Индивидуальная
до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Уникальная экскурсия по Бозжире подарит незабываемые впечатления! Впадина Карагие и цветные горы Тирамису удивят даже самых искушённых путешественников
Начало: По вашему адресу проживания
Завтра в 08:30
25 мая в 08:30
31 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ажурное чудо Мангистау - ущелье Ыбыкты Сай
Отправиться из Актау к марсианским пейзажам, просторам и себе настоящему
Начало: По договорённости
25 мая в 08:00
26 мая в 08:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропами древности: путешествие в прошлое из Актау
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений Актау. Вас ждёт встреча с Долиной круглых камней, где камни достигают 4 метров в диаметре
Начало: По вашему месту проживания
Завтра в 08:00
25 мая в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь11 мая 2025Руководитель путешествия - просто отличный рассказчик, очень внимательный и доброжилаелен к слабостям путешественников. При любой просьбе - сразу же отличная
- ССветлана4 мая 2025Спасибо гиду Ивану за поездку! Не верится, что это на нашей планете. Маршрут, где всё логично и точки идут по
- ВВикентий28 апреля 2025Поездка в (на?) Бозжиру оставила незабываемые впечатления! Плато Бозжиры это настоящая магия природы. Отдельное спасибо нашему гиду Сергею за интересные
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Необычные»
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