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
Из Актау - к просторам степи, каньонам, подземным мечетям и причудливым скалам
Начало: У места вашего проживания
«Бозжира — каньон с величественными скальными шпилями и отвесными обрывами»
19 мая в 08:00
20 мая в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей13 октября 2024Экскурсия оставила самое приятное впечатление. Во-первых, потому, что мы увидели совершенно замечательные места. Но, самое главное, благодаря нашему гиду Берику, который сделал все, что было в его силах, чтобы экскурсия прошла наилучшим образом, проявляя о нас максимальную заботу и внимание.
- ААлександр19 сентября 2024Мероприятие прошло на одном дыхании, организаторы пошли на встречу и нас было не 3 человека, а четыре. Автомобиль чистый комфортный,
- ММария28 августа 2024Экскурсия безумно понравилась, спасибо большое гиду - Берику. Получили море впечатлений 🌊 Он также снимал нас на профессиональный квадрокоптер 📸 было очень круто 🔥
- ТТаисия21 августа 2024Все было хорошо! Отличный водитель, хорошая машина, красивые места, вкусный обед. замечательно провели время семьей!!! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Каньоны»
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