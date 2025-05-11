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нарастанию крутости видов. Здесь совершенно другой мир: будут пробки из верблюдов, поля с нефтекачками, а ещё нужно держать дверь, чтобы её не сорвало ветром. Будто попадаешь в мир то ли Дикого Запада, то ли Марс! Фантастика начнется сразу, а по итогу Босжира не оставит равнодушными никого, и, если повезёт, удастся найти артефакты на дне Тетиса. Нам очень хочется приехать ещё на несколько дней,чтобы размеренно насладиться природой. Наш маршрут занял 15ч, но было достаточно комфортно в дороге. Обед супер (курочка, овощи, сладости, сыр, колбаса, выпечка, чай/кофе). Однозначно рекомендую побывать в этих краях!