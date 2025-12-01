Отправляемся по местам, где перед глазами разворачивается геологическая история Земли, оживают легенды и открываются марсианские пейзажи. За один день вы увидите самые необычные ландшафты Мангистау: от таинственных каменных шаров Торыша и ярких глиняных скал Кокала до легендарной горы Шеркала, «каменных замков» Айракты и изящного каньона Ыбыкты.

Описание экскурсии

Этот маршрут — находка для фотографов и ценителей необычных пейзажей. Здесь каждый полчаса пути открывается новый мир: белые плато, лунные равнины, скальные бастионы и ажурные каньоны.

9:30–10:30 — долина шаровых конкреций Торыш

Прогулка среди каменных сфер. Рассказ о гипотезах их происхождения и фотопауза.

11:00–11:40 — урочище Кокала

Осмотр пёстрых скальных выходов юрского периода, следов древней флоры.

12:30–13:30 — Гора Шеркала (Львиная гора)

Осмотр горы с разных ракурсов. Истории и легенды о Золотой Орде и кочевниках. Поиск окаменелостей древнего океана Тетис.

13:30–14:30 — перерыв на обед

14:30–15:30 — Айракты-Шоманай («Долина замков»)

Прогулка среди скал, похожих на бастионы и башни, фотостопы.

16:00–17:00 — каньон Ыбыкты

Пешеходная прогулка по каньону, наслаждение тишиной и необычными формами.

17:00–18:00 — обратная дорога

Организационные детали