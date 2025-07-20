Индивидуальная
до 4 чел.
Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни
Из Актау - к просторам степи, каньонам, подземным мечетям и причудливым скалам
Начало: У места вашего проживания
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Уникальная экскурсия по Бозжире подарит незабываемые впечатления! Впадина Карагие и цветные горы Тирамису удивят даже самых искушённых путешественников
Начало: По вашему адресу проживания
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
31 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога в глубь веков: Шакпак-ата и Торыш - из Актау
Познать историю и мистику Мангистау через древнюю подземную мечеть и загадочную Долину шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
28 800 ₽
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения20 июля 2025Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыниДата посещения: 18 июля 2025Заказывали экскурсию у Владислава дважды! и каждый раз проводили день с широко открытыми глазами!
это не просто комфорт в передвижении, исчерпывающая
- ЯЯна4 ноября 2025За год моих путешествий эта поездка оказалась просто космосом. Я рекомендую всем, это нужно увидеть, восторг.
- РРадик10 октября 2025Дай бог здоровья таким людям как Сергей и Ильдар! Их опыт и профессионализм, оптимизм и шутки, доброжелательность и харизма сделали
- ИИрина27 сентября 2025Пожалуй, Бозжира займет первое место в моем сердце. Это Грандиозно🥹
Это как будто на другой планете, в другом времени.
Тур максимально комфортен:
- ВВиктор27 сентября 2025С удовольствием отвечаем на вопрос, зачем нужно лететь в Казахстан и «а что там смотреть»😄 перед вашими глазами то ли
- ССветлана25 сентября 2025На моем личном опыте пока лучшая экскурсия в Казахстане! Гид общительный, владеющий информацией о локациях, внимательный и самое главное не
- ЮЮлия23 сентября 2025Мы с подругой были на экскурсии 15 сентября. Нам все очень понравилось. Очень повезло с погодой. Пейзажи необыкновенные. Нашим гидом
- ННияз20 сентября 2025Сегодня посетили экскурсию с женой. Получили море эмоций, как будто оказались на другой планете. Спасибо, что показали эту красоту. Гид Иван на всем пути поддерживал беседу, рассказывал много интересного, респект 👍
- ВВалерия18 сентября 2025Замечательная экскурсия по совершенно невообразимым местам, как будто побывал на другой планете. Время пролетело незаметно, было очень приятно пообщаться с Иваном.
- ССветлана17 сентября 2025В первый раз были в Актау и ездили на индивидуальную экскурсию вдвоем с мужем 15.09.2025. У нас был водитель-гид Ильдар,
- ММария13 сентября 2025Это тот случай, когда реальность превосходит ожидание!
Еще на этапе бронирования Владислав показал себя как отличный организатор: быстро и по-существу
- РРоберт9 сентября 2025Невероятное место, просто разрыв мозга, эмоций через край. Ради этого места нужно лететь в Казахстан! Экскурсия организовано сверх профессионально, хороший гид, все просто супер!!!
- ММаксим9 сентября 2025Иван очень крутой гид. Все было на высоте и масштабы природы поражают🙏🏻Всем рекомендую😊
- ККамила6 сентября 2025Если вы думаете, ехать ли на Бозжиру, — даже не сомневайтесь! Ехать обязательно! И обязательно — с гидом Сергеем. Именно
- ККонстантин6 сентября 2025Наш гид оказался тем редким типом проводника, который не просто показывает достопримечательности, а умеет превратить поездку в настоящее путешествие во
- ААввакумова17 августа 2025Экскурсия физически не из лёгких, но детям 5 и 10 лет зашло, такая космическая красота стоит всех потраченных усилий
- AAvital8 августа 2025Отличная экскурсия! Всё было организовано на высшем уровне — интересно, комфортно и без лишней суеты. Экскурсовод увлекательно рассказывал, время пролетело незаметно. Остались только положительные впечатления. Рекомендую!
- ЕЕлена27 июля 202519 июля 2025 года посетили экскурсию Мангистау: удивительные пейзажи и древние святыни. Это просто невероятно красивейшая экскурсия, спасибо Владиславу нашему
- ККсения24 июля 2025Это что-то космическое! Потрясающие пейзажи и куча эмоций! Нам очень понравилось) Нашим водителем и экскурсоводом был Ильдар. Очень интересный и
- ИИлья14 июля 2025Были с супругой на Бозжире 12.07.25
Отличная поездка, великолепные виды.
Гиду-Эльдару - 5 баллов! И машину вел и все объяснял и рассказывал
и
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Актау
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Актау в декабре 2025
Сейчас в Актау в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 25 000 до 31 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Актау на 2025 год по теме «История и архитектура», 43 ⭐ отзыва, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль