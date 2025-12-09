Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Актау, цены от 21 350 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 12 часов 10% Индивидуальная до 4 чел. Сокровища Мангистау: каньоны, горы и подземная мечеть Отправиться из Актау в путешествие по дну исчезнувшего моря Тетис (всё включено) «Подъём на обзорные точки и время для фото» 25 200 ₽ 28 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 3 чел. Тайны каменных гигантов Из Актау - к секретам древних морей и историям, высеченным в меловых скалах Начало: По месту проживания «Вас ждёт знакомство с необычным ландшафтом — каменными гигантами, созданными природой за миллионы лет» 30 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 13 часов 30% Индивидуальная до 4 чел. Из Актау - в урочище Бозжира Уникальная поездка для тех, кто ищет неизведанные маршруты. Погрузитесь в мир древнего океана Тетис и насладитесь неповторимыми пейзажами 21 350 ₽ 30 500 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Актау

