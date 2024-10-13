Экскурсии от вашего отеля в Актау

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Актау, цены от 28 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
На машине
12 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по уникальным природным достопримечательностям Мангистау, где вас ждут захватывающие виды и интересные истории
Начало: У вашего отеля
10 мая в 08:00
11 мая в 08:00
31 350 ₽33 000 ₽ за всё до 3 чел.
«Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
На машине
12 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина шаров и мыс Жыгылан за 1 день
Откройте для себя удивительные природные феномены Мангистау: каменные шары, солёное озеро и меловой каньон. Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
10 мая в 08:30
11 мая в 08:30
31 350 ₽33 000 ₽ за всё до 3 чел.
Необычные места Мангистау
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычные места Мангистау
Увидеть следы древнего океана Тетис и посетить четыре топовые локации (в поездке из Актау)
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 10:30
9 мая в 08:30
28 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    13 октября 2024
    Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
    Экскурсия оставила самое приятное впечатление. Во-первых, потому, что мы увидели совершенно замечательные места. Но, самое главное, благодаря нашему гиду Берику, который сделал все, что было в его силах, чтобы экскурсия прошла наилучшим образом, проявляя о нас максимальную заботу и внимание.
  • А
    Александр
    19 сентября 2024
    «Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
    Мероприятие прошло на одном дыхании, организаторы пошли на встречу и нас было не 3 человека, а четыре. Автомобиль чистый комфортный,
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    было не тесно, виды впечатлили конечно, с погодой повезло, обед в полевых условиях с прекрасными видами!!! За время экскурсии на удивление совсем не устали, удивительные места - Рекомендую посетить!!

  • М
    Мария
    28 августа 2024
    Из Актау - к причудливым горам, долинам и каньонам
    Экскурсия безумно понравилась, спасибо большое гиду - Берику. Получили море впечатлений 🌊 Он также снимал нас на профессиональный квадрокоптер 📸 было очень круто 🔥
  • Т
    Таисия
    21 августа 2024
    «Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
    Все было хорошо! Отличный водитель, хорошая машина, красивые места, вкусный обед. замечательно провели время семьей!!! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «От вашего отеля»

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  2. «Долина шаров», мыс Жыгылан и каньон Капамсай за 1 день
  3. Необычные места Мангистау
Сколько стоит экскурсия по Актау в мае 2025
Сейчас в Актау в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 28 000 до 31 350 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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