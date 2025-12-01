Отправляемся по местам, где перед глазами разворачивается геологическая история Земли, оживают легенды и открываются марсианские пейзажи.
За один день вы увидите самые необычные ландшафты Мангистау: от таинственных каменных шаров Торыша и ярких глиняных скал Кокала до легендарной горы Шеркала, «каменных замков» Айракты и изящного каньона Ыбыкты.
Описание экскурсии
Этот маршрут — находка для фотографов и ценителей необычных пейзажей. Здесь каждый полчаса пути открывается новый мир: белые плато, лунные равнины, скальные бастионы и ажурные каньоны.
9:30–10:30 — долина шаровых конкреций Торыш
Прогулка среди каменных сфер. Рассказ о гипотезах их происхождения и фотопауза.
11:00–11:40 — урочище Кокала
Осмотр пёстрых скальных выходов юрского периода, следов древней флоры.
12:30–13:30 — Гора Шеркала (Львиная гора)
Осмотр горы с разных ракурсов. Истории и легенды о Золотой Орде и кочевниках. Поиск окаменелостей древнего океана Тетис.
13:30–14:30 — перерыв на обед
14:30–15:30 — Айракты-Шоманай («Долина замков»)
Прогулка среди скал, похожих на бастионы и башни, фотостопы.
16:00–17:00 — каньон Ыбыкты
Пешеходная прогулка по каньону, наслаждение тишиной и необычными формами.
17:00–18:00 — обратная дорога
Организационные детали
- Транспорт — комфортабельные внедорожники Mitsubishi Pajero или Toyota 4runner. Машины рассчитаны на бездорожье, оборудованы кондиционером
- Рекомендуемый возраст участников — от 6 лет.
- Физическая нагрузка минимальная, маршрут подходит для людей с обычным уровнем активности. Пешие прогулки короткие, по ровной местности
- Обед включён (горячее, салат, чай, сладости к чаю, вода)
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Владислав — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 43 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владислав, я профессиональный гид по Мангистаускому региону Казахстана. Родился, вырос и живу в этом регионе. Я обладаю многолетним опытом в проведении джип-туров.
