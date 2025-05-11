Необычные экскурсии по Актау

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Актау, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Уникальная экскурсия по Бозжире подарит незабываемые впечатления! Впадина Карагие и цветные горы Тирамису удивят даже самых искушённых путешественников
Начало: По вашему адресу проживания
Завтра в 08:30
25 мая в 08:30
31 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ажурное чудо Мангистау - ущелье Ыбыкты Сай
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ажурное чудо Мангистау - ущелье Ыбыкты Сай
Отправиться из Актау к марсианским пейзажам, просторам и себе настоящему
Начало: По договорённости
25 мая в 08:00
26 мая в 08:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Тропами древности: путешествие в прошлое из Актау
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропами древности: путешествие в прошлое из Актау
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений Актау. Вас ждёт встреча с Долиной круглых камней, где камни достигают 4 метров в диаметре
Начало: По вашему месту проживания
Завтра в 08:00
25 мая в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    11 мая 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Руководитель путешествия - просто отличный рассказчик, очень внимательный и доброжилаелен к слабостям путешественников. При любой просьбе - сразу же отличная
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    реакция. Путешествие хорошо скомпановано, понимание маршрута позволило основные интересные точки посетить при минимальном количестве туристов. понимание марштура и загруженности привело к отличному впечатлению и совершенному спокойствию в период встречи. Огромное спасибо Сергею, отличный рассказчик и очень внимтельный человек. Рекоменедую на 100% его программу.

  • С
    Светлана
    4 мая 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Спасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логично и точки идут по
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    нарастанию крутости видов. Здесь совершенно другой мир: будут пробки из верблюдов, поля с нефтекачками, а ещё нужно держать дверь, чтобы её не сорвало ветром. Будто попадаешь в мир то ли Дикого Запада, то ли Марс! Фантастика начнется сразу, а по итогу Босжира не оставит равнодушными никого, и, если повезёт, удастся найти артефакты на дне Тетиса. Нам очень хочется приехать ещё на несколько дней,чтобы размеренно насладиться природой. Наш маршрут занял 15ч, но было достаточно комфортно в дороге. Обед супер (курочка, овощи, сладости, сыр, колбаса, выпечка, чай/кофе). Однозначно рекомендую побывать в этих краях!

    Спасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логичноСпасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логичноСпасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логичноСпасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логичноСпасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логичноСпасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логичноСпасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логичноСпасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логичноСпасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логичноСпасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логично
  • В
    Викентий
    28 апреля 2025
    Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
    Поездка в (на?) Бозжиру оставила незабываемые впечатления! Плато Бозжиры это настоящая магия природы. Отдельное спасибо нашему гиду Сергею за интересные
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    рассказы, профессионализм и заботу о комфорте группы. Благодаря ему поездка стала ещё более насыщенной и приятной. Обязательно вернёмся снова и порекомендуем друзьям! Спасибо за прекрасное путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Необычные»

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  2. Ажурное чудо Мангистау - ущелье Ыбыкты Сай
  3. Тропами древности: путешествие в прошлое из Актау
Сколько стоит экскурсия по Актау в мае 2025
Сейчас в Актау в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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