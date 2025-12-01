Из Актау - к секретам древних морей и историям, высеченным в меловых скалах
Это путешествие подарит вам не только яркие фотографии, но и уникальные знания о прошлом нашего края.
Вас ждёт знакомство с необычным ландшафтом — каменными гигантами, созданными природой за миллионы лет.
Вы увидите величественные меловые каньоны, древнюю скальную мечеть и загадочные места, происхождение которых до сих пор будоражит умы учёных.
Описание экскурсии
Каньон Капамсай (Кремниевый)
Вы увидите грандиозные меловые обрывы высотой до 70 метров, усыпанные сверкающими на солнце обломками кремния. Это не просто красиво — когда-то здесь кипела жизнь: в каменном веке на этом месте находились мастерские по изготовлению орудий труда.
Подземная мечеть Шокпак Ата
Вы посетите одну из древнейших мечетей полуострова, вырубленную прямо в толще меловых пород. Учёные датируют её 10-13 веками. .
Каньон Шокпак Ата сай
Представьте себе фантастический пейзаж: причудливые меловые скалы, изрезанные ветром и дождём. Они напомнят вам неприступные крепостные стены или скульптуры неизвестного мастера.
Долина круглых камней. Вы прикоснётесь к одной из главных геологических загадок региона. Скопление идеально круглых камней, образовавшихся около 130 миллионов лет назад, — зрелище, которое вы едва ли встретите где-либо ещё. Вместе мы попробуем разгадать тайну их происхождения.
Урочище Акеспе
В завершение дня вас ждёт белоснежная меловая долина, ослепительная, как зимний снег. Идеальное место для финальных фотографий!
О чём вы узнаете в поездке
Геология Мангыстау: как древнее море и тектонические сдвиги создали эти уникальные ландшафты
История и легенды: тайны древней мечети Шокпак Ата и людей, живших здесь много веков назад
Палеонтология: разберёмся, какие доисторические существа населяли эти земли миллионы лет назад
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Актау 10:30 — прибытие к верхней смотровой площадке каньона Капамсай. Фотосессия и знакомство с историей места 11:30 — посещение мечети Шокпак Ата 13:00 — обед в каньоне Шокпак Ата сай (курица гриль, свежие пироги, колбасно-сырная и овощная нарезки, чай и прохладительные напитки) 14:30 — посещение смотровой площадки «Хребет Дракона» 16:00 — прибытие в Долину круглых камней, спуск к самому знаменитому камню 16:40 — прогулка по дальней смотровой площадке, изучение каменных гигантов 20:00 — ориентировочное возвращение в Актау
Организационные детали
Общая протяженность маршрута 350-400 км
К участию допускаются дети от 5 лет
В стоимость включены: трансфер на комфортабельных внедорожниках Toyota или Mitsubishi, все сборы в заповедных местах, обеденный перекус
В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 214 туристов
Привет! Меня зовут Сергей, я родился и вырос в прикаспийском городе Актау. С малых лет с дедушкой начал покорять необъятные просторы Мангистау, заглядывая в самые затаённые уголки. Очень люблю активный отдых на природе. С 2021 года занимаюсь организацией индивидуальных джип-туров: за это время сформировалась очень дружная команда водителей-гидов. Мы можем организовать для вас незабываемое путешествие по полуострову Мангишлак.