Индивидуальная
12 часов
Бозжира: космический Казахстан (всё включено)
Увидеть ландшафты Мангистау, меняющие представление о нашей планете
Начало: По вашему адресу проживания
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Таинственная гора Шеркала, «долина замков» и ажурный каньон на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
Полюбоваться инопланетными ландшафтами региона Мангистау на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
26 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Салем, Актау
Познакомиться с городом, который построили не благодаря, а вопреки
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
120009 600₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 мая 2024Это было лучшее что мы увидели за всю поездку в Казахстан! Космические пейзажи, которые больше нигде не увидеть – за этим
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Можно с детьми»
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